Mange av lastebilene er på veg inn til Tine Meierier på Tretten. På grunn av brukollapsen for en uke siden må de kjøre omveg. På en veg som ikke er dimensjonert for stor lastebiltrafikk.

– Det er veldig viktig at en erstatningsbru kommer på plass fort, sier meierisjef Knut Magne Tofte i Tine.

Han er redd for ulykker og mener det må på plass en erstatning før vinteren kommer.

Men det er ikke sikkert skjer.

Gruer seg til vinteren

Tine meierier ligger rett ved E6 og Tretten bru. De er avhengig av god infrastruktur for å transportere varer inn og ut.

Hver dag kommer det mellom ti og femten lastebiler inn med melk og kjører ut med meieriprodukter som skal ut til hele landet. Men nå er E6 stengt, og brua de kjører over raste i forrige uke.

Derfor må alle kjøre omkjøringsveger der det går fint at to personbiler møtes, men ikke to lastebiler.

REDD FOR ULYKKER: Meierisjef ved Tine på TrettenKnut Magnus Tofte er bekymra for ulykker hvis ikke erstatningsbru kommer opp. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

– Det er helt håpløst. Det kan ikke vedvare, sier meierisjefen på Tretten.

Bare en uke etter omkjøringsvegen er tatt i bruk har asfalten på vegen begynt å løsne. Når to lastebiler møtes må den ene kjøre helt ut på kanten for at den andre skal kunne passere.

TRANGT: Det er nesten ikke plass til to lastebiler i bredden på omkjøringsvegen, derfor må den ene ut på kanten. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Det synes.

– Det blir verre til vinteren, sier Jan Inge Dendal som er sjåfør for Veøy.

Lastebilen han kjører er 17 meter lang og to og en halv meter bred.

– Det blir håpløst til vinteren, sier han.

BLIR HÅPLØST: Yrkessjåfør Jan Inge Dendal kommer seg fram nå men frykter for vinteren på omkjøringsvegen. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Meierisjef Knut Magne Tofte hører det samme fra alle sjåførene som kjører inn og ut hos han. Derfor mener han en erstatningsbru må på plass så fort som mulig.

Kan ikke love erstatningsbru

Vegdirektoratet og samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune ser på muligheten for å få på plass en erstatningsbru på Tretten.

Men det er ikke lett.

– I verste fall lar det seg ikke løse på en sikker måte, sier samferdselssjef i Innlandet Aud Riseng.

KOMPLISERT: Samferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng, sier det jobbes med mulighet for erstatningsbru. Men det er ikke sikkert det blir det. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun forteller at det er svært komplisert arbeid. De kan ikke bruke fasiten fra Tretten bru ble bygd i 2012. Erstatningsbrua skal stå i to år eller den tida det tar å få på plass en ny permanent bru.

Det betyr at den må tåle både høst og vårflom som Gudbrandsdalslågen er kjent for.

– Vi må vurdere alle tekniske løsninger, sier Riseng.

Det er satt sammen en gruppe som skal planlegge ny permanent bru. Men den vil det ta minst to år før er på plass.