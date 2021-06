– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over at avgjørelsen kom allerede nå, men dette er en seier for Alvdal, sier Bjørn Dæhlie.

Sommeren for tre år siden sa kommunestyret i Alvdal ja til byggingen. Med et flertall på 10 og et mindretall på 7, trodde man at det var mulig å gå videre med planene investor og eiendomsutvikler, Bjørn Dæhlie hadde lagt fram.

Men både Statsforvalteren, Vegvesenet, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har etter tur satt foten ned. Dermed endte saken på kommunalministerens bord.

I dag ble det klart at seieren går til Dæhlie.

– Vi er klare til å bygge. Det er snakk om en investering på 30 til 40 millioner, sier han.

Den tidligere skikongen har et sterkt forhold til Alvdal. Familien til Dæhlie er fra fjellbygda.

Sentrumsstriden

Ideen om å ta i bruk Steimosletta til detaljhandel, har eksistert i over 30 år. Da Bjørn Dæhlie for nesten fire år siden meldte at han ønsket å satse i Alvdal, fikk det en blandet mottakelse. Både befolkningen og politikerne i Alvdal var splittet.

Grunnen: Alvdal har tatt godt vare på sitt gamle sentrum; Steia. Der er jernbanestasjonen et naturlig midtpunkt med butikker, kirke og bank i umiddelbar nærhet.

Men en drøy kilometer lenger nordover langs rv3, ligger Steimosletta. Ei slette som i flere tiår har blitt sett på som et område med potensial for noe mer. Og det var her den tidligere skikongen, nå investoren og eiendomsutvikleren Bjørn Dæhlie, ville slå seg ned.

Ville ikke det ødelegge for butikkene på Steia?

Steia i Alvdal. Kommunens gamle sentrum. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kongen møter folket

Vinteren 2018 kom Bjørn Dæhlie til Alvdal. Han møtte folket og svarte på alle spørsmålene deres. Det største av dem alle var kanskje hvorfor han overhodet hadde lyst til å etablere seg akkurat der.

– Jeg var mye i Alvdal da jeg var liten. Det var her jeg lærte å gå på ski, kunne han fortelle.

7. mars 2018 møtte Bjørn Dæhlie et fullsatt auditorium i Aukrustsenteret. Meningene om hans ønsker om en nyetablering var delte og bekymringene mange. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Når historien også forteller om hvordan tippoldefaren hans startet opp både butikk og hotell på Steia i sin tid, ble ringen på en måte sluttet.

– Jeg vil at Alvdal skal bli et stoppested i Nord-Østerdal, sa Dæhlie.

Mange var enige, mange var skeptiske. Debatten fortsatte. Daværende ordfører, Johnny Hagen slo også fast at dette kunne skape nye muligheter for Steia. At dette var en gylden mulighet til å utvikle det gamle sentrumet.

I juni samme år klarte kommunestyret å komme til en avgjørelse: Flertallet ville ønske Dæhlie velkommen.

Steimosletta i Alvdal. Rett bak skimter man Steia, sentrum i kommunen. Geir Olav Slåen

Mange «nei» og et avgjørende «ja»

Avgjørelsen i kommunen viste seg bare å være et komma i diskusjonen. Nærmest alle instanser som kan ha innsigelser mot planene har hatt det. Helt til Nikolai Astrup i dag altså viste tommelen opp.

– Dette er nok det nærmeste jeg kommer følelsen av å vinne i Lotto, sier Tirill Langleite i Alvdal Høyre.

Tirill Langleite har jobba lenge for å lande avgjørelsen om Steimosletta. I dag fikk hun uttelling. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Hun har vært en aktiv pådriver for å få åpnet opp for bygging på Steimosletta og innrømmer at hun har brukt alle de kanalene hun har inn i partiet for å lande denne løsningen.

– Det er så viktig for Alvdal at vi griper denne muligheten. Vi ligger midt mellom Oslo og Trondheim og er et naturlig stoppested for alle som kjører rv3. Det må vi benytte oss av, sier hun.

Hun legger til:

– Men det er veldig viktig for oss at det ikke blir noen tilfeldig plasserte bygg som spres utover her. Det må gjøres pent og passe inn i landskapet.

Dermed ligger alt til rette for at Bjørn Dæhlie får etablere sin coop-butikk som «glir inn i landskapet, bygget med kortreiste materialer fra Alvdal skurlag».

– Godt med en endelig avklaring

Også blant dem som i utgangspunktet var imot å åpne for detaljhandel på Steimosletta er det en slags lettelse å skimte i dag.

– Å ikke vite vegen videre, har vært vanskelig for oss, sier ordfører Mona Murud (Sp).

Ordfører i Alvdal, Mona Murud trives best på Steia. Hun vil ikke ha detaljhandel på Steimosletta. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Saken har preget mange politiske diskusjoner og ordet «Steimosletta» har vært en gjenganger i alle møter. Nå håper Murud at dette kan være med og skape ro.

– Alle er opptatt av å bevare Steia som sentrum, så nå jobber vi for å få til begge deler på best mulig måte og selvfølgelig legge best mulig til rette for investorene som står klare og ønsker å bygge på Steimosletta, sier hun.

Vil utnytte ferdselsåra

Investoren selv, Bjørn Dæhlie er naturlig nok glad for utfallet i saken. Han skryter av jobben som er gjort av de lokalpolitikerne som har jobber for utbygging og ser på dette som en seier for bygda.

– Alvdal er den eneste kommunen langs rv3 der du faktisk kjører rett gjennom sentrum. Da er det om å gjøre å få bilistene til å stoppe opp. Jeg har utrolig tro på Steimosletta som handelssted, sier Dæhlie.

Han viser til at kommunen har stor grad av handelslekkasje og at de selv kan tjene mye på dagligvarebutikken han planlegger. Selv regner han med å investere mellom 30 og 40 millioner kroner i det nye bygget. Coop har allerede meldt seg som leietaker.

– Så håper jeg at det kan trekke til seg andre typer handel. Etableringen av en slik butikk kan fungere som en motor på Steimosletta, sier Dæhlie.

Han var ikke forberedt på at avgjørelsen skulle komme allerede før sommeren og var slett ikke sikker på at den skulle være positiv, så han kan ikke si noe om når det blir byggestart.

– Men det blir så fort som mulig, sier han.