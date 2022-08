To erstatningsbruer snart klare – flere blir det ikke

Statens vegvesen jobber nå på spreng med å få på plass midlertidige bruer på E16 i Vang i Valdres og på riksveg 22 i Fredrikstad.

– De er i ferd med å ferdigstilles, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Brua i Valdres blir kjørbar i løpet av et par dager, mens brua i Fredrikstad trolig blir klar i løpet av et døgn.

KJØRBAR: I Vang i Valdres har det vært store problemer på en smal omkjøringsveg, men nå er snart den midlertidige brua kjørbar. Foto: Dag Kessel / NRK

I alt 14 treverksbruer i Innlandet, Viken og Nordland er stengt inntil man finner ut hvorfor Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset for en uke siden. Alle bruene skal kontrolleres på nytt.

Det er bare to av de 14 bruene som nå får midlertidig bruforbindelse.

– Det er fordi de andre kjørebruene er såpass lange, og det å bruke den løsningen vi har valgt nå med å legge ei bru oppå den eksisterende brua, det er ikke mulig å få til på en enkel måte, sier Cato Løkken i vegvesenet.

Åpner trolig tirsdag

Brua i Fredrikstad ligger på den svært trafikkerte riksveg 22.

MONTERING: Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad holder også på å settes opp. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Det er en av to hovedfartsårer mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Her er det svært mye tungtrafikk, blant annet fra Borg Havn, der veien ofte brukes til og fra E6.

De første elementene til den midlertidige brua i Fredrikstad ankom på torsdag. Siden da har mannskap fra Statens vegvesen jobbet døgnet rundt.

– Dette har gått enda bedre enn vi turte håpe på. Nå styrer vi mot en åpning tirsdag morgen før morgenrushet. Det er et mål, men jeg kan ikke love noe, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug til Fredriksstad Blad.

Alle modulene til brua er ferdig, og de er lagt oppå den gamle brua. Mandag jobbes det med å bygge opp veien med masser, før det skal legges asfalt.

Mye Trøbbel

Cato Løkken sier mandag at de ikke har fått melding om flere ulykker eller uheldige hendelser på omkjøringsvegene.

– Men det er selvfølgelig mer trafikk enn de vegene normalt er dimensjonert for. Trøbbel er det mange plasser fordi det er mye trafikk og mye forsinkelser, men det er bare i Valdres vi har hatt utforkjøringer, sier Løkken.

I forrige uke kjørte en buss, en tankbil og et vogntog av på omkjøringsvegen i Vang i Valdres.

Etter den siste utforkjøringen fredag ble denne omkjøringsvegen stengt for tyngre kjøretøy og andre biler må nå kjøre med ledebil.

Må være flomsikker

På Tretten må kanskje lokalbefolkninga og næringslivet belage seg på tidkrevende omkjøringer i lang tid framover.

Etter planen skulle det komme en midlertidig bru over elva, men nå ser det ut til at det blir vanskeligere enn antatt.

– Dette er et meget komplisert stykke arbeid. Brua vi skal ha på plass, må stå i et par år, kanskje mer. Da må den tåle diverse flommer i Lågen, sier samferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng.

SKUELYSTNE: Folk på Tretten følger spent med på bruarbeidet, men må se langt etter en erstatningsbru. Foto: Mette Vollan

Det skal holdes et møte om mulighetene for en midlertidig bru tirsdag, litt over en uke etter at Tretten bru kollapset.

Saumfarer alle bruene

Arbeidet med å demontere og fjerne den ødelagte brua på Tretten tar tid, blant annet fordi det er risikofylt og fordi politiet skal sikre bevis for å finne årsaken til kollapsen.

Inntil man vet mer, vil trebruene som er bygd på tilsvarende måte forbli stengt.

– Det vi i tillegg har satt i gang, er en spesialinspeksjon og kontrollregning av bruene for å få fakta på bordet til vi får vite mer om hva som var årsaken på Tretten, sier Cato Løkken i vegvesenet.

Norsenga bru på E16 i Kongsvinger prioriteres først fordi den har aller mest trafikk.

E6 fortsatt stengt

E6 forbi brua på Tretten er fortsatt stengt og vil bli det i flere dager til. Den sammenraste brua raste over både elva og vegen.

Mandag sier samferdselssjef Aud Riseng at de håper å åpen E6 for trafikk igjen før neste helg.