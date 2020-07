Begge partene i den påståtte rasisme-saken i Elverum har nå fått seg advokater.

Den norsk-somaliske familien Bulhan mener de har vært utsatt for rasistisk vold fra en familie. Den familien mener det ikke er en rasisme-konflikt.

Familien Bulhan har nå flyttet fra Elverum på grunn av konflikten.

Politiet har satt store ressurser på saken, og håper å komme til bunns i den raskest mulig.

Ridwan Mussa, som er den ene datteren i Bulhan-familien, sier at politiet har tatt saken på alvor, og at det er betryggende. Hun sier også at de har fått mye støtte fra folk, og at familien setter stor pris på det.

– Hatkriminalitet

Familiens advokat mener de er utsatt for hatkriminalitet.

Advokat Willy Saar Pedersen representerer Bulhan-familien. Foto: Privat

– For meg handler det nå om at etterforskningen må plasseres der den hører hjemme. Sånn som vi vurderer det, er dette hatkriminalitet, sier advokat Willy Saar Pedersen.

Advokaten sier det er viktig at familien Bulhan nå får roen de trenger.

– Det har jo vært voldsom pågang nå i en lang periode, sier Saar Pedersen.

Advokaten mener saken er viktig ut over seg selv.

– Denne saken vil sende signaler på hva staten Norge forventer av innbyggerne sine uavhengig av nasjonalitet.

– Må få frem det totale bildet

Familien som er beskyldt for rasisme har fått oppnevnt tre advokater. Jostein Løken representerer faren.

Løken forteller at familien er i en fortvilet situasjon, og at de føler seg utsatt for mobbing.

Advokat Jostein Løken representerer faren i familien som er anklaget for rasisme. Foto: Moment Studio

– Saken framstår fra deres side som stikk motsatt av det som er fremkommet i mediene, sier Løken.

Han mener det er viktig at politiet etterforsker dette slik at man får frem det totale bildet av hva som har skjedd.

Det har vært en belastende sak for familien, sier advokaten.

– Det har vært veldig tøft. Foreldrene er glad i barna sine, og liker ikke at familien har fått et uheldig fokus i mediene. De mener at det er veldig urettferdig, og at saken har helt andre sider enn det som er kommet frem, sier Løken.

- Kan være livsfarlig

Advokat Helge Hartz representerer den eldste sønnen. Gutten har vært i avhør, og erkjenner ikke forholdene politiet har konfrontert han med.

Advokat Helge Hartz representerer en av guttene som er anklaget for rasisme. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Jeg har fått snakket lite med han. Men han har opplevd å bli kontaktet på sosiale medier, og det er noe han ikke synes er så gøy, sier Hartz.

Advokaten til Bulhan-familien ber også folk moderere seg på sosiale medier, uansett hvilken side av saken de står på.

– Alle har rett til å mene det de vil, men nett-troll skal være forsiktig med å hause opp stemningen. Det kan være livsfarlig, sier Saar Pedersen.