St. Olavs hospital høyner beredskapen: – Situasjonen er alvorlig

St. Olavs hospital varsler tirsdag ettermiddag at de høyner beredskapen til gult nivå og utsetter den planlagte aktiviteten som kan vente.

Årsaken er vedvarende høyt antall utskrivningsklare pasienter, og stor pågang av pasienter på St. Olavs hospital både på Øya i Trondheim og i Orkland.

Per nå er antallet koronapasienter håndterbart. Men St. Olav tar høyde for at det kan bli flere og at situasjonen dermed kan endre seg.

Sykehuset er fullt

– Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter, medfører det at sengepostene er fulle og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette medfører utfordringer knyttet til pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

I dag ligger det 39 utskrivningsklare pasienter på St. Olav. Tallet har variert mellom 25 og 40 de siste ukene.

– Vi står nå i en krevende situasjon hvor ansatte i sykehuset har en svært tøff belastning for å ivareta sikkerheten til pasientene. Ansatte har gjennom lang tid stått i denne situasjonen, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidsbelastning og helse, fortsetter hun.

Statsforvalteren i Trøndelag er varslet om situasjonen.

Må ta høyde for økende smitte

Økende koronasmitte i Trondheim gjør at sykehuset må ta høyde for flere innlagte koronapasienter fremover.

Tirsdag er sju personer innlagt på St. Olavs hospital med koronaviruset. En person får intensivbehandling med respirator.

Sykehuset opplyser at dette er et håndterbart nivå – men at situasjonen kan endre seg raskt.

St. Olavs hospital følger også nøye med på RS-smitten blant barn og den kommende influensasesongen.

– Tiltakene vi nå setter i verk, er nødvendig for at vi skal håndtere den totale situasjonen. Vi gjennomgår driftssituasjonen nøye og håper at tiltakene skal berøre færrest mulig pasienter, sier sykehusdirektøren.