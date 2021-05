Etter en uke med regnbyger og varmt vær er det nå stor vannføring i mange av vassdragene i Sør-Norge.

Derfor varsles det om flomfare flere steder i landet. Og det på selve nasjonaldagen.

Varslene gjelder for både Viken, Innlandet og Trøndelag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: Flere familier evakuert etter flom i Trysil

– Vær oppmerksom

Kommunen som kan bli berørt av flom på nasjonaldagen er:

Røros, Trysil, Tynset, Elverum, Engerdal, Folldal, Kongsvinger, Våler, Grue, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Åmot, Åsnes, og Nes i Viken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Erik Holmkvist er vakthavende hydrolog på flomvarslinga til NVE. Han forteller at de venter at vannføringen kan øke på 17. mai.

– Vi har også hatt vedvarende snøsmelting gjennom uka som har gått. Vi er i en situasjon hvor det er en del områder som blir satt under vann. Det er en situasjon man skal være oppmerksom på. Det er lurt å være føre var, sier han.

MYE NEDBØR: I 2019 var det store nedbørsmengder i Fredrikstad. Ekspertene tror det vil skje oftere i framtida. Foto: Arkiv

Les også: Flaumen drog av tolv bilskilt på éin dag

Lokale variasjoner i hele landet

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga forteller at det i sør blir lokale variasjoner av bygevær på nasjonaldagen. Mest nedbør blir det for Innlandet.

– Det er et nedbørområde som kommer sørfra og som brer seg nordover. Nasjonaldagen for folk i Innlandet ser ut til å bli ganske grå og våt. Gråværet er der nok allerede fra morgenen også blir det litt økende nedbøraktivitet utover.

STORE OVERSVØMMELSER: Siden lørdag har Glomma økt 170 kubikk. Da Glomma fløt over sine bredder for 25 år siden ble kirkegården ved Evenstad kirke i Stor-Elvdal kommune helt dekket med vann. JON HAUGE. NTB SCANPIX /GEIR OLAV SLÅEN, NRK

Haga forteller at også folk i Agder, Telemark og områdene sør for Oslo kommer til å kjenne på byger den 17. mai.

– De kan lokalt bli litt kraftige. Det kan nok fort komme en byge hvor det kan komme 10 millimeter på en times tid, sier han.

Nedbørområdet som trekkes nordover i Innlandet kommer også til Trøndelag.

– Det kan nok kanskje komme opp mot 10 millimeter enkelte steder i grenseområdene til Sverige i løpet av ettermiddagen og kvelden. Sunnmøre, Romsdale og Nordmøre får kun enkelte byger.

VÅRFLOM: Hvor stor vårflommen i år kan bli er helt avhengig av hvor varmt det blir og hvor mye nedbør som kommer. Bildet viser en benk som står under vann i Mjøsa fra i fjor. Foto: Mette Finborud Børresen

For Nord-Norge starter dagen med lettskyet pent vær, med unntak av østlige deler av Finnmark, hvor det blir skyer og regn fra morgenen.

– Her ser det ut til at nasjonaldagen blir ganske fin værmessig. Men når vi kommer til kvelden så kan nedbørområdet som kommer til Trøndelag bre seg nordover på Helgeland og deler av Sør-Salten.

Haga sier Vestlandet blir værvinneren på nasjonaldagen, med tanke på lite regn.

NRK forklarer Hva er egentlig det typiske 17. mai-været? Bla videre Sol, regn, skyer - eller kanskje snø? Meteorologisk institutt har sett på hva som kjennetegner 17. mai-været i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Høyeste målte 17.mai-temperatur: Det er store variasjoner. Den høyeste temperaturen som er målt den 17. mai noensinne var på Gvarv i 1980. Her var temperaturen hele 27,5 grader! ... og den laveste: Den kjøligste 17. mai-tempearturen ble målt på Finse i 1909. Da var temperaturen hele -20,0 grader. Brrrrrr! Det typiske 17. mai-været i Oslo Gjennomsnittstemperaturen er 15,9 grader.

Høyeste temperatur: 25,7 grader (1980)

Laveste makstemperatur: 7,4 grader (1996)

Nedbør på dagtid: 6 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Bergen Gjennomsnittstemperaturen er 14,5 grader.

Høyeste temperatur: 24,3 grader (2019)

Laveste makstemperatur: 6 grader (1956)

Nedbør på dagtid: 9 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Trondheim Gjennomsnittstemperaturen er 13,5 grader.

Høyeste temperatur: 24,7 grader (2010)

Laveste makstemperatur: 6 grader (1941)

Nedbør på dagtid: 3 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Tromsø Gjennomsnittstemperaturen er 9 grader.

Høyeste temperatur: 21,3 grader (2010)

Laveste makstemperatur: 1,7 grader (1947)

Nedbør på dagtid: 9 ganger de siste 30 årene Hva med fremtidens 17. mai-vær? Været har endret seg mye de siste 30 årene og vil sannsynligvis endre seg også fremover. – En ting er sikkert, og det er at det blir oftere varmere maidager i framtiden, sier klimaforsker Anita Verpe Dyrrdal ved Meteorologisk institutt. Slik blir 17. mai 2021 på NRK – Gratulerer med dagen! Forrige kort Neste kort

Viktig med gode forberedelser

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader, melder Varsom.

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren.

«Et viktig tiltak i forkant av vårflommen er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje. Et annet viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt», skriver varsom.

TIPS: Flomvarslinga sier det er viktig å flytte løse gjenstander. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner og rundballer. Det samme gjelder plast og annet avfall. Her fra en oversvømmelse i Storforshei i Rana kommune i Nordland i fjor. Foto: Bendik Aarsæther / TV KLIPP AS

Les rådene om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader.