Familie i Elverum orker ikke mer - flytter til Oslo

Fadumo Bulhan sier de har opplevd trakassering, vold og grov rasisme fra en mindre gruppe mennesker.

Bulhan kom til Norge etter å ha flyktet fra borgerkrigen i Somalia, og trivdes godt i et trygt land. Her har hun oppdratt seks barn.

Så begynte rasismen å dukke opp.

Det var avisa Østlendingen som snakket med familien om dette først.

Ble møtt med nazihilsen

De siste tre årene er det de samme personene som har fulgt etter familien og trakassert dem.

Fadumo Bulhan forteller om alt fra å bli kalt «neger», til å bli møtt med nazihilsen og slagord som «white power.»

INSTAGRAM: Dette bildet ble lagt ut på Instagram av en av personene familien mener har trakassert dem. Foto: Skjermdump

Moren forteller at noen tok seg inn i garasjen hennes for noen år siden og tisset på veggene, tømte spylevæske og olje på gulvet og rotet ut alt innholdet.

– Jeg er redd for barna mine. Hvis noen kaller meg neger kan jeg tåle det litt, men barna mine får vondt med en gang.

Hun står opp på natta og sjekker om alt står bra til med barna. Hun orker ikke lenger frykten, og har nå bestemt seg for å flytte til Oslo.

Hun liker Elverum godt, og mener det er mange gode mennesker som bor der. Derfor er det også trist for henne og døtrene å flytte.

Voldsepisode

Familien har iløpet av de siste ukene blitt utsatt for to truende episoder.

Fredag løp en av søstrene og fire andre jenter bort fra en gjeng med ungdommer. I forkant for denne hendelsen hadde jentene ringt på hos de som trakkaserte for å prøve å fortelle de at det ikke var greit.

Søsteren forteller gjengen gikk løs på bilen deres med jernstenger og jagde dem med en schæfer. NRK har sett video av denne hendelsen.

– Vi var livredde.

Mandag kom det familien mener var en ny aksjon. Da fikk Ridwan Mussa hånden sin klemt i kaoset.

En gruppe personer hadde med seg planker og dro hjem til familien. Situasjonen skal ha blitt fysisk og truende. Politiet rykket ut til det de beskriver som basketak. Flere ungdommer og deres foreldre var involvert.

SKADET: Ridwan Mussa sin hånd så slik ut etter episoden mandag. Foto: Privat

Familien hevder det ble tatt kvelertak og utført slag over ryggen til moren med en planke utenfor hjemmet deres idet hun prøvde å lukke døra.

BULK: Folkene som angrep gikk ifølge familien løs på bilen deres med jernstenger. Familien tok bilder som bevis etter hendelsen. Foto: Privat

NRK har sett en video av at en gruppe mennesker prøver å komme seg inn i huset til familien ved å bruke stenger og andre gjenstander.

Lever i frykt

Den siste uken har familien levd i frykt for at noe lignende skal skje igjen. Døtrene forteller at det ikke er rettferdig at de skal være redde for å gå seg en kveldstur.

BLOMSTER: Familien har fått mye støtte den siste tiden. Foto: Helene Steinfeld Monsen / NRK

– Døra må alltid være låst og jeg må bli hentet når jeg er ute, forteller en av søstrene.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med den andre parten i saken, men vedkommende forteller til avisa Østlendingen at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til den norsk-somaliske familien.

Likevel bekrefter vedkommende at har vært en langvarig konflikt mellom sønnene i huset og personer av både norsk og utenlandsk opprinnelse.

NRK har forsøkt men ikke lyktes i å komme i kontakt med vedkommende.

Politisak

Politiet i Elverum har startet etterforskning av flere ulike hendelser den siste uka.

ETTERFORSKES: Episoden for noen dager siden etterforskes nå av politiet. En mann som tidligere er dømt for hatefulle ytringer mot familien er også en del av denne etterforskningen, forteller politiadvokat Klauseie til NRK. Foto: Linda Vespestad / NRK

Politiadvokat Henning Klauseie forteller de nå driver med avhør av vitner, fornærmede og mistenkte, og har hentet inn bevis.

Han bekrefter at det har vært en episode med konfrontasjon mellom familien og andre personer der det påstås å ha skjedd vold og hærverk.

Klauseie forteller også om en opprettet sak i 2017 der en mann ble dømt til 45 dager fengsel for hatefulle ytringer mot familien. Det er også denne mannen som er involvert i saken som etterforskes nå.

Flere personer er blitt pålagt kontakt- og ferdselsforbud mot den norsk-somaliske familien den siste uken, for å hindre nye episoder.

ALVORLIG: Hatefulle ytringer er en sak av høy prioritet for politiet, forteller politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Politiet er tydelige på at hatefulle ytringer blir prioritert og ikke er noe som skal skje i kommunen.

– Har deres tiltak gjennom årene vært gode nok?

– Det er vanskelig å si. Vårt fokus nå er å komme i mål med etterforskningen, så får man evaluere senere.

Ordfører: – Trist og uakseptabelt

Ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik (Ap), mener saken er uakseptabel.

Hun understreker at selv om saken nå er en politisak, jobber også kommunen konstant med å motkjempe rasisme gjennom en handlingsplan.

– Det gjør fryktelig vondt. Ingen skal oppleve at det ikke er trygt å bo i Elverum. Uansett religion, hudfarge eller legning skal alle føle seg velkomne her.

TRIST: Ordføreren i Elverum forteller at hendelsen er uakseptabel og trist. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun ønsker at byen sammen tar avstand fra rasisme. I tillegg skal de gå igjennom kommunens egne planer for å se om det er noe de kan forbedre.

– Vi har et mangfold som vi skal ivareta ved å ha respekt for hverandre.