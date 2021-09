Bare i år vil Bjørn Dæhlie bruke 100 millioner kroner på prosjektet som beskrives som unikt.

– Vi legger hodet på blokka, sa Dæhlie da han kom til Stange i dag med nyheten.

En drøy time unna Oslo ligger det lille tettstedet Tangen. I dag bor det omtrent 500 innbyggere her. Det er her Bjørn Dæhlie vil satse stort.

Kjendisinvestoren har fått kommunens tillatelse til å bygge en ny grønn landsby ved Mjøsa.

Dyrker sin egen mat

Prosjektet som har fått navnet Mjøstangen Plusslandsby beskrives av utbyggerne som modig og unikt.

Det skal satses både stort og grønt.

– For å nå FNs klimamål må vi tenke nytt i forhold til hvordan vi bygger og lever, står det i omtalen av prosjektet.

I den nye landsbyen skal det legges til rette for felles drivhus og parsellhager med dyrking av felles og egen mat.

Varme og strøm skal komme fra sol, jordvarme og et eget vannkraftverk. Landsbyen skal ikke bare produsere strøm til eget forbruk. Den skal produsere mer energi enn den forbruker.

I prosjektet legges det vekt på at folk skal leve i et sosialt fellesskap, der det er gode løsninger for kontofellesskap og deling av elbiler og elsykler.

Det skal også satses på gjenvinning og gjenbruk gjennom såkalt «seconhand-sirkulasjon» og lokale redesignere.

– Jeg tror dette vil bli et interessant sted å bo for folk som i dag bor på Grünerløkka eller andre steder i byen hvor det er dyrt og trangt om plassen, sier Dæhlie.

Vil øke innbyggertallet fra fem hundre til fem tusen

Området som skal bygges ut er hele 1000 mål stort. Utbyggerne lokker med utsyn til Mjøsa, fravær av støy og kontinuerlig tilgang på ren luft.

Samtidig ligger store bo- og arbeidsmarkeder bare en kort togtur unna. Og kortere skal det blir når jernbanen bygges ut som dobbeltspor mellom Oslo og Hamar.

Da er Oslo S mindre enn en time unna den nye landsbyen, med et tog som går i en maksfart på 250 kilometer i timen langs det nye jernbanesporet.

Dæhli sier utbyggingen av Dovrebanen er hovedgrunnen til at han vil satse på Tangen.

– I det grønne skiftet får jernbanen en fornyet viktighet. De som bor langs jernbanen og ved jernbanestasjoner blir vinnere, hevder Dæhlie.

Langs Mjøsa er det planer om flere store prosjekter. Her vil Bane Nor bygge Norges svar på Silicon Valley.

Røper ikke prisen

Stange kommune stiller med tomt og ordfører Nils Røhne (Ap) er entusiastisk.

– Det er 100 år siden noen har bygget et nytt sted i Norge. Vi har ønsket å utvikle dette område lenge og nå skjer det, sier Røhne.

Håpet er at landsbyen skal bli så attraktiv at innbyggertallet på Tangen tidobles innen 2030.

Det er likevel ikke første gang det satses på Økolandsbyer i Norge. I Hurdal har de lang erfaring med å bo grønt.

Dæhlie vil ikke svare på hva den endelige sluttsummen blir.

– Det er markedet som avgjør hvor fort det går og hvor stor det blir. Men vi har lagt lista høyt, sier Dæhlie.

Allerede dette året skal 50 leiligheter legges ut for salg og Dæhlie antyder at det er en investering på om lag 100 millioner kroner.

Området utvikles av Høyen Eiendom og SISA Invest, som er heleid av Bjørn Dæhlie. Selskapet til den tidligere skikongen hadde et resultat før skatt på over 18 millioner kroner i 2019.