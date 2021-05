Det koker blant landets bønder. Etter omfattende aksjoner torsdag, fortsetter opprøret fredag.

Bondelagsleder i Innlandet, Elisabeth Gjems dro på besøk til statsforvalter Knut Storberget.

Han fikk servert møkk, fjøsdress og krast budskap på døra.

MØKK: Her fikk Knut Storberget ei bøtte med møkk på døra. Han sier han ser symbolikken i det.

– Krigserklæring

– Nå koker det blant Innlandets bønder. Folk er rasende over å ha fått et slik møkkatilbud. Det er en krigserklæring, sier Gjems.

Budskapet med slitt fjøsdress var det store vedlikeholdsbehovet bøndene kjenner på. Møkka er symbol på tilbudet til bøndene.

Storberget satte, tross møkkagaven, pris på besøket:

– Det synes jeg egentlig var stas. Jeg er glad i Bondelaget. Og jordbruksnæringa for Innlandet sin del betyr ekstremt mye. At de har gode rammevilkår er det felles interesse for, sa han, og inviterte Gjems med inn på frokost.

DIALOG: Gjems ble med inn på frokost hos Knut Storberget. Han er glad bondelaget ville sette seg ned å snakke med han, når de ikke ville gjøre det med statsråden. Han mener de burde tatt den praten. – Jeg mener bondenæringa løper en stor risiko ved å ikke ha møtt i forhandlinger går glipp at det de kunne oppnådd av tillegg i tilbudet, sa han. Foto: Frode Meskau / NRK

Møkkapakke i Bergen

Også andre steder i landet har det foregått aksjoner i morgentimene.

I Bergen var bøndene ute og aksjonerte med traktorer og bannere i gatene, og med å legge møkk utenfor Høyres hus. Stedet var valgt fordi det huser statsminister Erna Solbergs parti.

AKSJONER: Flere traktorer samlet seg ved Bryggen i Bergen allerede før klokken sju fredag. Også en lang rekke andre steder i landet pågår det aksjoner. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Marianne Nordhus hadde kommet helt fra Kvinnherad til Bergen for å aksjonere.

– Vi ser på det som en møkkapakke, så nå skal de få en møkkapakke tilbake, sa hun.

Også i Rauma blir det aksjoner fredag. Det skal blant annet være markeringer på gården til bonde Anna Høland Berget.

– I dag har vi invitert politikere hit, folk fra bondelag og bondeopprør. Vi skal markere at det er brudd på jordbruksforhandlingene, sa Berget fredag morgen.

SE I NRK TV: Landbruk tema i Debatten

Skuffet Bollestad

Bakgrunnen for aksjonene er at det gikk til brudd i det pågående jordbruksoppgjøret mellom staten og bondeorganisasjonene.

Bøndene ba om 2,1 milliarder kroner, men ble tilbudt under halvparten.

Bruddet ble klart på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Bollestad mener staten la fram et godt tilbud som ga et grunnlag for å gå videre i forhandlinger i næringa. Hun sier hun er svært skuffet over at det ikke ble noe av forhandlingene.

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse. Jordbruket har takket nei til å gå inn døra for å se mulighetene som ligger. Staten la fram et tilbud som skulle legge til rette for at jordbruket kunne ha en inntektsutvikling, sa Bollestad.

Bonde Anna Høland Berget i Rauma sa at hun fikk én reaksjon da hun hørte det, og det var:

– Jeg ble skuffa tilbake. Det er så altfor lavt det de tilbyr oss.

MØTE: Bollestad møtte demonstrantene fra landbruket torsdag. Foto: Eivind Molde / NRK

– Virker ikke som regjeringa har forstått alvoret

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sier avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntektsløftet de mener er helt nødvendig.

Ifølge Norges Bondelag ble det brudd fordi Regjeringas tilbud:

Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor

Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om

Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift

Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

– Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen, sier Bartnes.

Nå går saken til Stortinget for avgjørelse der.

FOR STOR AVSTAND: Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener brudd var eneste løsning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På sosiale medier har bønder over hele landet vært i opprør denne våren. De mener de ligger altfor langt etter lønna i andre yrkesgrupper.

Gruppa #Bondeopprør 21 får daglig flere nye medlemmer, og nærmer seg nå 30.000. Også en underskriftskampanje brer om seg, og har omtrent samme antall underskrifter.