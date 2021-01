Det er andre gang den såkalte Elgåulven blir bedøvd og flyttet av Statens Naturoppsyn (SNO) på bestilling fra Klima og miljødepartementet (KLD).

Ulven beskrives rett og slett som Norges viktigste ulv. Miljødirektoratet mener den er genetisk viktig for ulvestammen.

BEDØVD: Myndighetene vil ikke felle den genetisk viktige ulven, fordi den har friske gener som kan hindre innavl i den norsk-svenske ulvestammen. Derfor ble den i fjor flytta med bil fra Engerdal til ulvesona i Kongsvinger. Men ulven løp flere hundre kilometer tilbake mot Engerdal. På bildet er ulven bedøvd. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Den har slått seg sammen med ei tispe i Deisjøreviret som ligger i Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen. Det vil si at de holder til både innenfor og utenfor ulvesona, og akkurat nå pågår det lisensjakt utenfor sona der det kan skytes 27 ulver. For å unngå at de blir skutt flyttes de derfor med helikopter fra beiteområdet i Østerdalen.

Det har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bestemt.

Ville være i Østerdalen

Hannulven med finsk-russiske gener dukket først opp i Norge i 2019 i Elgå i Engerdal som ligger utenfor ulvesona der den gjorde stor skade i reinflokken. Det ble søkt om fellingstillatelse på den, men fordi den kan bidra til å få friske gener inn i den skandinaviske ulvestammen ble det bestemt at den skulle flyttes.

Den ble bedøvd og frakta 30 mil sørover til ulvesona i Kongsvinger. Men der ville den ikke være.

Det tok ikke lang tid før den dukket opp i Østerdalen igjen der den slo seg til med ei ulvetispe i Åmot-området.

For å skjerme paret under lisensjakta på ulv som starta utenfor ulvesona før jul ble det bestemt at paret skulle flyttes.

I dag var det forhold som gjorde det mulig for helikopter å ta seg over området for å finne ulveparet som ble bedøvd og flyttet fra Deisjøreviret. Begge ble merket med GPS-sendere slik at det er mulig å finne ut hvor de beveger seg når de våkner lenger sør i ulvesona.

NYTT STED: Elgåulven ble merka med GPS-sender mens den ble bedøvd. Nå er den og tispa flytta lenger sør i ulvesona. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Håpløst

Klima- og miljødepartementet bestemte i desember at det skal gjøres forsøk på å flytte ulvene for å hindre at de blir felt under pågående lisensfellingen av streifulv utenfor ulvesonen.

Oppdraget med å flytte ulvene er gitt til Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn.

– Denne ulven jaga beitedyr utenfor ulvesonen. Det har vært en vanskelig situasjon å ha det paret der hvor det har gått nå.

Elisabeth Gjems er leder i Innlandet Bondelag. Hun er letta over at Deisjøparet nå flyttes fra beiteprioritert område.

– Vi har bedt om flytting av ulven siden i sommer. Den har drept flere storfekalver i beitesesongen og det er helt håpløst å ha den typen dyr i beiteområdene, sier hun.

LETTA: – Vi er veldig glad for at de blir flytta og tatt bort fra området, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. Foto: PRIVAT

Det er gitt tillatelse til felling av to flokker, mens rovviltnemnda mente at det skulle felles fem. Gjems håper rovviltnemnda sitt vedtak blir videreført.

– Det er så mye ulv og ynglinger nå at det ligger langt over bestandsnivået som Stortinget har bestemt, sier hun.

Sju ulver skutt

Samtidig som SNO sporet ulveparet i Deisjøreviret, og fraktet dem fra området med helikopter pågikk ulvejakt i ulvesona 12 mil lenger sør.

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn sa ja til at hele ulveflokken i Kynnareviret kan skytes under lisensjakt i vinter. I løpet av helga ble 7 av ti ulver i flokken skutt.

Kynnareviret omfatter i utgangspunktet områder i både Elverum, Våler og Åsnes kommuner. Men på grunn av tilgrensende flokker omfatter ikke fellingstillatelsen som er gitt Elverum.