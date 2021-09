På det nedlagte gruveområde i Folldal møtes en liten gruppe eksperter på jakt etter svar.

Svarene de finner skal løse et forurensningsproblem som har skapt hodebry for myndighetene i 30 år.

Prosjektleder Jens Laugesen i Direktoratet for Mineralforvaltning leder arbeidet.

ERFAREN: Jens Laugesen har jobba med gruveforurensing andre steder i landet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er en spennende jobb. Jeg liker utfordringen. Men det er også et stort ansvar, sier han.

Fiskedød elv

Elva Folla som renner gjennom Folldal er kraftig forurensa av tungmetaller. Metallene kommer fra de nedlagte gruvene i fjellbygda.

Forurensningen har ført til fiskedød, og kobberet farger elveleiet rødt.

Ikke noe annet sted i Norge slippes det ut så mye tungmetaller i ferskvann som her.

KULTURMINNE: Folldal Gruver er med i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Det påvirker oppryddingsplanene. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Staten har pålagt seg selv å rydde opp. Men raskt går det ikke. Jobben skulle vært ferdig for 11 år siden. Men forurensninga fortsetter.

Ordføreren i Folldal sier saken har vært en belastning for kommunen. Men nå øyner Kristin Langtjernet (Ap) håp.

– Vi har aldri før vært så nære en løsning som nå.

Tidspress

Gruppa som denne uka er på befaring i Folldal er eksperter på gruveforurensning. Jens Laugesen har erfaring fra opprydding etter kullgruvene på Svalbard.

Nå jobber han sammen med fagfolk fra blant annet Wales og Sverige for å finne den beste løsningen.

Og nå må det skje fort. Innen året er omme skal de ha kommet med en oppryddingsplan.

– Det er en krevende jobb, men alle har en stor interesse av å finne en løsning. Vi må finne noe som fungerer.

TYDELIGE SPOR: Metallet gir vannet som renner fra gruveområdet en rødlig farge. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

De har lest hundrevis av sider med rapporter, men nå ser de problemet med egne øyne.

Regnværet som ligger over bygda lager fargerike dammer i gruveområdet. Dammer fulle av kobber og sink.

Det gjør inntrykk.

– Jeg ser en del av norgeshistorien her, og at vi ikke var like klar over hva vi gjorde med miljøet den gangen. Det er ting vi må ta tak i nå, sier Laugesen.

Kan blir satt opp renseanlegg i elva

Forventningene til hva ekspertene skal få til er skyhøye. De skal få til det andre ikke har klart på 30 år.

Men kunnskapen som er henta inn gjennom alle disse åra er verdifull.

– Vi har en unik mengde undersøkelser og utredninger. Vår jobb er å sette dette sammen og komme frem til den beste løsningen, sier Laugesen.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å fjerne forurenset masse og dekke til gruveområdet. Men løsningen er problematisk.

KREVENDE: Det er 11 år siden fristen for å stanse forurensningen til elva gikk ut. Jens Laugesen sier det er en krevende jobb å finne en god løsning. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Gruveområdet er en populær turistattraksjon, og fredet av Riksantikvaren som viktig kulturminne.

Det kan sette en stopper for tildekkinga. Dessuten vil det ikke være nok til å redusere forurensninga i tilstrekkelig grad.

Det er også foreslått å bygge renseanlegg i elva. Et renseanlegg som skiller ut tungmetaller fra vannet, med mulighet for å gjenvinne verdifullt grunnstoff som kobber.

Ekspertene vet de har knapt med tid. Men Jens Laugesen vil ikke si hvilken løsning de ser på som mest sannsynlig.

Han presiserer at den endelige beslutningen ligger hos politikerne.

Uansett kommer det til å koste penger. Mye penger over mange år.

Gruvedrifta er historie, men jakten på verdifullt kobber er ikke over:

Forventer at regjeringen innfrir løfter

Ordfører Kristin Langtjernet mener likevel de nå har nådd en milepæl.

– For første gang får vi en helhetlig plan for oppryddinga. Det har mangla i alle år og vært en bremsekloss, sier hun.

ORDFØRER: Kristin Langtjernet mener en løsning er nærmere enn noen gang. Foto: Geir Olav Slåen

Hun stoler også på at den nye regjeringa vil være en pådriver for å sette i gang med oppryddinga straks planen kommer. Både SV, Sp og Ap har krevd at forurensinga av Folla må stoppes, og at det må skje raskt.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er en av de som har kommet med lovnader og håp.

Men når NRK spør Sandtrøen om hva partiet vil gjøre er han ordknapp.

Sandtrøen vil ikke kommentere saken så lenge det pågår samtaler om mulig regjeringssamarbeid mellom partiene.

Langs elva er grunnen farga rød av kobber. På grunn av utslippene er elva fisketom over en strekning på 12 kilometer fra sentrum.

Vil ikke overlate problemet til neste generasjon

Ordførereren sier mange nå forventer en rask løsning. Hun synes det er et paradoks at kommunen som er kjent for storslått natur og naturparker, har Norges største utslipp av tungmetaller i ferskvann.

– Å få tilbake ei frisk elv med mulighet for fiske betyr mye både for oss som bor her og for oss som turistkommune.

Hvor lang tid det vil ta vet ingen. Men ordføreren har en klar forventning.

– Jeg har ikke lyst til å overlate utfordringa til enda en generasjon. Nå må vi få en løsning.