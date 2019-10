Siktelsen mot faren i Kapp-saken er utvidet

Han ble først siktet for drapsforsøk på sønnen (15), kort tid etter at han ble pågrepet ved hjemmet sitt på Kapp i Østre Toten 9. oktober.

Nå er han også siktet for brudd på Straffelovens paragraf 299, som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Strafferammen er på 10 års fengsel.

– Det er den 15 år gamle sønnen som er fornærmet, sa påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle på en pressekonferanse i ettermiddag.

Mannen har erkjent straffskyld for siktelsen.

– Vi fikk tidlig en detaljert tilståelse fra den siktede mannen, sier etterforskningsleder John Eivind Melbye.

Den 15 år gamle gutten ble livstruende skadd i det politiet omtaler som en voldshendelse, og ligger fortsatt kritisk skadd på Ullevål sykehus. Tilstanden skal være stabil.

Ble ikke brukt våpen

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hendelsesforløpet i drapsforsøket.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj her. For å avkrefte rykter, så kan vi meddele at det ikke ble brukt våpen, sier etterforskningslederen.

Han meddeler videre at politiet har en klar formening om motiv, men vil ikke gå i detalj på dette tidspunktet.

Melbye opplyser at det kun var far, mor og sønn i huset under voldshendelsen.

Det var onsdag morgen 9. oktober at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse på Østre Toten. Da de rykket ut til stedet, fant de den 15 år gamle gutten livløs, og satte i gang livreddende tiltak.

Faren har erkjent drapsforsøket, og sitter nå varetektsfengslet med brev- og besøksforbud.

Han ble avhørt samme dag, og har ifølge politiet tegnet et klart bilde av sitt syn på hendelsesforløpet. Politiet har også avhørt en rekke vitner og personer i det aktuelle området.

– Vi har god oversikt i saken, mye takket være de klare og detaljerte forklaringene til tiltalte som kom på et tidlig steg i etterforskningen, sier Melbye.

Siktede skal ha framstått samarbeidsvillig i avhør, ifølge etterforskningslederen.

Mannen er også siktet for frihetsberøvelse. Det kom fram på dagens pressekonferanse.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva som ligger til grunn for frihetsberøvelsen, bortsett fra at det gjelder guttens mor.

TAUA VEKK: Bilen som den siktede satt i da han ble pågrepet ble tauet vekk av politiet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet: – Tragisk for bygda

På en pressekonferanse dagen etter pågripelsen, omtalte politiet hendelsen som en dramatisk tragedie. Både for familien, men også lokalsamfunnet på Toten med knapt 2000 innbyggere.

– Det er viktig at man nå forstår at ikke bare familien, men også lokalsamfunnet og bygda rundt familien er rammet, sa politiinspektør Linn Hilde Fosso.

Hun oppfordret de berørte til å holde sammen.

– Da er det viktig at vi ivaretar hverandre og står sammen i en vanskelig situasjon.

Kriseteamet i Østre Toten har siden hendelsen jobbet med å ivareta familien og lokalbefolkningen.