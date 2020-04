Mener faren brukte natta på å planlegge drapet på Oscar André (15)

Tirsdag starter rettssaken etter drapet som skjedde på Kapp i Østre Toten i oktober, der femten år gamle Oscar André Ocampo Overn ble brutalt drept av sin egen far.

– Det er en svært alvorlig sak, fordi det er drap på et barn, hvor barnet er drept av en av sine to nærmeste omsorgspersoner, sier aktor Thorbjørn Klundseter.

Den 45 år gamle faren står tiltalt for å ha tatt livet av, og gjennomført seksuelle overgrep mot, adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn.

Klundseter sier drapet framstår som planlagt.

Ifølge påtalemyndigheten skal planleggingen ha startet natta før hendelsen. Samme kveld hadde femtenåringen betrodd seg til moren om de seksuelle overgrepene.

– Drapet skjedde slik tiltalte hadde planlagt å utføre det. Han har fra første stund vært klar på at han hadde bestemt seg for å gjøre dette, og hvordan han skulle gjøre det, sier han.

Ifølge tiltalen ble Oscar Andre kvalt til døde.

AKTOR: Thorbjørn Klundseter sier drapet framstår som planlagt. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Dødsfall på Kapp - dette har skjedd Foto: Alexander Nordby / NRK Ekspandér faktaboks 9.oktober ble politiet tilkalt til en privatadresse på Kapp og fant en livløs 15-åring.

Guttens far ble samme dag pågrepet og siktet for drapsforsøk på sønnen.

10.oktober ble faren varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbund.

21.oktober ble mannen også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han er også siktet for frihetsberøvelse av sønnens mor.

4.november døde tenåringen av skadene han ble påført.

Dagen etter ble siktelsen mot faren utvidet til å gjelde drap.

16 . mars kom tiltalen i saken. Mannen er tiltalt for drap, for frihetsberøvelse, for seksuell omgang med barn under 14 år, og for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Mannen er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedadstigende linje.

45-åringen har erkjent straffskyld for drap og overgrep.

Tirsdag 21. april starter straffesaken i Gjøvik tingrett.

Bekrefter planlegging

Mannens forsvarer Håvard Fremstad bekrefter at tiltalte bestemte seg for drapet den siste natta.

– Det var en samtale mellom ham og moren. Påfølgende natt startet han planleggingen, sier Fremstad.

– Hvordan har tiltalte det nå?

– Han prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Han forsøker å bruke tida til å gjøre fornuftige ting, og ikke sitte passiv på cella. Han er verken fysisk eller psykisk syk, og vet at han må komme seg gjennom dagene.

Fremstad opplyser at tiltalte hele tiden har samarbeidet med politiet, fra han selv meldte seg drapsdagen.

FORSVARER: Håvard Fremstad sier at tiltalte vet at rettsbehandlingen kommer til å bli en krevende prosess, men at han er klar for å forklare seg. Foto: Roy Allan Larsen / NRK

Sperret moren inne på soverommet

Tiltalen mot 45-åringen omfatter også frihetsberøvelse av Oscar Andrés adoptivmor. Hun ble innesperret da hun forsøkte å forhindre drapshandlingen på sønnen.

Paret har to yngre, biologiske barn sammen, som ikke var hjemme da handlingen foregikk.

Ifølge tiltalen dro faren moren med inn på et soverom i andre etasje i hjemmet deres. Deretter låste han døren fra utsiden.

På forhånd hadde han sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips slik at de ikke lot seg åpne.

ÅSTEDET: Politi ved stedet der drapet skjedde, et boligområde på Kapp i Østre Toten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor Thorbjørn Klundseter sier de ser svært alvorlig også på denne delen av tiltalen.

– Grov frihetsberøvelse har i seg selv en strafferamme på seks år. Vi ser svært alvorlig på dette punktet i tiltalen, særlig sett ut fra det moren faktisk forsøkte å forhindre.

Kvelden før drapet fortalte gutten, ifølge påtalemyndigheten, moren om overgrepene som hadde foregått både i parets hjem og på hytta i Hafjell.

Aktor vil ikke opplyse om detaljer når det gjelder motivet for drapet.

– Det føler jeg det blir feil å gå inn på nå, men dette vil belyses gjennom tiltaltes forklaring i retten. Det jeg kan si er at det er en sammenheng mellom at drapet skjer, og det at overgrepene ble avdekket kvelden før. Sånn jeg forstår det er likevel ikke drapene en hevnaksjon fra tiltalte, forklarer han.

PÅGREPET: Guttens far ble pågrepet i bilen sin kort tid etter hendelsen. Det skjedde bare noen hundre meter fra åstedet. Han har fra første stund ha erkjent drapsforsøk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Gruer seg

Ifølge familiens bistandsadvokat, Inger Marie Støen, gruer moren seg til rettssaken.

Hun ønsker minst mulig offentlighet rundt saken, men er opptatt av at den blir gjennomført.

– Hun er innstilt på å forklare seg. Slik det ser ut nå skal hennes forklaring gjennomføres på andre rettsdag, altså på onsdag, sier Støen.

BISTANDSADVOKAT: Inger Marie Støen er familiens advokat. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Bistandsadvokaten sier morens fokus har vært å ta hånd om de to barna.

Hun sier at saken i sin helhet skiller seg ut med tanke på alvorlighetsgraden.

– Det er en svært spesiell sak. Jeg har jobbet med mange alvorlige saker, men denne skiller seg ut.

– Hva kan du si om forholdet mellom mor og far før drapet skjedde?

– Slik mor oppfatter det har det vært et bra forhold mellom dem, helt til dette tragiske skjer.

Tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad bekrefter at forholdet mellom de to ektefellene har vært godt.

Alarmen går

Det var om morgenen onsdag 9. oktober i fjor at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i et bolighus på Kapp i Østre Toten.

På stedet fant de den 15 år gamle gutten livløs.

Den første patruljen startet livredning på stedet. De skal blant annet ha brukt en hjertestarter. 15-åringen hadde kritiske skader. Han ble fraktet med ambulansehelikopter til Ullevål sykehus.

BEGRAVELSE: Oscar André Ocampo Overn bel begravet i november. Svært mange hadde møtt opp i begravelsen. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

Faren ble pågrepet uten dramatikk i etterkant av hendelsen, i sin egen bil. Deretter satt den da siktede mannen i et fem timer langt avhør. Mannen erkjente straffskyld for drapsforsøk, og samtykket til varetektsfengsling.

Sønnen ble liggende på sykehus, før han ble erklært død fire uker senere, den 4. november.

Dermed ble siktelsen endret fra drapsforsøk til drap. Senere ble også siktelsen mot faren utvidet til å gjelde seksuell omgang med barn under 14 år, med sønnen som offer.

Begravelse

Oscar André Ocampo Overn ble begravet den 15. november, fra Hoff Kirke i Østre Toten.

– Oscar André var og er et elsket barn. Han var storebror. Han var kjæreste. Han var søskenbarn og nevø. Han var barnebarn og oldebarn. Han var venn og han var en mange kjente, sa sogneprest for Kapp og Nordlia, Christina Grevbo under minnetalen.

TALE: Sogneprest Christina Grevbo fortalte om Oscar Andrés mange reiser i livet i sin minnetale. Der kom hun også inn på at han hadde fortalt moren om overgrepene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Over 600 mennesker tok del i bisettelsen. Folk satt på gulvet inne, og rundt 30 mennesker sto utenfor kirken hvor det er satt opp høyttalere. Det er omtrent 300 sitteplasser i kirken.

Inne i en krans på kisten sto det skrevet «Takk for at jeg fikk være din. Jeg elsker deg for alltid».

Oscar André, som var adoptert fra Colombia, etterlater seg blant andre sin mor og sine to yngre søsken.