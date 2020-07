Flere siktet etter rasisme-saken i Elverum

Saken dreier seg i hovedsak om en langvarig konflikt mellom to familier, og for rundt 14 dager siden eskalerte det.

Familie i Elverum orker ikke mer - flytter til Oslo

Konflikten eskalerte

FLYTTET: Familien Bulhan valgte å flytte fra Elverum etter å ha opplevd trakassering, vold og grov rasisme. Foto: Helene Steinfeld Monsen / NRK

De tre siste årene skal familien Bulhan ha blitt utsatt for rasisme og trakassering av flere medlemmer av en etnisk norsk familie. Faren i den familien ble i 2017 dømt til 45 dager i fengsel for hatefulle ytringer mot den somaliske familien.

Fredag 26. juni oppsøkte søstrene i den somaliske familien og fire andre jenter den etnisk norske familien for å fortelle at de ikke syntes det var greit med trakasseringen de følte. De har forklart at de ble jaget med jernstenger og en hund.

Politiet har funnet ut at bakgrunnen var at sønnene i huset skal ha kommet med hatefulle ytringer overfor en somalisk mor som den somaliske familien kjenner.

Mandagen etter skal en av sønnene i den norske familien ha blitt utsatt for en voldshandling av noen gutter med ulik etnisk bakgrunnen. Sønnen i den somaliske familien skal ha vært med da dette skjedde.

Roger Næss sier at en av ungdommene er sikta i den saken.

Den norske faren har forklart at det var bakgrunnen for at han og noen av sønnene hans dro til den somaliske familiene senere på dagen.

– Hva som skjer der er det ulik oppfatning av, sier Roger Næss.

Den somaliske familien har forklart at de forsøkte å komme seg inn i huset deres. Det nekter den norske familien på.

Den somaliske mora har forklart at det ble tatt kvelertak på henne og at hun ble slått i ryggen da hun prøvde å lukke døra. Den norske faren har forklart at han ble påført slag og spark.

– Vi har sikra video og bilder fra hendelsene og oppretta flere straffesaker, sier Roger Næss.

Det har resultert i at flere personer i den norske familien er siktet for hatefulle ytringer, mens en person av opprinnelig annen nasjonalitet er siktet for vold mot et medlem i den norske familien.

Næss opplyser at flere personer automatisk fikk status som siktet fordi politiet tok i bruk tvangsmiddel, det vil si sikret seg DNA og mulighet til ransaking.

Har engasjert

Saken har fått stor oppmerksomhet og engasjert både innbyggere i Elverum og i andre deler av landet på sosiale medier. Flere tusen har meldt seg inn i en gruppe på Facebook der de tar avstand fra rasisme, og oppfordrer til å markere det med å henge opp en sløyfe på Gamlebrua i Elverum sentrum.

TAR AVSTAND: Hundrevis av sløyfer er festa på Gamlebrua i Elverum i aksjonen Sløyf rasisme i Elverum. Foto: Mats Sparby / NRK

Politiet har også fått kritikk for å ikke ha tatt tak i saken.

– Vi har gjort mye, men alt er ikke like synlig for folk flest, sier Roger Næss.

Saken er nå sendt til påtale for vurdering av om det skal reises tiltale.

Den etnisk norske familien føler seg utsatt for mobbing etter at saken ble kjent.

UENIG: Advokat Jostein Løken forsvarer familiefaren som nå er sikta for hatefulle ytringer mot den somaliske familien. Foto: Mats Sparby / NRK

Advokat Jostein Løken forsvarer den sikta familiefaren. Han sier det er kompliserte juridiske vurderinger som må gjøres for å finne ut grensen mellom ytringsfrihet og rasistiske ytringer.

– Han benekter overfor meg at han er rasist, og sier han har feriert i Afrika sjøl og kan møte hvem som helst, sier Løken.