Her dundrer skredet mot Omund (23)

– Jeg husker at jeg tenkte «nå må jeg bare peke skia beint ned for å kjøre fra det». Jeg så bak meg et par ganger på tur ned og ble så letta at jeg ropte når jeg skjønte at det gikk bra.

Det forteller 23 år gamle Omund Valde Sletten fra Vågå.

I dagene som kommer er det ekstra grunn til å være varsom i fjellet. Jotunheimen, Vestlandet, Halligdal og Telemark har betydelig skredfare (grad 3). I Agder og Rogaland er det stor skredfare (grad 4).

– Uværet i Sør-Norge fører til fare for naturlige utløste skred flere plasser, forteller vaktleder ved snøskredvarslinga, Heidi Bakke Stranden.

Fikk en støkk

Det startet som en helt vanlig dag på ski for kameratene. Skredopplevelsen satte en støkk i Omund.

Sammen skulle de opp på fjellet Trollhøe ved Lemonsjøen Alpinsenter. På tur ned igjen filmet de kjøringen. Da kjente Sletten at skia hans duppa ned i snøen, og 23-åringen falt nedover fjellsida.

– Trykket fra skia var nok til å utløse et skred i den sør-øst-vendte sia. Heldigvis mista jeg ikke skia, og kom meg fort opp på beina for så å kjøre fra skredet som kom etter meg.

SKIENTUSIAST: Omund Valde Sletten står mye på ski. Men aldri har han opplevd det som skjedde 15. januar i år. Snøskredet kom i stor fart bak han og kameraten. Heldigvis kom de seg unna uten skader. Foto: privat

Sendt ut skredvarsel

Vaktleder ved snøskredvarslinga, Heidi Bakke Stranden, forteller at de har fått melding om flere naturlige utløste snøskred den siste tiden. Særlig der hvor det har kommet mest nedbør på Sørvestlandet.

Torsdag inntok ekstremværet «Frank» Nord-Norge. Samme dag kom uværet med mye snø og kraftig vind til Sør-Norge. Dette har ført til at NVE har sendt ut stor snøskredfare for Heiane, og betydelig snøskredfare flere steder i landet

– I Nord-Norge fører ekstremværet til kraftig vind. Det vil piske opp den snøen som er der fra før av, noe som fører til betydelig snøskredfare, sier hun.

TATT AV SKRED: Rune Røsten og datteren opplevde skredmarerittet i Trysil 10. januar. Far filmet hendelsen. Du trenger javascript for å se video. TATT AV SKRED: Rune Røsten og datteren opplevde skredmarerittet i Trysil 10. januar. Far filmet hendelsen.

Vær forberedt

Stranden oppfordrer alle som skal på fjellet de neste dagene til å unngå snøskredterreng.

– Om du er i et område som per nå ikke har ruskevær, så må du være forberedt på at været kan bli betydelig mer rufsete etter hvert. Det er ikke alltid det er lett å se på overflaten hvor ustabil snøen er. Det må folk ha i mente, selv når været roer seg.

Slik unngår du snøskred Ekspandér faktaboks Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"? Det er særlig skredfare ved: Mye snø og vind de siste to-tre dagene.

Brudd og lyder i snødekket (drønn).

Ferske skred i nærheten.

Plutselig mildvær.

Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.

De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert. Kilde: Røde Kors

Etterhvert som uværet passerer vil også snøskredfaren avta, men har du planer om en fjelltur til helga bør du kanskje ta en ekstra titt på skredvarslinga.

– I helga venter vi moderat og betydelig snøskredfare flere steder i landet. Vi oppfordrer alle som skal ut å lese seg opp på de oppdaterte varslene før turen.

Vil ta bedre vurderinger

23 år gamle Sletten forteller at skredet var godt synlig fra familieløypa i skitrekket, men stoppet rundt 300 meter fra løypa. Etter skredet var utløst ringte Sletten politiet og varsla om at ingen ble tatt.

Framover kommer han til å være mer varsom.

– Det er første gangen jeg utløser et skred i denne størrelsen. Jeg kommer definitivt til å ta risikovurderinger, og vurdere faremomenter på en annen måte nå, forteller han.