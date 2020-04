I sin forklaring beskrev faren i detalj seksuelle overgrep han begikk mot sønnen. Mannen fortalte om hendelser som skal ha funnet sted både i familiens hjem og på familiehytta. Overgrepene omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

Han er tiltalt for å ha tatt livet av, og gjennomført seksuelle overgrep mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overen på Kapp 9. oktober i fjor.

Forteller om motivet for drapet

45-åringen sier han opplevde det som at sønnen hadde en makt over ham som var fortvilende. Han beskrev sønnen som en gutt med en del problemer som kunne utagere. Han var også redd sønnen skulle fortelle noen om overgrepene. Sønnen sa flere ganger at han hatet faren, forteller 45-åringen.

Kvelden før drapshandlinga ble overgrepene kjent for kona. Hun konfronterte mannen sin med det. Mannen forteller at han la seg flat, og de snakket om praktiske løsninger for at han skulle flytte ut av huset.

Frem til rundt klokka tre på natta la han planer for hvordan familien, kona og de tre barna, skulle greie seg økonomisk uten han.

– Etter jeg hadde tatt hånd om de økonomiske konsekvensene kom følelsene om hvordan det ville bli i hjemmet etter jeg flytta ut, sier faren.

Han sier han bebreider sønnen for flere ting som var vanskelig opp gjennom.

– Jeg bestemte meg for at for å redde fremtiden til de tre andre skulle jeg ta livet av Oscar og meg selv. De ville få det bedre på sikt var tanken min, forklarte faren.

På spørsmål fra Aktor sier mannen at han ikke angrer på drapet. Men at han angrer på de seksuelle overgrepene som ble begått.

Planla i detalj

Ifølge faren begynte planlegginga av hvordan han skulle ta livet av sønnen natta før. Han planla hvordan han skulle sperre kona inne på soverommet.

På morgenen stripsa han brannstigen utenfor soverommet, og vinduene og balkongdøra på soverommet der han planla å stenge kona inne på. Så sendte han de minste barna på skolen.

Han gikk til angrep på sønnen på soverommet. Kona prøvde å hindre han, men ble med makt stengt inne på soverommet deres. Det er beslaglagt strips og plaspose som skal vere brukt i drapshandlingen.

45-åringen forklarer så at han snakket med foreldrene sine etterpå. De oppfordret han til å melde seg for politiet.

Etter å ha forklart seg i retten tirsdag ble mannen tydelig berørt og sa han var lei seg for det som har skjedd.

Tiltalt i nødsamtale: – Det ligger en død gutt hjemme

Mannen erkjente straffskyld på tre av fem tiltalepunkter da retten ble satt tirsdag morgen. Familiefaren (45) er tiltalt på fem punkter og erkjente alt utenom seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år:

Drap på sønnen

Frihetsberøvelse av kona

Seksuell omgang med barn under 14 år

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Seksuell omgang med person i nedadstigende linje

15-åringen døde av kvelning 4. november 2019.

Den tiltalte snakka i telefon med politiet etter drapet og erkjente skyld for sønnens død. I samtalen oppga mannen hvor han var og at han var klar over hva han hadde gjort.

– Det ligger en død gutt hjemme, sa 45-åringen i samtalen som ble spilt av i retten.

– Jeg er fullstendig klar over dette tragiske som har skjedd, sa mannen og gav uttrykk for at drapet var med overlegg.

Etter avspilling av nødsamtalen la påtalemyndigheten frem bilder av en plastpose og flere strips som ifølge politiet skal ha blitt brukt under drapet.

Også en psykiatrisk vurdering av den tiltalte ble lagt frem. Der kom det frem at mannen ikke var psykotisk under drapet og at han ikke uttrykte anger.

Gikk gjennom tekstmeldinger

Under sitt innledningsforedrag la aktor frem bevis for at barnevernet i 2017 mottok en bekymringsmelding om tenåringen fra en helsesøster. Saken ble avsluttet. 15-åringen var også i kontakt med BUP for utredning. I januar 2019 ble også denne saken avsluttet, la aktor frem for retten.

Det ble også lagt frem tekstmeldinger som antyder at den tiltalte skal ha befølt sønnen. I en SMS-utveksling ble mannen konfrontert med å ha tatt på sønnen.

Kvelden før drapet kommuniserte 15-åringen med kjæresten sin. I meldingene kom det frem at tenåringen hadde betrodd seg om vonde opplevelser hvor faren hadde vært involvert. I meldingsutvekslingen kom det også frem at han hadde fortalt moren om opplevelsene.

DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år gammel. Han ble drept av sin egen far, i familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Foto: Privat

Mener tiltalte planla drapet

Ifølge Klundsæter planla faren drapet natta i forveien. Samme kveld hadde femtenåringen betrodd seg til moren om de seksuelle overgrepene.

– Drapet skjedde slik tiltalte hadde planlagt å utføre det. Han har fra første stund vært klar på at han hadde bestemt seg for å gjøre dette, og hvordan han skulle gjøre det, sier han.

Planleggingen blir bekreftet av mannens forsvarer Håvard Fremstad.

– Det var en samtale mellom han (sønnen red.anm) og moren. Påfølgende natt startet han planleggingen, sier Fremstad.

Ifølge aktor meldte gutten seg syk på skolen drapsdagen.

TIL STEDE: Det er kun rettens aktører som får lov til å være fysisk til stede i retten på grunn av smittevernregler. Bistandsadvokat Inger Marie Støen er fotografert fra utsiden av Gjøvik tinghus. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Drept i sitt eget hjem

Det var om morgenen onsdag 9. oktober i fjor at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i et bolighus på Kapp i Østre Toten. Det var en mann som jobbet i nærheten av åstedet som meldte fra om hendelsen. Vedkommende oppdaget tenåringens mor som ropte etter hjelp.

På stedet fant politiet den 15 år gamle gutten livløs.

Den første patruljen startet livredning på stedet. De skal blant annet ha brukt en hjertestarter. 15-åringen hadde kritiske skader. Han ble fraktet med ambulansehelikopter til Ullevål sykehus.

Faren ringte selv politiet og ble pågrepet uten dramatikk i etterkant av hendelsen, i sin egen bil. Deretter satt den da siktede mannen i et fem timer langt avhør. Mannen erkjente straffskyld for drapsforsøk, og samtykket til varetektsfengsling.

Sønnen ble liggende på sykehus, før han ble erklært død fire uker senere, den 4. november.

Dermed ble siktelsen endret fra drapsforsøk til drap. Senere ble også siktelsen mot faren utvidet til å gjelde seksuell omgang med barn under 14 år, med sønnen som offer.