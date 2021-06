– Mamma tok slagene for oss.

Det forklarte en av døtrene da rettssaken start i Østre Innlandet tingrett i dag.

En mann i midten av 50-årene og sønnene hans på 16 og 18 år er tiltalt for vold og trusler mot den norsk-somaliske familien. I følge de fornærmede har de blitt utsatt for alt fra plaging til vold i fire år.

Så ille ble det for familien at døtrene fikk utlevert voldsalarm.

– Rasistisk motivert

Faduma Bulhan flykta fra Somalia for 25 år siden, og følte seg trygg lenge i Elverum.

Men det snudde i 2016.

I retten fortalte hun om trakassering fra den etnisk norske familien. Hun sa det skjedde flere ganger i uka gjennom fire år.

Familien er ikke i tvil om at det er rasistisk motivert, siden utsagnene mot dem har handlet om hudfarge, religion og bruk av hijab.

En av sønnene til Bulhan var i følge forklaringen så redd at han vegret seg for skolevegen.

- Slag og vold

26. juni i fjor dro døtrene i den norsk-somaliske familien til den etnisk norske familien. De hadde med seg noen venner i bilen. De forklarte i retten at de ville snakke med guttene og mora deres.

De trodde det ville være enklere å få moren til å forstå det enn faren.

Jentene skal så ha blitt angrepet av sønnene.

– Vi hadde jo ikke gjort dem noe, forklarte den ene av døtrene.

De anmeldte hendelsen til politiet, som ba dem ringe hvis den norske familien oppsøkte dem.

- Trodde han skulle drepe meg

Tre dager etter satt den norsk-somaliske familien og spiste, da de så flere av fra den norske utenfor.

– De viste fingeren og sa stygge ting til oss. Jeg ba barna om å ikke gå ut av leiligheten, forklarte Bulhan i retten.

De ringte politiet.

Mens de ventet gikk de ut fordi guttene var i garasjen der bilen sto. Da skal de og faren ha kommet løpende.

Bulhan fortalte i retten tirsdag at hun prøvde å få sine egne barn inn i leiligheten. Men både faren og sønnene skal ha angrepet dem med planke, stokker og knyttnever.

– De sparket, slo og spyttet på oss.

Selma forklarte i retten at faren banket seg på brystet og ropte at han skulle drepe dem.

– Det var ingen av oss som kunne kjempe mot en stor mann på hans alder, forklarte hun.

Faren skal ha kastet en sko som traff hodet til Bulhan før familien fikk låst døra.

– Mamma tok de slagene for oss, sa Selma i retten.

Etter denne episoden har både mor og resten av familien slitt med frykt og angst.

– Det er det verste med denne saken, sa hun i retten.

På spørsmål om når de siste opplevde rasisme fra den norske familien svarte hun at den tiltalte 18-åringen møtte henne med ordet "æsj", da hun kom til retten i dag.

– Ikke rasistisk motivert

Både faren og de to sønnene på 16 og 18 år nektet straffskyld da rettssaken starta. De forklarer seg seinere i rettssaken.

Advokat Jostein Løken, som forsvarer faren, mener det dreier seg om en konflikt mellom to familier, som ikke nødvendigvis er rasistisk motivert.

Løken viste i sitt innledningsforedrag til at det er usikkert hvem som starta konflikten.

KAOTISK. Forsvarerne Jostein Løken (TV) og Ove Herman Frang mener konflikten mellom de to familiene var kaotisk. De mener det som skjedde ble framprovosert av andre. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Den eldste guttens forsvarer, Brynjar Meling, viste til at retten må se på hva som ledet til hendelsene, fordi det er usikkert.

Aktor Maria Helene Huseby Fossen var klar på at angrepet og volden er rasistisk motivert, og at det er et viktig moment i saken.

– Når det er rasisme som ligger til bunn for handlinger en gjør, er det etter vår mening allmennpreventive hensyn som går inn, og det er noe samfunnet ikke kan akseptere.