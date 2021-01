Frykter reprise av ekstremværet «Ylva»: – Prognosene er veldig like

Klokken 12 i dag braker det løs når ekstremværet «Frank» inntar Nord-Norge.

Vakthavende meteorolog Ola Bakke sier til NRK at det blir kraftige vindkast i store deler av Nordland og Troms. Nordlige deler av Helgeland treffes først, etter hvert Salten, Ofoten og Troms.

Det ventes vindkast mellom 35 til 50 meter per sekund fra sørøstlig til østlig retning, forteller Bakke.

– Steder som er utsatt for den østlige og sørøstlige vindretninga, der vil det blåse svært godt i dag, forteller han.

Klokken 12 braker det løs. Grafikk fra værtjenesten Windy.com Foto: Skjermdump fra windy.com

2017: Skader for 150 mill.

For Nordland sin del er det kanskje vanligere med en kraftig sørvestlig vindretning når vinden tar til, sier Bakke.

– Det hender vi får kraftig vind på øst-sørøst også, men ikke like kraftig som i dette tilfellet. Vi må tilbake til ekstremværet «Ylva» for å se like kraftig vind som det vi venter i kveld og natt til fredag.

Da Ylva herjet kom det rundt 2000 skademeldinger.

Ekstremværet ødela for rundt 150 millioner kroner. Bakke sier prognosene nå er ganske like som de man så før Ylva traff i 2017.

– Det er ikke gitt at de samme stedene får ekstremt kraftige vindkast, men prognosene ser nå veldig like ut.

Bor du der «Ylva» rammet sist, så er det viktig ta forholdsregler nå.

To systemer møtes

– Hva er årsaken?

– Det er to systemer i atmosfæren som gjør at vi får de kraftige vindkastene. Det er et høytrykk nord for Svalbard samt et lavtrykk over Sør-Norge.

Lavtrykk i sør og høytrykk i nord gir stor trykkforskjell. Det etablerer seg en kraftig luftstrøm, sier Bakke.

Det gjør at vinden blåser kraftig imellom.

– Det røde farevarslet starter i morgen kl. 12 og så varer det ut fredags ettermiddag. Det kommer til å gradvis minke, men også fredags ettermiddag er det muligheter for ekstreme vindkast.

Taket på Bjarnetjønna barneskole måtte gi tapt til «Ylva» i 2017. Du trenger javascript for å se video. Taket på Bjarnetjønna barneskole måtte gi tapt til «Ylva» i 2017.

– Det kan bli store skader?

– Lokalt kan det bli en del skade der eksempelvis vinden tar tak på bygninger, men det er vanskelig å si nøyaktig hvor vindkastene treffer. Men potensialet er der til at infrastruktur blir skadet. Strømbrudd, for eksempel.

– Vindkast opp i orkan styrke

Vegvesenet har allerede meldt at de stenger veier i Nordland fra klokken 15.

Det er E12 Umbukta, riksvei 77 Graddis og E10 over Bjørnfjell.

Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, ber folk ta vare på løse gjenstander og gjøre nødvendige forberedelser.

Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad. Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

I tillegg er det en klar oppfordring til folk om å holde seg hjemme med mindre man absolutt må ut.

– I dag og fredag er ikke dagen for å dra på fjellet eller ta en tur ut med båten, men hold dere hjemme til uværet har passert, oppfordrer Kløkstad.

Statsforvalteren holdt onsdag ettermiddag møte i Fylkesberedskapsrådet for beredskapsaktørene i fylket.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen stiller seg bak budskapet.

– De rapportene vi har fått er at dette kan bli som Ylva. Det blir kraftig vind, opp i orkan styrke i kastene. Det er viktig å sikre løse gjenstander som kan fly gjennom lufta og treffe andre, sier Karlsen til NRK.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen. Foto: Nordlánda Stáhtaháldadiddje