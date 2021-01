De var tidlig ute søndagsmorgenen 10. januar i Trysilfjellet Rune Røsten og datteren Hillevi Ragnhildsdatter Røsten (12). Det var kommet litt snø og tåka lå tett nede ved hytta. Det var kaldt, men de bestemte seg for å stå på ski. Da de kom opp på fjellet var det knallblå himmel og tåka lå langt nede i dalen. De var på stedet som kalles Eksperten, et bratt sted.

Det var friflyt.no som omtalte saken først.

Skjedde plutselig

Rune Røsten som opprinnelig er fra Tynset, men bosatt i Oslo, og datteren Hillevi beveget seg litt nordover. Til et sted som så bra ut.

– Jeg så ned og et par tre meter lenger ned beveget snøen seg. Jeg tenkte at det bare var et lite flak, forteller Rune.

Det var det ikke.

Etter et halvt sekund skjønte han det.

– Datteren min har beskrevet det som å være i en vaskemaskin. Vi ble bare kastet ned fjellsiden. Jeg fikk masse snø i munnen og vet ikke helt hva jeg tenkte, men håpet at jeg ikke havnet helt i bunnen med masse snø over meg, forteller han.

Det unngikk han. Men så ble han lammet, hvor var Hillevi?

Rune tenkte å ringe nødnummeret, men ropte først etter datteren.

– Jeg fikk et svakt rop tilbake fra andre siden av skredet.

Han beveget seg i retning av ropet, og der var datteren. En blå hjelm stakk opp. Hun satt med snø opp til skuldrene, men var uskadd.

Marerittet tok slutt.

SKREKKEN: Rune Røsten og datteren Hillevi Ragnhildsdatter Røsten slapp fra skredet med skrekken. Foto: Rune Røsten

– Trodde hun skulle dø

Datteren Hillevi (12) sa etterpå at det var det skumleste hun noensinne hadde vært med på og at hun aldri ville være med på noe slikt mer. Hun trodde at hun skulle dø.

– Men det gikk bra, og hun har stått masse på ski etter dette, sier pappa.

Men han har lært mye av marerittet som har satt en kraftig støkk i han.

– Det er det ingen tvil om. En merket jo hvilke krefter det er i et slikt skred. Det å tro at du kan skli ut av et slikt skred eller få gjort noe. Det er det ikke snakk om, sier han.

Alt skjedde så fort og så brutalt og en er helt overlatt til naturkreftene og tilfeldighetenes spill.

Til tross for at det bare var fem centimeter med nysnø, ble skredet kraftig.

– Det å ferdes i snøterrenget alene skal man være veldig forsiktig med, sier Rune Røsten.

Han kommer til å ta kurs og kjøpe ekstra sikkerhetsutstyr etter hendelsen.

– Økt skredfare

Og det er all grunn til å følge ekstra nøye med om du er i fjellet de nærmeste dagene. ifølge værvarslet blir det kaldere i nord og mildere sørpå.

– Litt nede i snøen har vi et vedvarende svakt lag, som vil følge oss i ei god stund framover. Dette lover ikke godt for tida framover, sier Sander Buene som både er fjellrettleder og skredobservatør.