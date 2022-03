– Vi har vært gjennom 20 måneder med pandemi, så vi kan jo håpe at samfunnet har lært noe av krisehåndtering hvis det først skulle bli så ille.

Det sier Thorleif Linhave Bamle. Han har et beredskapslager liggende hjemme i tilfelle en krise skulle ramme Norge.

Og det er han ikke alene om.

Før var det mange som så negativt på «prepping».

Men nå er det kanskje såpass alvorlig at du faktisk burde handle inn varer til et beredskapslager?

– Nordmenn forbereder seg

Krigen i Ukraina har gjort det aktuelt for oss å tenke over hva som kan skje dersom en ulykke ved et av atomkraftverkene i landet inntreffer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal sørge for at nordmenn vet hvordan de skal forberede seg på dette og andre kriser.

I høst svarte hele 74 prosent i en representativ befolkningsundersøkelse at de kjente til DSBs egenberedskapsråd.

Og de siste ukene har aktiviteten på nettsidene deres økt.

LAGER: DAB-radio, makrell i tomat og dopapir. DSB ga ut en brosjyre i 2018 som foreslår en del av disse tingene du finner på bildet. Det er ment for å klare seg gjennom en krise på 72 timer Foto: Håkon Iversen

DSB ser nå at kriseberedskap opptar folk i større grad enn i en normalsituasjon.

Forsker Bjørn Tallak Bakken synes dette er veldig viktig.

Han har doktorgrad i beslutninger i krisesituasjoner. Nå er han førsteamanuensis i beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet.

MÅ SE ALVORET: Bjørn Tallak Bakken er førsteamanuensis i beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet. Han mener nordmenn nå må forberede seg på en krisesituasjon. Foto: Håvard Madsbakken

– Krigen i Ukraina kom overraskende på mange. Dette burde få folk til å tenke over hvor godt forberedt vi egentlig er, sier han.

Bakken mener folk nå må forberede seg på verst tenkelige scenario.

Preppe-tiltak

Men hva ligger det egentlig i å være godt forberedt?

Har du tappet vann på kanner, bygget opp et lager av hermetikkmat, brensel, nødvendige medisiner og sørget for full tank på bilen?

Da mener i alle fall forskeren som også har jobbet ved Forsvarets høyskole at du er klar.

Dette bør du ha hjemme: Ekspandér faktaboks 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

medisiner du er avhengig av

ved, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, batteribank og mobilader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff

jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år (kilde: DSB)

– Når krisen inntreffer så haster det å gjøre de riktige tingene. Da holder det ikke å bla i håndboka for hva du skal gjøre. Det må du ha forberedt på forhånd, advarer Bakken.

NRK har spurt folk på gata om de er forberedt:

– Forberedt tror jeg man aldri blir. De fleste av oss har ikke opplevd krig så vi vet ikke hva det innebærer. – Jeg er egentlig ikke så forberedt, men kanskje jeg burde være det? – Jeg har forberedt meg mentalt. Tanken om å kjøpe inn nødvendig mat og drikke har streifet meg. Thorleif Linhave Bamle, Linn Tonje Nordli og Elisabeth Almlid Simon Elias Bogen / NRK

– Mange er godt forberedt allerede

Dersom det skulle skje en atomulykke – og vi må holde oss innendørs i to til tre dager – har kommunikasjonsdirektør i DSB, Agnar Christensen, gode nyheter.

Han tror mange nordmenn er godt forberedt uten å vite det.

– Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, sier Christensen.

MANGE ER KLARE: Kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Agnar Christensen. Han tror mange nordmenn er godt forberedt uten å vite det selv. Foto: Stian Olberg / DSB

Han trekker fram at voksne er mer forberedt enn de unge.

Kommunikasjonsdirektøren forstår at det ikke er mange som forbereder seg på neste krise når hverdagen er rolig og forutsigbar.

Men:

– Selv om man kanskje er blitt oppmerksom på disse rådene først nå, så betyr ikke det at dette er nytt. Rådene har vært nasjonalt distribuert, og gjeldt siden 2018.

– Ikke drøy forberedelsene

Forsker Bakken spør om vi har tenkt igjennom hva som skjer med deg selv og familien når vi faktisk ikke kan gå utenfor døra på en stund.

– Kan man lufte, og kan man gå tur med hunden?

Han tror mange ikke har tenkt tanker som dette.

Les også: Slik er norske kommuner forberedt på krise

NRK spurte folk om hva de har kjøpt inn for å forberede seg på en krisesituasjon.

Dette er noen av svarene vi fikk inn:

– Vanndunker, nok gass til primus, ved, tørrmat med lang holdbarhet, solsikkeolje, grovsalt til å berge det som er i fryseren, diesel, bensin til aggregat, nok hundemat, fyrstikker, stearinlys og dopapir. Ketil Sagelv

– Jeg har vann, hermetikk, dopapir og noe mer. Men jeg tenker jeg ikke så mye på det. Elisabeth Nilsson

– Jeg har nok det meste, men tannpussen, kaffen, toalettskylling og oppvasken vil nok bære et stort preg av Pepsi. Jan Inge Steensen

Har du et beredskapslager hjemme? Ja Nei Nei, men jeg tenker å handle inn Vis resultat

– Pass på naboen

Men vil ikke anbefalingene om å handle inn til et beredskapslager føre til at nordmenn hamstrer varer?

Bakken sier at hamstring fort kan bli et problem. Men hvis butikker holder åpent og etterforsyner varer tror han folk opplever at det blir håndtert på en god måte.

– Hvis folk ikke forbereder seg vil alle løpe til butikkene å kjøpe det de mangler. Det vil skape panikk. Hvis alle følger rådene og kanskje passer litt på naboen, er vi veldig godt rusta, sier han.