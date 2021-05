Bruddet i jordbruksforhandlingene har fått engasjementet til å boble og frustrasjonen til å koke hos norske bønder.

De har holdt landsdekkende aksjoner mot statens tilbud, og har ingen planer om å stoppe med det første.

Nå har bønder satt seg på traktorer og kjører flere mil mot Stortinget for aksjon.

MOT AKSJON: Flere traktorer slang seg etter Jon Lerhol, som er på vei fra Vang i Valdres til Oslo for aksjon.

Bonde Jon Lerhol startet traktoren fra Vang i Valdres, og har fått med seg rundt 30 andre på vegen.

Han er snart pensjonist, men aksjonerer for framtidens bønder.

– Jeg tenker på neste generasjon. Det er ikke økonomi om vi ikke får investeringsmidler. Da blir det lagt ned. Det er faktisk så drastisk, sier han.

«MØKKATILBUD»: – Det var et dårlig oppgjør. En enda viktigere årsak til at jeg kjører er at jeg tenker på framtiden, sier Lerhol. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

100 mil i protest

John-Erik Skjellnes Johansen er gardbruker på Dønna i Nordland og styremedlem i Norges Bondelag.

Han satte seg på traktoren søndag og har planer om å kjøre 100 mil til Stortinget.

– Jeg skal lage mest mulig oppmerksomhet rundt saken. Vi trenger handling bak landbrukspolitikken. Vi trenger et storting og en regjering som viser at de har trua på landbruket i Norge i framtiden.

100 MIL PÅ TRAKTOR: Gardbruker og styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna utenfor Sandnessjøen i Nordland protesterer på sin måte. Søndag passerte han Dovrefjell og skal kjøre totalt 100 mil på traktor fra Nordland til Stortinget, for å protestere. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flere lokale bønder fulgte gardbrukeren fra Hjerkinn til Dombås. En av dem var leder i Folldal Bondelag, Torstein Eide.

– Vi kan jo ikke samles i byen. Å kjøre traktorkolonne over fjellet betyr ganske mye for oss. Det er en måte for oss å vise at vi virkelig står bak bruddet, sier Eide.

MOT OSLO: Også i Østerdalen henger bønder seg på traktortoget mot Stortinget. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Geir Lohn fra Alvdal kjører traktor fra hjemplassen til Oslo. Dette er 3. gang han kjører ruta for å vise sin misnøye mot staten i jordbruksforhandlingene.

Mandag ettermiddag planlegger også flere bondelag i Innlandet en samling ved Mjøsbrua.

Der stiller de med traktorer og bannere, mens de håper at Gjøvik-ordfører Torvild Sveen tar turen for å skrive navnet sitt på traktorhengeren.

HENGER SEG PÅ: Underveis følger lokale bønder det 10 mil lange traktortoget. På Kvam i Nord-Fron har rundt 10 traktorer hengt seg på turen mot Oslo. Foto: Dag Kessel / NRK

– Helt forferdelig

Det er ikke bare på hjul at det pågår aksjoner mandag.

Bondelag og elever har slått ring rundt Mære landbruksskole i Steinkjer. Det samme skjer på 50 landbruks- og naturbruksskoler rundt om i landet.

Mathea Lind er elev ved Mære landbruksskole. Hun var med å slå ring rundt skolen i dag fordi hun mener jordbruksoppgjøret i år er skuffende.

– Når vi har levert så god mat i pandemien, så viser det hvor viktig norsk mat er. Det er helt forferdelig å se at ikke regjeringa har trua på oss.

SKUFFA: Elev ved Mære landbruksskole i Steinkjer, Mathea Lind. Foto: Solvår Flatås / NRK

I Sokndal inviterte Bondelaget ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) til frokost på Sogndalstrand kulturhotell.

Frokosten besto av en fisk, for å understreke bøndenes poeng om at Norge trenger bonden.

Sondre Barstad i styret i Sokndal bondelag kunne etter hvert berolige med at bønder er vant til å dele, og dermed fikk fisken selskap av både skinke, ost og salat.

AKSJONER: Flere traktorer dukket opp på Vinstra mandag. «Lag maten din sjølv, Erna» sto det på en pose med avfall fra norskprodusert mat. Foto: Dag Kessel / NRK Mandag aksjoneres det også i Tufsingdal i Innlandet. Foto: Jon Rune Bakken Det pågikk landsomfattende aksjoner også før helga. Bønder i Sandnes demonstrerte utenfor rådhuset med å legge fra seg kjeledressen, og kaste lua. Foto: Thomas Ystrøm / NRK Bøndene aksjonerte i Bergen utenfor Høyres hus før helga. Der leverte de møkk på en presenning. Foto: Cato H. Kristensen / NRK Bønder i Førde viste torsdag sin misnøye ved å tømme møkk utenfor rådhuset. Foto: EIRIK JOHNSEN / NRK Stad-ordfører Alfred Bjørlo holdt appell under en aksjon på Nordfjordeid fredag. – Jeg støtter hovedkravet om at bøndene må få en inntekt som er mer på linje med andre grupper i samfunnet, sa han. Foto: Benedikte Grov / NRK Det er tegnet sinte fjes på høyballer i Innlandet for å vise misnøye. Foto: Innlandet bondelag Olaug Bollestad møtte demonstrantene fra landbruket utenfor Stortinget etter torsdagens pressekonferanse. Foto: EIVIND MOLDE / NRK I Rakkestad møtte bønder opp med plakater med budskap som «Bollestad kan ta seg en bolle», og «Ingen mat uten bønder. Ingen bønder uten inntektsløft». Foto: Petter Larsson / NRK Flere traktorer samlet seg ved Bryggen i Bergen allerede før klokken sju fredag. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Et tilbud er ikke et sluttresultat

Bakgrunnen for den fastlåste situasjonen er at bøndenes krav til årets jordbruksoppgjør er milevis fra tilbudet fra staten.

Bøndene har bedt staten om 2,1 milliarder kroner i økte bevilgninger. Tilbudet fra staten lyder på 962 millioner kroner. Det er under halvparten av det bøndene ba om.

Et opprop har fått mange underskrifter de siste dagene. Det er nå nær 34 000 som har signert på at de mener norske bønder er i krise.

Olaug Bollestad forstår at folk er frustrerte, men synes det er synd at de ikke fikk satt seg rundt bordet for å forhandle om jordbruksoppgjøret.

– Jeg synes det er krevende. Fagorganisasjonene valgte på vegne av norske bønder å ikke åpne døra og legge krav og tilbud på bordet for å se på mulighetene. Et tilbud er ikke et sluttresultat.

– EN TAPT MULIGHET: Bollestad sa på torsdagens pressekonferanse at hun var «utrolig trist og skuffa» over at bøndene ikke ville se tilbudet som kunne styrket bønder over hele landet.– KrF har i åtte år stilt opp for norsk landbruk. Det var vi beredt på å gjøre også i år. Det er svært sjeldent at norske bønder ikke går inn i forhandlinger for å finne mulige løsninger, sa Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruksministeren sier hun har trua på norsk landbruk, men at vi må passe på å ivareta forhandlingsinstituttet, som er unikt for landet.

– Norge er det eneste landet som har et forhandlingsinstitutt. Det må vi passe på at vi ikke ødelegger. Det er jeg redd vi gjør når vi går fra bordet, sier hun.