Selger unna mengder med vanndunker og bensinkanner: – Økning på 700 prosent

I natt angrep den russiske hæren Europas største atomkraftverk i Ukraina.

Frykten for atomkrig eller atomulykker i forbindelse med krigen, gjør at folk hamstrer forskjellige varer som står på beredskapslisten til DSB.

I Norge ser varehuset Biltema en enorm økning på salg av vanndunker, men også andre varer som kan hjelpe til i en nødssituasjon.

– Vi ser at salget av vanndunker i Sverige og Norge har hatt en vekst på 700 prosent, hvor 330 prosent stammer fra Norge. Vi er rett og slett tom for vanndunker nå, men vi får inn en ny varelevering i neste uke, sier Monica Videm, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Biltema.

Sverige hamstrer mest

Videm sier at da koronapandemien kom til Europa, var det Norge som var kjappest ute med å sikre seg ting som stormkjøkken, beredskapsmat, og vanndunker.

Nå er det derimot Sverige som er hetest på grøten, og det er åpenbart at de ser alvoret i situasjonen som har utspilt seg mellom Russland og Ukraina.

Monica Videm, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Biltema. Foto: Biltema

– I Sverige ser jeg nå at til og med solcellepanel har startet å fly unna. Det går også mengder med stormkjøkken, gassbeholdere og rødsprit.

Nødradioer har også vært en av de varene som har skutt i taket i Sverige, noe man også ser i Norge.

– Her ser vi at vi snart er tom for dabradioer. Men vi ser at det er forskjell på hvor i landet man bor. Det selges mest på Sør- og Østlandet, mens det i Nord-Norge er litt roligere. Enten har de mer is i magen i nord, eller så har de beredskapsutstyr fra før.

Også Clas Ohlson merker effekten.

– Vi ser en klar økning i produkter som er nevnt på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine anbefalinger for hjemmeberedskap. Vi har sett lignende økninger tidligere, både da DSB lanserte listen og i starten av pandemien.

Camilla Tully Clas Ohlson. Foto: Pressefoto

– Denne uken ser vi en økning på 270 prosent samlet for kategoriene camping, batterier, powerbanks, reiseeffekter, radioer og lommelykter sammenlignet med forrige uke. Vannbeholdere, gassbokser, lommelykter, radio og powerbanks har høyest økning, skriver Camilla Tully i Clas Ohlson til NRK.

Tidligere denne uken skrev Nordlys om at folk hadde begynt å hamstre hvetemel, akkurat som før samfunnet stengte under koronapandemien. Det mener Grete Ovanger, direktør i Asko Nord, at man ikke trenger å gjøre.

– Det er ingen fare for å gå tom for mel, og det er ikke vits for folk å handle inn ekstra. På samme måte som at det var helt unødvendig å kjøpe inn masse dopapir for to år siden. Hamstring er helt unødvendig.

Mathilde Søtvik Evensen selger uvanlig mye turmat ved XXL Herkules i Skien. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Firedoblet turmatsalget

Mathilde Søtvik Evensen jobber på XXL i Skien, og sier at hun merker en stor pågang på to spesifikke varer.

– På turmat har vi en firedobling på omsetningen. Soveposer ser vi en dobling. Vi hører at folk som kommer inn i butikken snakker mye om dette, at de må skaffe seg jodtabletter. Det er nok noen som føler på det nå, sier hun.

Rebekka Monsen har ikke hamstret overlevelsesutstyr. Foto: Per Willy Larsen / NRK

I gatene i Bodø møter vi Rebekka Monsen, som bor på hybel og nettopp er kommet hjem etter et familiebesøk.

Hun er ikke så bekymret over situasjonen ute i Europa, men ser ikke bort ifra at hun skal ut på handletur senere.

– Jeg skjønner at folk bli engstelig, jeg blir og det, men jeg er ikke så bekymret ennå. Jeg skal ut for å handle etterpå, men hvis det oppstår en sånn situasjon kan jeg sikkert dra til familien min, sier hun.

– Skjønner at folk er urolige

De som har laget listen over beredskapsmateriell, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier at de også opplever en stor pågang på deres nettsider, og at flere og flere ringer dem for å få råd og tips.

– Mange er opptatt av hvordan de kan ta vare på seg selv og sine når det skjer alvorlige hendelser, som nå. Vi har merket en voldsom økning i trafikk på nettsiden vår, sier presseansvarlig i DSB.

Morten Harangen, presseansvarlig i DSB. Foto: DSB

Han sier at listen de har lagt ut er et godt utgangspunkt, men at han anbefaler at familier setter seg ned sammen for å se om alt er relevant for dem.

– Hele familien må se om alt som står der er det som de trenger for å klare seg i tre døgn.

– Skjønner dere at folk er litt urolig for tiden?

– Vi forstår veldig godt at folk er urolige, så syns vi det er fint at de bruker denne uroligheten til å tenke på egen sikkerhet. Men vi må understreke at trusselbildet i Norge ikke har endret seg, og vi ber alle om å følge rådene til myndighetene her til lands.