– Jeg synes initiativet var spennende. Jeg kjente ikke Sture da, men han har flere baller i lufta som han sparker videre. Han får ting til, sier Bjørn Dæhlie.

Den norske skikongen har satt langrennsskiene i boden. Nå tjener Dæhlie penger på klesmerket sitt som selger sportsutstyr, og eiendom.

I 2020 kjøpte Dæhlie et lite hus til rundt én million kroner i den lille kommunen Bø i Nordland.

Årsaken er at Bø valgte å senke formuesskatten fra 1. januar i år. Dette gjorde kommunen for å lokke folk til melde flytting til den lille kommunen. Og initiativet fungerte. Bjørn Dæhlie er bare en av mange som har meldt flytting til Bø.

Flere av dem sitter på mye penger. Og det tjener rikingene på. Dæhlie, for eksempel, sparer 2 millioner kroner i året på flyttingen til Vesterålen.

Det tidligere skiesset har vært ordknapp om flyttingen sin til Bø. Men i Podkasten «Exit Bygda» tar han bladet fra munnen.

NRK fikk nemlig noen ord med ham i forbindelse med en konsert med Kringkastingsorkestret (Kork) i Bø i sommer.

– Bø er et lite sted som er full av sjel og masse hyggelige mennesker. De har fantastisk natur. På de flotteste dagene er det så magisk at du må klype deg i armen, og lure på om det faktisk er sånn, sier Dæhlie.

– På de tøffeste dagene kan det være litt tøft. Som en mørk desemberdag. Men så kommer nordlyset, som jeg fikk stifte ordentlig bekjentskap med her oppe.

I forbindelse med konserten, holdt Dæhlie en liten tale. Da brukte han litt tid på å hylle ordføreren i Bø, Sture Pedersen, som har klart å etablere det lille skatteparadiset i nord.

– Du har et enormt talent for å få til ting. Så Sture, reis til hovedstaden, lær Høyre å føre Høyre-politikk, bli statsminister.

Kan bli slutt på «Norges Monaco» etter valget

Men fremtiden for skatteeventyret i Bø kan være over allerede etter valget til høsten.

At Bø gir skattelette betyr mindre penger inn til felleskassa. Det lå an til at Bø måtte dekke dette selv.

Men Bø fikk en fredning fra denne lovgivningen av sine partifeller i regjering. Og inntektsfallet blir nå kompensert fra staten direkte. Denne «fredningen» er lovet av høyresiden i to år til.

Men SV vil prøve å endre loven som gjør det mulig for Bø å senke formuesskatten, dersom de kommer til makten etter valget.

Også Rødt ønsker å fjerne muligheten kommunene har med å selv regulere formuesskatten.

– Slike grep fører til en sultefôring av kommuneøkonomien, sier partileder Bjørnar Moxnes

Han mener formuesskatten i Bø er et eksempel på hvor feilslått regjeringens politikken for kommuneøkonomi er i dag.

– Vi skal sørge for å styrke kommuneøkonomien, slik at man slipper å ty til slike desperate grep. Med vårt opplegg ville Bø fått over 5 millioner kroner mer enn de får med regjeringas opplegg, sier Moxnes.

ANDRE TRENGER DET MER: Bjørnar Moxnes i Rødt mener det er mange andre i samfunnet vi bør ta vare på, før vi begynner å gi skattelette til folk med formue. Foto: Frida Brembo / NRK

Bø får inn flere millioner ekstra i skatt

Ordføreren i Bø, Sture Pedersen, kan fortelle at de har tjent på å senke formuesskatten.

– Tanken er å skape aktivitet og flere arbeidsplasser, som igjen gjør at folk flytter hit. På den måten får vi en større skatteinngang som kommune. Rikfolk kommer til Bø for å spare skatt. Noe av det de sparer må de bruke på å skape arbeidsplasser, sier Pedersen.

Faktisk har skatteinngangen i Bø økt med over 20 millioner kroner så langt i år, sammenlignet med fjoråret, ifølge ordføreren.

Han sier også at Bø tidligere var langt under snittet når det gjelder antall skattekroner per innbyggere. Nå ligger de over snittet.

Derfor ser også flere kommuner til Bø for inspirasjon.

LØNNSOMT: Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H), forteller at de har tjent penger på å senke formuesskatten. Foto: Ola Helness / NRK

Noe Bjørnar Moxnes i Rødt tror kan får alvorlige konsekvenser for kommuneøkonomien.

– Hvis alle gjør som Bø og senker skattene, ville fått en massiv svekkelse av inntektsgrunnlaget som skal sikre velferd for innbyggerne. Da vil det ikke være noen konkurransefordel for Bø lenger. Da må de eventuelt senke skattene ytterligere, sier Moxnes.

– Det som kan skje er at vi får ett kappløp mot bunnen, hvor taperen til slutt er innbyggerne som får mindre inntekter. Det vil gå ut over tjenestene til innbyggerne.

Arbeiderpartiet er foreløpig ikke like krass i kritikken av skattepolitikken til Bø. Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, sier at de ikke kommer til å stille seg først i køen i kampen mot ordningen. Så lenger det er bare gjelder én kommune.

Usikker fremtid i Bø for Bjørn Dæhlie

Og det er ikke bare fremtidens til skatteordningen i Bø som har en usikker fremtid. Bjørn Dæhlies fremtid som bøværing er også usikker.

Da han valgte å flytte til Bø, var han tydelig på at det hele var et prøveprosjekt på ett år. Nå nærmer det året seg slutten.

– Dette har vært et prøveår, men jeg har ikke gått ordentlig i tenkeboksen når det gjelder framtiden. Jeg har opplevd ting jeg ikke ville opplevd noe annet sted. Og jeg vil komme tilbake hit. Men om jeg blir boende for all fremtid er uvisst.