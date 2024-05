Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har endret sine råd for egenberedskap, og anbefaler nå at folk skal kunne dekke sine grunnleggende behov i sju dager ved en eventuell krise.

Dette er en økning fra de tidligere rådene, som anbefalte å kunne klare seg i tre dager.

DSB mener at nordmenn bør forberede seg på kriser som naturkatastrofer, cyberangrep, angrep utenfra, langvarig strømbrudd eller pandemi.

De nye rådene inkluderer også tips om å samarbeide i kriser, ta vare på sin psykiske helse og være kildekritisk.

Bjørn Magne Norrøne, som selv har et stort beredskapslager hjemme, mener de nye rådene er fornuftige.

Hvor lenge hadde du klart å dekke egne grunnleggende behov om Norge var i en krisesituasjon?

Er svaret én uke eller mer?

Da har du i så fall nok, ifølge de nye rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det er veldig bra, synes jeg. Vi er ganske sårbare, sier Bjørn Magne Norrøne.

Klarer seg i mange uker

– Her er det en del bønner i boks, hermetikk av forskjellig slag, ris, knekkebrød, te og frokostblanding. Og hvetemel og gjær.

Norrøne viser frem beredskapslageret sitt, som han har i et uthus hjemme i Gausdal i Innlandet.

– Og så er det noen fyrstikker. Noen batterier. Så har jeg en god del doruller og tørkepapir.

Mais, bønner, sardiner, sukker, mel, sprøstekt løk, ris og ananas. Utvalget er bredt. Og det varer i rundt seks uker. Foto: Frode Meskau / NRK

Under ekstremværet «Hans» opplevde Norrøne at ei vegbru like ved huset hans ble ødelagt. Dermed ble han isolert i flere dager.

Men han klarte seg fint, takket være beredskapslageret sitt.

Selv har Norrøne nok til å klare seg i fem -seks uker under en krisesituasjon. Han mener det er bra at DSB har gått fra å anbefale tre dager til én uke.

– Hyllene i butikkene er jo tomme på én, to, tre når det for eksempel blir transportstreik eller problemer med transporten, slik som under korona.

Bjørn Magne Norrøne har også et strømaggregat stående, sånn i tilfelle. Foto: Frode Meskau / NRK

Mener du bør forberede deg

De forrige egenberedskapsrådene ble utarbeida i 2018.

Tore Kamfjord, som er utredningsleder i DSB, sier det har skjedd en del endringer i verden siden den gang, og at de derfor har tatt en ny vurdering.

– Hvis det skjer større kriser, må myndigheter og hjelpeapparat prioritere dem som trenger hjelp mest. Den største endringen nå er at vi går fra tre dager til én uke.

– Hvis vi ikke er forberedt, belaster vi hjelpeapparatet unødvendig. Kamfjord sier det viktigste budskapet fortsatt er at flest mulig bør være forberedt på å klare seg selv i noen dager ved kriser. Foto: Anita Andersen / DSB

Naturkatastrofer, cyberangrep, angrep utenfra, langvarig strømbrudd eller pandemi. Dette er krisene DSB mener nordmenn bør forberede seg på.

Mye av utstyret som trengs har de fleste allerede hjemme. Pledd, stearinlys, fyrstikker, nødlager, tørrmat.

Har du i tillegg friluftsliv som interesse, har de mest sannsynlig stormkjøkken, sovepose, varme klær og lommelykt på plass.

Eldre er mer forberedt

Det viktigste du gjør er å dekke de grunnleggende behovene, som varme, vann, mat og informasjon, ifølge Kamfjord.

Dette bør du ha i ditt beredskapslager Foto: Frode Meskau / NRK Ekspander/minimer faktaboks 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørka frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batteri, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batteri, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år.

Men i de nye rådene ligger det også tips til det å samarbeide i kriser.

– Et eksempel på samarbeid kan være bare det å være til stede for andre, støtte andre og kunne snakke om vanskelige ting sammen, sier Kamfjord.

I tillegg råder DSB deg til å kunne ta vare på din psykiske helse og være kildekritisk ved en krise.

– Eldre husker 2. verdenskrig og er mer forberedt enn unge, så de kan hjelpe unge med å forstå alvoret. Men unge er flinkere til å være kritisk til informasjon, sier direktør i DSB Elisabeth Aarsæther.

– Verden er mer usikker enn sist vi ga råd om egenberedskap, sier Elisabeth Aarsæther. Hun er direktør i DSB. Foto: Privat

Når det gjelder å være bekymra for framtida ved en krise, sier hun at det er helt normalt.

– Det er helt normalt å oppleve bekymring, negative tanker og dårlig søvn.

DSB råder folk til å søke sosial kontakt ved en eventuell krise, snakke med folk om hvilke bekymringer en har og holde fast på de faste rutinene så langt det lar seg gjøre.

Stadig flere forbereder seg

En befolkningsundersøkelse gjort av Ipsos på oppdrag for DSB i 2023, viser at 27 prosent av de spurte har styrket sin egenberedskap. 43 prosent sier at de planlegger å gjøre det.

– Det har vært stor endring fra vi gikk ut med disse rådene første gang i 2018. Det er stadig flere som faktisk blir bedre forberedt, som lagrer vann, som er forberedt på strømbrudd og som er motivert til å styrke sin egenberedskap.

– Det var jo mer slik før. Folk hamstret og hadde litt både i kjelleren og i hyller, sier Norrøne. Foto: Frode Meskau / NRK

På spørsmål om han synes folk burde hatt beredskapslager til mer enn sju dager, svarer Bjørn Magne Norrøne:

– Det er jo greit å følge myndighetenes anbefalinger, i alle fall. Så får folk bestemme selv om de ønsker å supplere litt til.