Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommuneoverlege Sondre Bøye bekrefter at en eldre pasient på Skjåkheimen sykehjem i Skjåk døde fredag morgen, 23. oktober.

Selv om pasienten hadde alvorlig underliggende sjukdom, vurderer behandlende lege dødsårsaken til å være covid-19.

Den avdøde pasienten var fullvaksinert og testa positivt på koronavirus torsdag.

Pasienten har etter innleggelsen på Skjåkheimen kun vært i kontakt med fullvaksinert helsepersonell og det er usikkert hvor pasienten ble smitta med viruset.

Det vil bli jobba videre med oppklaring av dette gjennom helga, melder kommunen.

Innført restriksjoner

– Det har ikke vært koronasmitte her før nå, sier Bøye.

Han forteller at smittevegen per nå er ukjent, og at 14 personer, både ansatte og pasienter, er bekrefta smitta.

– Vi har testa alt av personale og nærkontakter, så er det innført besøksrestriksjoner. Det blir innført enmetersregel og bruk av smittevernutstyr for de ansatte, sier han.

– Pasienten som døde var fullvaksinert. Alle som har hatt pasientkontakt med personen er også fullvaksinert.

Bøye sier de derfor ikke har noen grunn til å tro at pasienten ble smitta av en ansatt.