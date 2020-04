– Vi står ovenfor en spesiell og alvorlig sak, sa aktor Thorbjørn Klundseter da han startet sin prosedyre torsdag etter at 15-åringens kjæreste var blant de siste vitnene som forklarte seg.

Den tillate familiefaren har erkjent straffskyld for både drapet, overgrep da sønnen var under 14 år og frihetsberøvelse av kona.

I sin prosedyre kalte aktor drapet en henrettelse.

– Her er det ingen tvil om at tiltalte har visst hva han har gjort og at han har gjort det med hensikt, sa aktor om drapet og at han stengte ektefellen inne under hendelsen.

– Han har planlagt hvordan han skal gjøre dette, sa aktor og viste til tiltaltes egen forklaring.

Klundseter omtalte drapet «rått parti» og mener 15-åringen var forsvarsløs mot faren.

Vil ha frifinnelse på to punkter

Den tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad sa under sin prosedyre at den tiltalte har lagt alle kort på bordet og at han angrer på de seksuelle overgrepene.

– Det var på ingen måte tilsiktet fra tiltalte at det skulle skje, sa forsvareren.

Fremstad mener hans klient bør frifinnes på de to tiltalepunktene som angår seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Jeg mener det ikke var noen seksuell handlinger eller omgang, sa forsvareren som mener farens tilståelse må tillegges vekt i straffeutmålingen.

Han ba om at klienten anses på mildeste måte.

Tiltalt i nødsamtale: – Det ligger en død gutt hjemme

Familiefaren (45) er tiltalt på fem punkter og erkjente alt utenom seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år:

Drap på sønnen

Frihetsberøvelse av kona

Seksuell omgang med barn under 14 år

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Seksuell omgang med slektning i nedadstigende linje

15-åringen døde av kvelning 4. november 2019.

Dødsfall på Kapp - dette har skjedd Foto: Alexander Nordby / NRK Ekspandér faktaboks 9. oktober ble politiet tilkalt til en privatadresse på Kapp og fant en livløs 15-åring.

Guttens far ble samme dag pågrepet og siktet for drapsforsøk på sønnen.

10. oktober ble faren varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbund.

21. oktober ble mannen også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han er også siktet for frihetsberøvelse av sønnens mor.

4. november døde tenåringen av skadene han ble påført.

Dagen etter ble siktelsen mot faren utvidet til å gjelde drap.

16. mars kom tiltalen i saken. Mannen er tiltalt for drap, for frihetsberøvelse, for seksuell omgang med barn under 14 år, og for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Mannen er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedadstigende linje.

45-åringen har erkjent straffskyld for drap og overgrep.

Tirsdag 21. april startet straffesaken i Gjøvik tingrett.

Den tiltalte snakket i telefon med politiet etter drapet og erkjente skyld for sønnens død og fortalte at han hadde planlagt gjennomføringen kvelden i forveien. I samtalen oppga mannen hvor han var og at han var klar over hva han hadde gjort.

Aktor mener farens tilståelse ikke har betydning for oppklaring av drapet.

Ga detaljert forklaring

Da mannen forklarte seg i retten på tirsdag beskrev han hvordan han utførte det brutale drapet på sønnen hjemme i familiens hus.

På spørsmål fra aktor sa mannen at han ikke angrer på drapet. Men at han angrer på de seksuelle overgrepene som ble begått.

Også 15-åringens mor vitnet under forhandlingene. Hun ble vitne til drapet og ble sperret inne av sin nå fraseparerte ektemann.

– Jeg ropte at han skulle løpe: «Oscar du må flyge», fortalte den gråtkvalte moren.