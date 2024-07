Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det er ikke behov for kulverten fordi planene om ny jernbane på strekningen mellom Hamar og Lillehammer. Det fører til at en kulvert med en prislapp på 150 millioner kroner blir stående ubrukt.

Byggingen ble igangsatt før prosjektet var vedtatt i håp om å spare penger.

Ole Roger Strandbakke i Ringsaker kommune og Ingunn Skaufel i Bane Nor forsvarer avgjørelsen.

Det planlagte mjøssykehuset og et generelt behov for ny jernbane gir tro på at kulverten kan komme til nytte i fremtiden.

– Det er fryktelig trist at situasjonen har blitt slik.

Det sier samfunnsplanlegger i Ringsaker kommune, Ole Roger Strandbakke.

Bane Nor har brukt 150 millioner på å lage en kulvert som ikke kommer i bruk på lang tid.

Årsaken har vært planer om ny jernbane på strekningen mellom Hamar og Lillehammer.

Nå har prosjektet blitt satt på pause.

Dermed blir kulverten stående ubrukt.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte summen.

Da NRK besøkte kulverten, ble den brukt til oppbevaring. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

I august starter jobben med dobbeltspor gjennom Stange.

Ville spare penger

I forbindelse med bygging av ny firefelts E6 i 2019 ble det bestemt å bygge undergangen samtidig.

Årsaken er fordi det ville blitt mye dyrere å lage kulverten etter at E6 var ferdig.

Derfor valgte Bane Nor, sammen med Ringsaker kommune, og ta sjansen på at den nye toglinjen med dobbeltspor gjennom Ringsaker og til Lillehammer ble vedtatt.

Nå har Jernbanedirektoratet bestemt at Bane Nor bare får bygge ut jernbanen til godstrafikk på strekningen. Det blir ikke dobbeltspor nå.

Det blir ikke dobbeltspor nå. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

For kulverten er ikke en del av det prosjektet.

Samfunnsplanlegger i Ringsaker kommune Ole Roger Strandbakke, begrunner avgjørelsen med økonomihensyn.

– Dersom vi hadde ventet med å bygge kulverten til ny E6 var på plass ville den ha kostet langt mer enn 150 millioner kroner. Det er vanskelig anslå nøyaktig sum, men muligens mer enn 400 millioner, forklarer Strandbakke.

Samfunnsplanlegger i Ringsaker kommune, Ole Roger Strandbakke har troen på at kulverten vil komme i bruk i fremtiden. Foto: Ringsaker kommune

Stoppet videre planlegging

Både kommunen og Bane Nor anså det som så sannsynlig at jernbanen ville bli vedtatt, at de mente det var riktig å bygge kulverten for å spare flere millioner kroner.

– På det tidspunktet forelå det planer om å bygge dobbeltspor også nord for Hamar, sier prosjektleder i Bane Nor, Ingunn Skaufel til NRK.

Det var etter at kulverten var bygget, at det kom føringer om at dobbeltspor nord for Hamar ikke skulle videreføres.

– Derfor har videre planlegging på dette arbeidet blitt stoppet.

leder for utbyggingen hos Bane Nor, Ingunn Skaufel var ikke med på å ta avgjørelsen om at kulverten skulle bygges i 2019. Foto: Bane Nor

Planlegger du å legge ut på togtur i sommer? Disse togrutene blir stengt gjennom sommeren.

Uviss fremtid

Nå er det uvisst når, eller om kuverten i det hele tatt vil komme i bruk.

Ole Roger Strandbakke mener at det var riktig å bygge kulverten før det ble bestemt at jernbanen skulle bygges.

– I mine øyne er det ikke grunnlag for å si at det har blitt gjort en feil i denne situasjonen, med tanke på hvor mye dyrere det vile blitt å bygge etter utbyggingen av ny E6.

Strandbakke får støtte fra Ingunn Skaufel i Bane Nor som ikke var delaktig i beslutningen selv.

– Jeg støtter den avgjørelsen som ble tatt den gangen. Den var resultat av en grundig vurdering, sier hun.

Skaufel er sterk i troen på at kulverten vil komme til nytte på et tidspunkt, selv om det er uvisst når det blir.

– Vi ser fortsatt muligheten for at kulverten blir tatt i bruk ved et fremtidig dobbeltspor nord for Hamar, sier hun.

Kan bli tatt i bruk senere

Avdelingsdirektør Erik Lund i Jernbanedirektoratet, skriver i en e-post til NRK det er Bane Nor som avgjør eksakt hvor traseer for nye spor og strekninger skal legges.

– For å få best mulig effekt av kryssingsspor er det avgjørende at de ligger med omtrent samme avstand seg imellom. Det er slik kryssingsporene gir økt kapasitet, og man får derfor ikke kryssingsspor ved Tjernli i første omgang.

Erik Lund er avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet. Han skriver i en e-post at det ikke er mulig for dem å angi noe tidspunkt for når det kan komme dobbeltspor på denne strekningen. – Det vil avhenge av flere forhold, og både faglige prioriteringer og politiske beslutninger. Foto: Oslo Foto

Han understreker at selv om kulverten ikke tas i bruk med det første, så vil den bli tatt i bruk når det sannsynligvis skal bygges dobbeltspor på stedet senere.

Forutsetningene for jernbaneutbygging på Østlandet har endret seg på grunn av økte kostnader.

Nå er det mer fokus på vedlikehold og fornyelse. Derfor prioriteres kryssingsspor først, mens dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer vurderes senere, sier han.

– Det betyr altså ikke at et framtidig dobbeltspor er skrinlagt, men at det vil komme senere enn først anslått, sier Lund.

Håper på drahjelp fra nytt sykehus

Strandbakke håper det nye mjøssykehuset kan gi drahjelp til jernbane-prosjektet.

– Det nye mjøssykehuset i Moelv vil bidra til økt trafikk på strekningen, og forhåpentligvis vil det føre til at den nye jernbanen blir vedtatt i neste nasjonale transportplan.

Han synes det er synd at byggingen av jernbanen ikke er vedtatt allerede.

– Det ville helt klart vært best dersom den nye jernbanestrekningen kom samtidig som sykehuset, men sånn blir dessverre ikke nå, sier han.