Så hvordan blir 17. mai været egentlig i år?

– Jeg tror vi rett og slett må kåre Svalbard til årets værvinner for 17. mai. I alle fall for sol, sier statsmeteorolog Pernille Borander.

Svalbard får lite vind og svært lite skyer. Longyearbyen ligger an til å få sol hele dagen og ingen nedbør.

– Temperaturene ligger på rundt minus fem grader, men det blir til gjengjeld sol omtrent hele dagen. Det blir fint bunadsvær, men man bør kanskje kle seg i litt ekstra ull og solbriller.

På temperatursiden er det Nordland som ligger an til å stikke av med seieren.

Statsmeteorolog Pernille Borander kårer Svalbard til årets værvinner på 17. mai. Null nedbør og strålende sol hele dagen, men temperaturen ligger på minussiden. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

– Vi har en svak fralandsvind så jeg har tro på at det kan bli perioder med sol for Nordland og stort sett opphold hele dagen.

Temperaturene er blant de høyeste i landet. Meteorologen har tro på opp mot 20 grader på Helgeland.

– Nordland kan få veldig fine temperaturer på 17. mai. Det er potensial for 20 grader, spesielt på Helgeland. Det kan bli en riktig fin 17-mai, nesten litt for varmt for bunad.

Før vi går videre kan vi se litt på hva som er det typiske været for nasjonaldagen:

NRK forklarer Hva er egentlig det typiske 17. mai-været? Bla videre Sol, regn, skyer - eller kanskje snø? Meteorologisk institutt har sett på hva som kjennetegner 17. mai-været i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Høyeste målte 17.mai-temperatur: Det er store variasjoner. Den høyeste temperaturen som er målt den 17. mai noensinne var på Gvarv i 1980. Her var temperaturen hele 27,5 grader! ... og den laveste: Den kjøligste 17. mai-tempearturen ble målt på Finse i 1909. Da var temperaturen hele -20,0 grader. Brrrrrr! Det typiske 17. mai-været i Oslo Gjennomsnittstemperaturen er 15,9 grader.

Høyeste temperatur: 25,7 grader (1980)

Laveste makstemperatur: 7,4 grader (1996)

Nedbør på dagtid: 6 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Bergen Gjennomsnittstemperaturen er 14,5 grader.

Høyeste temperatur: 24,3 grader (2019)

Laveste makstemperatur: 6 grader (1956)

Nedbør på dagtid: 9 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Trondheim Gjennomsnittstemperaturen er 13,5 grader.

Høyeste temperatur: 24,7 grader (2010)

Laveste makstemperatur: 6 grader (1941)

Nedbør på dagtid: 3 ganger de siste 30 årene Det typiske 17. mai-været i Tromsø Gjennomsnittstemperaturen er 9 grader.

Høyeste temperatur: 21,3 grader (2010)

Laveste makstemperatur: 1,7 grader (1947)

Nedbør på dagtid: 9 ganger de siste 30 årene Hva med fremtidens 17. mai-vær? Været har endret seg mye de siste 30 årene og vil sannsynligvis endre seg også fremover. – En ting er sikkert, og det er at det blir oftere varmere maidager i framtiden, sier klimaforsker Anita Verpe Dyrrdal ved Meteorologisk institutt. Slik blir 17. mai 2021 på NRK – Gratulerer med dagen! Forrige kort Neste kort

Og for landet for øvrig ser nasjonaldagen slik ut:

Østafjells

Statsmeteorolog Pernille Borander sier Både sør- og østlander vil få en rolig dag vindmessig, men at det vil komme nedbør.

– Det ser ut som det vil være litt regn hele første del av dagen. Det er nok områdene Vestfold/Telemark, Viken og Oslo som får litt mer enn resten av områdene østafjells.

Utover ettermiddagen vil regnet avta noe. Det kan bli glimt av sol i løpet av dagen, men en litt våt 17. mai.

Temperaturene blir ikke så aller verst. Det kan bli opp mot 15 grader i store deler av området, opplyser Borander.

– Hele Sør-Norge bør egentlig ta med seg paraplyen.

Vestlandet

Også på Vestlandet vil det li lite vind, men noen regnbyger.

– Det bli litt regnbyger fra tidlig og utover dagen. Først sent om ettermiddagen og utover kvelden blir det ordentlig oppholdsvær, sier Borander.

I likhet med områdene østafjells kan man regne med temperaturer på rundt 15 grader på 17. mai.

Møre og Romsdal og Trøndelag

Det blir rolige vindforhold i både Trøndelag og i Møre og Romsdal. Her vil det også bli oppholdsvær første del av dagen.

– Det er fint for de små togene som måtte være ute. Det kan også komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. For Trøndelag avsluttes dagen litt vått. Det kan også bli noen perioder med sol.

Temperaturene vil bli noe varmere enn lenger sør og øst i landet.

– For Møre og Romsdal og Trøndelag blir det litt varmere enn lenger sør. Spesielt i Trøndelag vil temperaturene komme opp mot 16–18 grader.

Troms og Finnmark

Det ligger an til oppholdsvær for store deler av Troms og Finnmark, med noen spredte regnbyger.

– Vi får også en sørøstlig retning. Det kan bety lange perioder med sol også. Det ser ut som det blir en fin dag med lite vind.

Temperaturmessig blir det rundt 10 grader i Troms og Finnmark, muligens noe varmere sør i fylket.

Fjellområdene i Sør-Norge

Fjellområdene i Sør-Norge vil få enkelte regnbyger og rundt 5–8 grader.

– Det er litt kjøligere. Nedbøren kommer stort sett som regn også der. Det blir ikke noe snø i det minste.