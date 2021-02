Vanligvis er elva 300 meter fra boligen til familien i Jordet i Trysil. Men etter isgangen som gikk i Trysilelva tidligere denne uka har vannet tatt nye veger.

Det sitter en ispropp i elva som gjør at vannet ledes på ville veier. Proppen løsner ikke fordi det er fast is nedenfor, og det er ingen steder å sende isen videre,

– Elva stiger for hver time. Så vi tør ikke sove her i natt, sier Hanne Myrvold.

Fra andre etasje i huset har hun og ektemannen Arnt Ottar Nyskog sett hvordan elva har steget mye siden isgangen på tirsdag.

ISGANG: Slik ser det ut i Trysil. Dette førte til flommen.

Vet ikke helt hva de skal gjøre

Det har vært noen utrivelige dager for familiene som bor langs Trysilelva. For hver dag har de sett at elva stiger, og finner nye veger gjennom bekker som blir elver som renner innover på land.

Hanne Myrvold og familien er foreløpig de eneste som må flytte fra huset sitt midlertidig på grunn av isgangen.

NÆRE: Vannet er så nære husveggen nå at Arnt Ottar Nyskog og familien ikke tør sove i huset sitt i natt. Trysilelva har gått over sine bredder etter isgang og ispropp i elva. Foto: PRIVAT

– Vi må vurdere det etterhvert som vi ser hvordan vannet stiger og hvilke veger vannmassene tar, sier kommunalsjef i Trysil Hans Martin Aas.

Kommunen har sendt bilder at hvordan det ser ut nå til NVE for å høre hva de skal gjøre.

ISLAGT: Store deler av småbruket Nyvold ligger nå i is og vann. Eierne er forberedt på at noen av bygningene vil bli ødelagt innen vannet forsvinner. Foto: Jon Storsnes

To småbruk står nå i is og vann. Begge brukes som fritidseiendommer, så ingen bor der nå.

– Det er veldig trist hvis bygningene blir ødelagt, men vi får ikke gjort noe. For vi kommer oss ikke dit, sier Malin Åkesson.

Hun og søstrene eier småbruket som har vært i familien siden 1919. Hun bor i Trysil, men ikke på gården. Sist isgang førte til oversvømmelse på gården var i 1968.

– Da var det verre for da var det både folk og dyr på gården, sier hun.

Ingen vits å sprenge proppen

Det er flere småbruk og fritidseiendommer som nå er omringet at is og vann. Kommunalsjef Hans Martin Aas sier de er vant med isgang i elva, men ikke på denne tiden av året.

OMRINGET AV IS OG VANN: Småbruket Myrvold ligger også ved Trysilelva som har bredt seg utover gården på grunn av isproppen i elva. Foto: Jon Torger Storsnes

Tidligere brukte man dynamitt for å sprenge løs isen. Ifølge Torill Hofshagen i NVE hadde det mer visuell effekt enn reell effekt. Hun sier det ikke er så mye å gjøre akkurat nå. Situasjonen må overvåkes nøy og folk må holde god avstand til elva.

VURDERER SITUASJONEN: Kommunalsjef i Trysil Hans Martin Aas sier kommunen vurderer situasjonen time for time. Foto: Ola Bjørlo Strande / Ola Bjørlo Strande

I løpet av kvelden skal flere fra kommunen vurdere hva de skal gjøre videre. Det kan bli aktuelt at flere familier evakuerer hvis vannmassene kommer for nærme, men Hans Martin Aas sier det foreløpig ikke ser ut til at det er aktuelt.