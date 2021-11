Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne saken er oppdatert 2. november etter smitteutbruddet i Kongsvinger ble kjent.

En ansatt på avdelinga var litt sår i halsen. Så ble alle nærkontakter til den smittede testa. Det avdekka det store smitteutbruddet ved lokalsjukehuset som ligger under Ahus.

– Det er en svært krevende situasjon, sier sykehuskoordinator Jane Castro.

Hun forteller at 95 prosent av de ansatte som er smitta er fullvaksinerte og merket ikke at de var sjuke.

Nå gjør sjukehuset det de kan for å stoppe utbruddet samtidig som det ikke skal gå ut over pasientene.

Startet i forrige uke

Smitteutbruddet ble oppdaget onsdag kveld i forrige uke. Sjukehuset har prøvd å finne ut hvor smitten kom fra.

– Vi har kartlagt tilbake til 20. oktober da vi hadde det første sjukdomstilfellet inne i avdelingen, forteller Jane Castro.

De er usikre på hvordan smitten kom inn og valgte derfor å kartlegge tilbake til det siste smittetilfellet de hadde informasjon om.

Det var pårørende som var på besøk hos en pasient.

Tidligere under pandemien har alle pasienter som ble innlagt blitt testa. Men etter at samfunnet åpnet igjen er det bare tatt tester ved symptomer eller hvis pasienten har vært på reise i utlandet.

KREVENDE: Sykehuskoordinator Jane Castro sier situasjonen med så mange smittede er krevende for et lite lokalsjukehus. Foto: AHUS

Om det er årsaken til utbruddet vet ikke sykehuskoordinatoren. Men etter det har flere ansatte blitt smitta. Og siden de er fullvaksinerte og ikke har hatt symptomer har de vært på jobb. Tirsdag var derfor antall smittede ansatte 28.

I tillegg har 15 pasienter blitt smitta mens de har vært på sjukehuset.

Flere av de smittede har høy alder, og noen har alvorlig sjukdom fra før. Noen av dem med forventa kort levetid.

– Så langt ser det ikke ut til at de har fått sin tilstand vesentlig forverret på grunn av smitten. Men det er for tidlig å si om noen vil utvikle alvorlig covid-19-sjukdom, forteller Jane Castro.

Mandag ble det tatt flere tester og sjukehuset venter på resultater av det.

Lurer du på hvordan koronasituasjonen er i dag? Det kan du sjekke her.

Jobber med færre ressurser

– 28 ansatte er et stort antall for oss som er et lite lokalsykehus, sier Castro.

De som jobber på huset nå gjør sitt ytterste for å få driften til å rundt med reduserte ressurser. På hele sjukehuset må de ansatte nå bruke visir og munnbind i all kontakt med pasienter.

Sengekapasiteten er redusert på grunn av tiltakene sjukehuset har gjort for å stoppe utbruddet.

– Det gjør driftssituasjonen krevende ettersom det samtidig er stor pågang av pasienter som trenger innleggelse, sier Jane Castro.

Mesteparten av utbruddet er begrensa til medisinsk avdeling. Avdelingen tar ikke imot nye pasienter og er stengt for besøkende.

Det har også vært et smitteutbrudd på skoler og barnehager i Kongsvinger, som noen få av de smittede på sjukehuset kan ha blitt rammet av.

St. Olavs hospital varsler tirsdag ettermiddag at de høyner beredskapen til gult nivå og utsetter den planlagte aktiviteten som kan vente:

Utbrudd ved flere sjukehus

De to siste ukene har det også vært smittetilfeller ved de andre sjukehusene i Innlandet.

Fredag testa tre ansatte positivt for covid-19 på Lillehammer, og de siste dagene har flere testa positivt ved sjukehusa i Hamar og Elverum.

– Vi arbeider med å få oversikt. Alle nærkontakter blir testa, fulgt opp og isolert ved behov, sier kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug.

ARBEIDER MED OVERSIKT: Sjukehusa arbeider med å få avdekka smitte og vil få flere svar i løpet av uka. Foto: Ruth Barsten / NRK

Nå som de fleste er fullvaksinerte får de fleste et mildt sjukdomsløp.

– Det er trolig derfor smitta også oppstår. En kan gå med viruset uten å være klar over det selv, sier Fuglehaug.

Det kan gjøre det vanskeligere å finne smittevegen.

– Så må vi ikke glemme at ansatte har kontakt med veldig mange daglig som har forskjellige symptomer. Selv om de bruker smittevernutstyr er de mer utsatt enn andre for potensiell smitte.

Fuglehaug understreker at sjukehusa har ordinær drift, og at alle pasienter får den oppfølginga de trenger.

– Så lenge det er smitte i samfunnet, vil det være risiko for at det blir smitte ved sjukehusa, seier hun.

SMITTA: Om ansatte har smitta pasienter er ennå usikkert. Sjukehuset i Innlandet jobber nå med å få oversikt over situasjonen Foto: Linda Vespestad / NRK

Få pasienter smitta

Foreløpig ser det ut som om smitten har gått verst utover de ansatte. Svært få pasienter i Sykehuset Innlandet er smitta.

En utskreven pasient testa positivt i helga, men det har ikke vært flere positive svar i dag. Sjukehusa venter flere svar i løpet av uka.

Lillehammer har gått opp til grønn beredskap siden fredag, og Hamar og Elverum har satt i gang smitteverntiltak. Folk blir oppfordra til å gjøre avtale med avdelingene hvis de skal besøke pasienter.

Koronasmitte kan enda slå skikkelig ut. I helga døde to personer ved universitetssjukehuset i Oslo.

Dette er det 78. og 79. dødsfallet ved OUS relatert til pandemien. I oktober har sju OUS-pasienter smittet av covid-19 dødd.

Også i Innlandet har det den siste tiden vært koronadødsfall: