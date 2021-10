Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Erik Lukashaugen hadde gleda seg til å legge ut på turné med ny plate.

Før pandemien trakk den anerkjente visesangeren fulle hus, og han forventa derfor at publikum sto klare når konsertscenene åpnet igjen etter pandemien.

Slik ble det ikke. Nå velger han å avlyse litt over midtveis i turnéen.

For mange konserter har hatt glisne saler og derfor gått med underskudd.

– Jeg mister inntekter, men må jo bare sette meg ned og skrive sanger og håpe på flere spillejobber, sier den folkekjære visesangeren.

– Er folk redde for å samles i store saler?

Hans Ole Rian, forbundsleder i kunstnerorganisasjonen Creo. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo, som er Norges største kunstnerorganisasjon. Han sier at flere titalls musikere har avbrutt sine turnéer.

– Dette er mye i et lite land som Norge. Og det får store konsekvenser for underleverandører og utleiere av konsertlokaler.

Han sier at flere av disse har en sårbar økonomi, fordi de har levd på gamle penger og har lite egenkapital. Dermed haster det for dem å komme i gang med konserter som gir overskudd.

– Kanskje folk fortsatt er redde for å samles i store saler.

Han sier at det også tar tid å selge billetter, og at arrangører må beregne flere måneders salg. Erfaringen er at folk bruker tid på å bestemme seg. Og noen må skaffe barnevakt

– Det er også mange medlemmer hos oss som bestemmer seg for å gjennomføre en dårlig besøkt konsertserie likevel. De tar sjansen på at folk kjøper billetter i siste liten.

Rian forteller at kompensasjonsordningene for kulturlivet varer helt til nyttår, men at de ikke fullt ut dekker opp denne typen økonomiske tap.

Tor Rullestad, daglig leder i Hamar Kulturhus. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Hamar Kulturhus bekrefter at billettbestillingene til konserter ligger noe lavere enn vanlig.

Daglig leder Tor Rullestad sier at vi nå må «omstille oss tilbake.»

– Jeg pleier å si at vi først måtte over fra uteliv til inneliv. Nå er det motsatt.

Den nesten to måneder lange teaterstreiken har gjort det ekstra vanskelig for denne delen av kulturlivet. Flere arrangører understreker at det er vanskelig å vurdere publikumsinteressen i og med at streiken nettopp er over.

Konsertstedet Rockefeller i Oslo forteller at de fortsatt merker at det er tilbakeholdenhet fra publikum.

– Folk sitter på gjerdet. Og det er jo litt synd for oss som jo var inne i et voldsomt oppsving i det pandemien kom, sier PR- og markedsmedarbeider Andreas Tylden.

Han understreker samtidig at dette ikke noe stort økonomisk problem for Rockefeller så langt.

Vil få folk opp av sofaen igjen

Lukashaugen hadde planlagt 30 konserter til sin release-turné, men har avlyst etter at litt over 20 av dem er spilt.

– Jeg trodde det skulle bli en ketchupeffekt etter at epidemien var over. At «alle» skulle på konsert. Men det stemte ikke. Er folk grodd fast i sofaen?

En meningsmåling i juli viste at nordmenn var «klare» til å oppsøke kulturarrangementer igjen, men visesangerens erfaring viser noe helt annet.

Han kikker på sitt siste album, som ironisk nok heter «Det vi rakk.»

– Det var kanskje forutbestemt, smiler han.

Albumet er skrevet i koronatiden, og bærer preg av det. Utgangspunktet er en kjellerstue med et lite vindu ut mot verden.

– Budskapet er at det er litt mørkt, men med et håp om lys på andre siden.

Erik Lukashaugen prøver å gjøre det beste ut av dagene.

– Vi er nødt til å få i gang det norske folk. Mange har fått seg strømmeabonnementer på TV-en, men vi må komme tilbake til den gamle livsstilen og dra på kulturaktiviteter.