Etter at en norsk-somalisk familie i Elverum sto frem og fortalte om trusler, vold og trakassering gjennom flere år, har folk både i og utenfor byen mobilisert mot rasisme.

På en av gangbruene over Glomma har mange hengt opp fargerike sløyfer under slagordet «sløyf rasisme».

I løpet av helga har flere av sløyfene blitt fjernet med saks. Noen steder er det bare en liten knute igjen.

– Vi vet ikke hvem som har gjort det eller hvorfor. Uansett er det trist, sier Marie Theisen, som er en av dem som står bak sløyfe-markeringen.

Politiet er varsla

ENGASJERT: Marie Theisen starta sløyfe-aksjonen og ber om at de nå får stå i fred. Foto: Anne Næsheim / NRK

Marie Theisen var med å opprette Facebook-gruppa «Sløyf rasisme» før rasisme-saken i Elverum ble kjent. Da hadde gruppa 400 medlemmer.

Men etter at den norsk-somaliske familien Buhlan sto frem og fortalte om vold og trakassering, eksploderte det. Nå har over 4000 personer meldt seg inn i gruppa, og brua har blitt fylt opp med fargerike sløyfer.

– Engasjementet har vært overveldende. Barn har hengt opp sløyfer med foreldrene sine. Det er fint og rørende, sier Theisen.

Hun har ingen formening om hvem som har klippet vekk sløyfene.

FARGERIKT: Rasisme-saken i Elverum har engasjert. Mange har dratt til brua for å henge opp en sløyfe. Bildet ble tatt før helga. Foto: Mats Sparby / NRK

– Det kan være uskyldige rampestreker eller at noen har gjort det av vond vilje. Det er uansett trist, sier Theisen.

Før helga ble det kjent at politiet har siktet flere personer for enten vold eller hatefulle ytringer i forbindelse med rasisme-saken mot Buhlan-familien.

Sløyfene ble fjernet i løpet av helga. Politiet er varsla om dette, men de har ikke mottatt noen anmeldelse.

Ber folk oppføre seg

FARGERIKT: Fortsatt henges det opp sløyfer på brua i Elverum. Foto: Anne Næsheim / Anne Næsheim

Flere er sinte og opprørte over at sløyfene er fjerna og Marie Theisen sier det er forståelig. Men hun advarer mot å bruke kommentarfeltet til å rette anklager mot andre, eller bidrar til det hun kaller hatprat.

Istedenfor oppfordrer hun folk til å henge opp nye sløyfer. Og den oppfordringen har mange tatt.

– Engasjementet har bare økt etter at noen av sløyfene ble fjernet. Nå får jeg tilbakemeldinger fra folk som sier at de vil henge opp to sløyfer istedenfor en, sier Theisen.

Fungerende ordfører i Elverum Eldri Svisdal (SV), synes også det er leit at sløyfer har blitt fjerna.

Hun sier hun støtter aksjonen og synes det er en fin måte å vise motstand mot rasisme på. Likevel tror hun ikke rasisme er mer utbredt i Elverum enn andre steder.

– Rasisme er en utfordring i samfunnet og må bekjempes, sier ordføreren.