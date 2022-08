Velter på smale omkjøringsveger: – Fullstendig uholdbar situasjon

Vogntoget gikk helt rundt og ligger på taket etter utforkjøringen på fylkesveg 2510 i Valdres i dag tidlig.

– Akkurat nå har politiet dialog og et møte med vegvesenet for å vurdere hvorvidt vi skal fortsette å ha tungtransport der, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Sidsel Svarstad.

Etter at Tveit bru på E16 ble stengt og fylkesvegen ble omkjøringsveg har en buss og to vogntog kjørt ut og veltet der.

Kommunalsjef for utdanning i Vang kommune, Marta Bjørnøy Lalim er opprørt. Omkjøringsvegen er også skoleveg.

UHOLDBART: Kommunalsjef Marta Bjørnøy Lalim mener stengningen av Tveit bru gjør skolevegen til ungene livsfarlig. Foto: Privat

– Det mest dyrebare vi har i Vang kommune er barn og unge og det her er deres hverdag. Nå er det fullstendig uakseptabelt og uholdbart, sier Lalim.

Vegskulderen gir etter

Store vogntog, lastebiler og busser må kjøre omveger flere steder etter at vegvesenet stengte 14 bruer på kort varsel på grunn av brukollapsen på Tretten i Gudbrandsdalen.

De vil finne årsaken til at den raste sammen før de åpner de andre bruene igjen.

Men mange av omkjøringsvegene er langt fra dimensjonert for slik trafikk.

Sjåføren i vogntoget som veltet i Valdres fredag kunne krabbe uskadet ut av bilen.

– Et vogntog lastet med sement eller betong har kjørt av vegen og ligger på taket. Det er sånn befatning på den vegen at vegskulderen gir etter når tungtransporten kjører der, sier operasjonslederen hos politiet i Innlandet, Sidsel Svarstad.

Hun sier vegen ikke er bra nok for så store kjøretøy.

Onsdag denne uka kjørte først en buss fra Valdresekspressen av vegen på den samme strekningen og deretter en tankbil.

Tveit bru på E16 er stengt og omkjøring er via fylkesveg 2510. Det er på strekningen Liagardsvegen at flere tunge kjøretøy har kjørt ut.

Krever handling

Kommunalsjefen i Vang kommune krever at vegmyndighetene finner en løsning.

Hun viser til at skolebarna både går langs omkjøringsvegen og venter på bussen der. I dag kom skolebussene like etter at det store vogntoget veltet.

– Det er jo en veldig farlig situasjon, sier Marta Bjørnøy Lalim.

Hun mener brua på E16 må åpnes igjen.

– De må finne en løsning som gjør at Tveit bru kan åpne igjen, for dette er ikke holdbart for barna, sier Marta Bjørnøy Lalim.

Krisemøte

Etter utforkjøringen fredag morgen diskuterte politiet situasjonen med vegvesenet og andre aktører.

Nå melder politiet at omkjøringsvegen ikke blir åpnet for tungtransport igjen.

«Etter at nødetatene er ferdige med å jobbe på ulykkesstedet blir den åpnet for små kjøretøy, mens tungtransporten blir nødt til å finne andre veger, skriver politiet på Twitter.»

Lokal trafikk som skolebusser, dyretransport og melkebil får fortsatt kjøre der.

Alternativ rute for tungtrafikk er riksvei 52 og fylkesveg 51, melder Vegtrafikksentralen øst.