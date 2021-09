Den uvanlig tørre sommeren har ført til lav grunnvannstand og tørre brønner i store deler av landet. Nå trenger folk hjelp til å borre dypere eller til å borre nye brønner.

Firmaene som driver med dette har så mye å gjøre at de må prioritere oppdragene etter hvor kritiske de er.

– Det er att og fram hele tida. Vi hjelper så mange vi rekker.

Knut A. Fjellheim i Fjellheim Brønnboring på Hov i Søndre Land sier gårdsbruk med dyr og privatboliger kommer først i køen, mens hytter må vente

Den pensjonerte bonden Olav J. Bøtun, er skremt over tørken: Uvanleg tørke for bøndene: – Eg fryktar klimaendringane

Tørt i store deler av landet

Hos Bente Barli og mannen utenfor Brumunddal i Ringsaker er Norsk Brønnboring i ferd med å bore seg 110 meter ned i bakken for å finne grunnvann.

Familien har vært uten vann i krana i en uke.

TOMT: Krana gikk tom og Bente Barli i Brumunddal måtte ha hjelp for å finne grunnvann. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi har bodd her i 18 år og har hatt vann hele tiden. Nå så jeg for meg vinteren uten vann, sier Bente Barli.

Men hun har visst at dette kunne skje og rakk å bestille hjelp før det ble for sent.

Brønnboringsfirmaet i Brumunddal får telefoner hver eneste dag nå, fra folk som ikke har vann. De har en måneds ventetid.

– Vi kjører for fullt og prioriterer dem det er mest prekært hos, som bønder og barnefamilier, sier Pål Helseth.

TRAVELT: Pål Helseth og Norsk Brønnboring i Brumunddal har lang ventetid nå. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Det haster å finne vann før det kommer tele i jorda. Helseth tror det kan bli skikkelig krise hvis det ikke kommer nedbør av betydning snart.

Brustugun Brønnboring som jobber fra Fron i Gudbrandsdalen til Oppdal i Trøndelag og fra Ålesund og ned til Sognefjorden i vest, forteller om den samme situasjonen i sine områder.

– Vi har mye å gjøre og mellom en og to måneders ventetid, sier Jon Terje Brustugen.

De har noen store prosjekter de må ta seg av, men prioriterer ellers de som har ventet lengst og som har det tørrest.

Dyrt for bøndene

Blant gårdbrukerne er det også mange som får tilkjørt vann eller som har gardert seg på ulikt vis etter tidligere tørkeperioder.

Men for de som trenger akutt hjelp nå, kan det bli dyrt. På et gårdsbruk kan prisen komme opp i 150.000 kroner.

Nestleder i Innlandet bondelag, Kristina Hegge, er en av dem som måtte ta grep for å få nok vann til dyra sine.

– Det er ikke vann i de bekkene som dyra pleier å drikke fra og vi merker at det er mange brønner som mister tilsiget, sier hun.

I Luster i Sogn gikk dyra ned fra fjellet på egen hånd for å finne vann:

Hos bondelagslederen fant brønnborerne grunnvann 55 meter nede i bakken, men boret seg ned til 80 meter for sikkerhets skyld.

Jobben kostet henne nesten 100.000 kroner. Penger hun ikke hadde budsjettert med.

– Men det måtte gjøres. Dyra må jo ha vann, sier hun til Oppland Arbeiderblad, som først skrev om saken.

TØRRE BEKKER: Nestleder i Innlandet bondelag, Kristina Hegge, måtte borre etter vann for å ha nok til dyra sine. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Frykter strømprisene mer

Mange av medlemmene i bondelaget har meldt inn de samme problemene med vannforsyningen.

– Ja, det er nok flere som borrer. Og skal du det, er det nok lurt å ringe en brønnborer snart for å rekke det, sier Kristina Hegge.

Hun tror de fleste klarer å finne løsninger for vann til dyra sine. Hun er mer bekymret for at vannmangelen også bidrar til rekordhøye strømpriser.

– Den aller største bekymringen for de fleste nå, er nok hva vannmengden har å si for strømprisen framover. Det er veldig mange bekymret for, sier Hegge.