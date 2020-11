Hvorfor skjer skredulykker og hvordan hindre dem? Dette er ekspertenes svar

«Kun» tre personer mistet livet i snøskred i fjor vinter, mot 13 personer året før.

– Det er stor variasjon fra år til år, i 2019 vs. 2020 er forskjellen ganske slående. Og det er et veldig godt spørsmål – hvorfor er det sånn?

Det lurer Audun Hetland på som er førsteamunenseis i psykologi ved UiT, og en del av kompetansesenteret for snøskred (CARE). Han står også bak Skredpodden.

SKREDDUGNAD: Snakk om skred, gå på skredkurs, lær av hverandre, les bøker, oppfordrer Audun Hetland. Foto: Truls Antonsen / Truls Antonsen

Les snøskredvarsler Emma Barfods tips til deg som skal starte skisesongen lenger ned i saken.

Vanskelig snødekke fører til flere dødsfall

Ifølge Hetland er det en klar sammenheng mellom hvor problematisk snødekket er og hvor mange som omkommer.

– Hvis man har en stor utbredelse av svake lag gjennom sesongen så går det sannsynligvis flere liv fordi det er veldig vanskelig å håndtere snødekke med svake lag, forklarer Hetland.

FINE, MEN FARLIGE: Kantkorn som disse kan skape skumle skiforhold. Foto: NGI

Det svake laget består ofte av et rimlag som kommer etter en lengre kuldeperiode, forklarer Hetland. Når dette laget igjen snør ned kan det kollapse hvis det utsattes for belastning, fra for eksempel en skikjører.

– Dette hadde vi i det store ulykkesåret 2011/2012. Og i 2019. I 2020 var snødekket mer stabilt og da slipper vi billigere unna, sier Hetland.

Tallene er hentet fra Varsom.no. Tabellen over antall skredtatte gjelder hendelser som folk selv har meldt fra om. Derfor kan flere være tatt i skred enn det som er meldt inn.

Været nå er med på å avgjøre faren

På steder som har fått sitt første lag med snø, er været nå med på å bestemme hvor potensielt livsfarlig skisesongen blir.

– Det som skjer ute akkurat nå er veldig spennende. Hvis vi får en kald og tørr periode uten noen stor temperaturforandring, og det fortsetter å snø, da har vi et minefelt som kan vare helt til våren, sier Hetland.

– Det vi egentlig ønsker oss er drittvær med regn og kuling helt til topps. Da får vi nullstilt snødekket, så kan det begynne å snø.

Selv om det kan være vanskelig å vurdere snø, og om en topptur er trygg eller ikke, håper ikke Hetland at noen dropper turen. Han håper derimot at folk er så mye som mulig ute, og dermed også lærer mer.

– Det at vi tenker på det er kanskje det viktigste forebyggende tiltaket vi kan ha. Det skal ikke være et mål at folk lar være å gå på tur. Da synes jeg vi har tapt. Kom dere ut folkens!

Hva er det med snøskred som er så vanskelig? Ekspandér faktaboks Det er tre grunner til at skredvurderinger skiller seg fra andre vurderinger du skal ta og som gjør snøskred farlig, ifølge Audun Hetland: I skredterreng får du aldri noen god tilbakemelding på om vurderingen du tok var rett eller gal. Det lyser ingen røde lamper før det går galt og da er det kanskje for seint. Den manglende tilbakemeldingen gjør at snøskred er et vanskelig læringsmiljø. I tillegge er det å gjøre en skredvurdering komplisert. Det er 53 forskjellige faktorer du kan ha med inn i vurderinga di, så det er vanskelig. Samtidig går det jo veldig sjeldent galt, selv om vi ofte gjør vurderinger som ikke er gode. Vi mennesker tar fraværet av en katastrofe til inntekt for at vi har gjort noe rett. Som regel er det riktig, men i skredterreng er det ikke det. Også er vi i utgangspunktet ikke redde for snø. En av de minst fremtredende følelsene når folk er til fjells – det er frykt. Du kan utsette deg for en risiko, sånn rent objektivt, men du opplever ikke at det er farlig. Det går an å tenke på noe helt annet, også vandre rett inn i en farlig situasjon.

Ser en positiv trend

Vaktleder ved Snøskredvarslinga, Emma Barfod, påpeker at tallene for dødsulykker er lave sammenlignet med hvor mange som faktisk går på ski i løpet av en sesong.

– Man må se tallene over en lengre periode, og det vi har lagt merke til er at dødsulykkene ikke har steget selv om veldig mange flere er i skredterreng. Det er et godt tegn, sier Emma Barfod.

– Jeg har inntrykk av at skred er et mye viktigere tema blant folk som er på tur nå. Mange ønsker å lære mer og sette seg inn i det. Det tenker jeg er veldig positivt.

KUNNSKAPSLØFT: Vaktleder ved Snøskredvarslinga Emma Barfod påpeker at omtrent like mange opplever å bli tatt av snøskred hvert år. Foto: Stig Storheil / NVE

Fem tips til deg som skal starte skisesongen

Selv om vi ikke kan styre snødekket, er det mye annet vi kan gjøre for å være best mulig forberedt til skisesongen. Barfod har en rekke tips til deg som skal starte topptur-sesongen.

Sjekk utstyret ditt og øv med det

– Finn frem utstyret ditt og pass på at det er i orden. Sett søkestanga sammen, sjekk at spaden fungerer. Det kan jo ha rusta siden sist. Husk å bytt batteri på sender/mottaker og øv på det å søke med den, sier Barfod.

Det kan man gjøre ved å gå en gjeng sammen, gjemme sender/mottaker ett sted og prøve å finne den.

KJENN UTSTYRET: Skredutstyr består av søkestang, skredsøker og spade. Foto: Ida Amelie Helgesen, DNT

Frisk opp kunnskapene dine

Borfod oppfordrer alle som nå venter på skiføre, eller har starta sesongen, til å besøke Snøskredskolen til Varsom.

– Der er det mye nyttig man kan sjekke ut for å friske opp kunnskapen sin, eller lære noe nytt.

Snøproblemer er sentrale i snøskredvarslene som Varsom sender ut fra 1. desember. Som for eksempel svake lag eller vindtransportert snø. Snøskredskolen forklarer skredproblemene og hvordan man kan gjenkjenne dem, ifølge Barfod.

Husk at man kan være litt rusten

Når skiene har ligget i boden hele sommeren og høsten kan det hende at du er litt rusten.

– Man er jo ofte veldig ivrig og har gleda seg masse til den første skituren. Jeg kjenner meg selv veldig igjen i at man har litt overtenning de første skiturene og er kanskje ikke helt klar for det, sier Barfod.

Løsningen kan være å velge turer ut ifra at formen og hodet ikke er helt på plass enda.

– Det er viktig å være påskrudd i skredterreng og ta det seriøst selv om snødekket ofte ikke er så komplekst så tidlig på sesongen. Da er det lurt å ta det litt med ro de første turene, det er nok mitt beste tips.

Vær klar!

Finn frem utstyret allerede nå.

– Den første skituren kommer brått på. Plutselig har det snødd masse, du har vært på jobb, også skal du rekke en tur. Da er det dumt å ikke ha alt klart, sier Barfod.

FUNKER SKREDSØKEREN? Bytt batterier og øv med skredsøkeren hjemme. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Bidra i skred-dugnaden

Og når du endelig har kommet deg ut har Barfod en oppfordring, nemlig å bruke «RegObs». Både via nettsiden og på appen RegObs kan alle legge ut observasjoner av snøforhold, snøskred eller faretegn.

– Det er kjempe nyttig for snøskredvarslinga, men også for folk flest som er på tur. Jeg oppfordrer alle som tar sin første skitur til å sende inn en observasjon. Man kan gjøre det enkelt ved å ta et bilde av fjellet og sende inn omtrent hvor tykt snødekket er. Det trenger ikke å være en full rapport, sier Barfod.