Rasismesaken i Elverum: Frifunnet for vold mot Fadumo

Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er godt nok bevist at Fadumo Ali Bulhan ble utsatt for vold av mannen i 50-årene fra Elverum.

Mannen var tiltalt for vold og trusler etter den såkalte «rasismesaken» i Elverum sommeren 2020.

Den norsk-somaliske mora og døtrene hennes ble jaget av en far og sønnene som de hadde blitt utsatt for trakassering fra tidligere.

Lagmannsretten dømte i dag mannen til 60 dager i fengsel for trusler mot kvinna.

I tingretten ble han dømt til 120 dager i fengsel for både vold og trusler.

Forsvarer Jostein Løken sier hans klient som anket dommen fra tingretten er fornøyd med at han er frifunnet for vold.

Aktor Maria Huseby Fossen vurderer om dommen skal ankes.

NRK har vært i kontakt med den norsk-somaliske familien men de hadde ikke fått lest dommen enda.

Retten var delt om vold

Lagmannsretten var delt i spørsmålet om det var bevis nok for at mannen utsatte den norsk-somaliske mora for vold.

Det var sommeren 2020 det smalt utenfor boligen til den norsk-somaliske familien i Elverum.

De norsk-somaliske kvinnene hadde følt seg plaget av sønnene i den etniske norske familien lenge. Politiet hadde sagt de skulle ringe hvis guttene dukket opp hos dem igjen.

Det gjorde de denne junikvelden. Fadumo Ali Bulhan og døtrene gikk ut for de var redd guttene gjorde hærverk i garasjen deres. Det hadde skjedd tidligere.

Da begynte guttene å sykle rundt Fadumo Ali Bulhan og steile med syklene mot henne. Hun ringte politiet, men en liten stund etter kom den etnisk norske faren sammen med de tre sønnene mot henne og døtrene.

De jaget kvinnene mot inngangsdøra, og de hevder den etnisk norske faren skal ha kastet en skøyte i hodet på Ali Bulhan. Det nekter han for. Han mente skaden måtte ha skjedd på annen måte.

Flertallet i lagmannsretten, som utgjorde fire stemmer, mente at det var bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte kastet en skøyte i hodet til Bulhan, slik at hun fikk sårskade og hevelse.

Mindretallet mente ord sto mot ord i hva som var grunnen til skaden hun hadde fått i hodet.

Flertallet måtte ha fem stemmer for at mannen skulle bli dømt for vold, derfor ble han frikjent.

Ikke rasistisk motivert

Lagmannsretten mener det ikke er tvil om at mannen truet med med straffbar handling som førte til alvorlig frykt da han og sønnene løp etter de norsk-somaliske kvinnene junikvelden i 2020.

Men de mener trusselen ikke kan sies å være knyttet til hudfarge.

Mannen, som i 2018 ble dømt for hatefulle ytringer mot den samme norsk-somaliske familien, har i både tingretten og lagmannsretten nektet for at han er en rasist.

Han har forklart at han gikk mot kvinnene fordi han ville finne ut hvem som hadde slått sønnen hans. For da han kom til stedet hadde sønnen kommet gråtende og fortalt at en gutt hadde slått han.

Han har erkjent at han har brukt ordet «neger» men hevder det ikke er rasistisk motivert.

Lagmannsretten mener det hadde sammenheng med at tiltalte var ute etter å finne den som hadde utsatt sønnen for en voldshandling tidligere på kvelden.

«Et skjerpende moment er det imidlertid at tiltalte i stedet for å ta avstand fra å begå straffbare handlinger, tok med seg sine tre – på det daværende tidspunkt – mindreårige sønner og gjennomfører trusselen i fellesskap», skriver lagmannsretten i sin kjennelse.

De dømmer han derfor til 60 dager i fengsel for trusler.

Hevder han selv var et offer

Aktor i saken Maria Huseby Fossen utelukker ikke at dommen kan bli anket.

– Vi skal gå gjennom dommen nå og gi vår innstilling til statsadvokaten om vi godtar den eller ikke, sier hun.

Retten har lagt til grunn at mannen selv ble utsatt for vold bare minutter etter han truet kvinnene.

Han ble lagt i bakken, slått og sparket i kroppen og i hodet. Sønnen til den norsk-somaliske kvinna var med på det sammen med noen andre. Han har forklart at mora hadde ringt og fortalt hva den etnisk norske mannen hadde gjort.

Både i tingretten og i lagmannsretten har den etnisk norske mannen ment at det er han som er offer i saken.

UENIGE OM BAKGRUNN: Aktor Maria Huseby Fossen (tv) og forsvarer Jostein Løken er uenig om bakgrunnen for det som skjedde. Fossen mener det var rasistisk motivert, Løken mener det dreier seg om en konflikt mellom to familier. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Vitner hevder at det var den etnisk norske mannen som slo først. Familiemedlemmene i den norske familien hevder at det var de som slo først.

De anmeldte saken til politiet i Elverum som ikke fant bevis for at det var noen av de andre som slo først, og derfor henla saken.

Håper det roer seg

Mannens forsvarer Jostein Løken sier han håper ting roer seg rundt saken nå.

– Det er en trist situasjon for Elverum og for begge familiene der barn er involvert, sier han.

Den etnisk norske mannen og familien hans har hevdet at det var en konflikt mellom de to familiene fordi medlemmer av den norsk-somaliske familien skal ha mobbet barna hans på skolen.

HÅPER DET ROER SEG: Forsvarer Jostein Løken håper ting roer seg i Elverum etter dommen i lagmannsretten. Foto: Christina Cantero / NRK

Den norsk-somaliske familien har i både tingretten og lagmannsretten forklart om flere år med frykt for både far og sønnene i den etnisk norske familien. Den yngste sønnen i den norsk-somaliske familien gikk omveger hjem fra skolen i frykt for å møte noen av sønnene.

På siste dag av rettssaken i lagmannsretten takket Fadumo Ali Bulhan for all støtte hun har fått i dem tidligere hjembyen Elverum etter episoden sommeren 2020.

– Jeg er veldig takknemlig for at det finnes så gode mennesker, sa hun.

Hun hadde håpet at det hadde vært mulig å snakke med de etniske norske foreldrene om hvordan begge parter følte det, i stedet for at det endte slik det gjorde i Elverum sommeren 2020.