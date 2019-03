Den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepene mot moskeer i Christchurch på New Zealand, hevder han har blitt inspirert av Anders Behring Breivik.

Norske Svanaug Sørheim Nilsen har bodd i byen på New Zealand siden 1974. Også hun tenkte på 22. juli 2011.

– Da jeg hørte at en hvit mann sto bak, så tenkte jeg på Utøya med en gang, sier Nilsen på telefon til NRK.

Terrorangrepet i New Zealand oppsummert på 90 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Ble varslet av datteren

Da nyheten om terrorangrepet kom, var hun i et område et par timer nord for byen.

Hun fikk en melding på Facebook fra datteren sin, som skrev «jeg håper du ikke er i nærheten av en moské i Christchurch nå».

– Jeg hadde ikke hatt radioen på, og ikke fått med meg noe. Hun fortalte at det var skyting på to moskeer, sier hun.

Nilsen, som opprinnelig er fra Voss, forteller at hun kom hjem til Christchurch noen timer etter terrorangrepene. Hun har ikke snakket med andre i lokalsamfunnet, men forteller at folk er sjokkerte i sosiale medier.

– Dette kom veldig overraskende på oss. Folk skriver «dette er ikke oss» på sosiale medier. Det samme sa statsministeren vår i talen hun holdt, sier hun.

Nasjonalfuglen på New Zealand er Kiwi-fuglen. Nilsen sier flere har lagt ut tegninger av en Kiwi som gråter.

– Det er helt utrolig at vi har opplevd noe slikt i Christchurch. Det bor en del flyktninger og innflyttere her, som har kommet hit over flere år. Både Christchurch og New Zealand tar godt imot dem som kommer hit.

TERROR: En mann fraktes vekk fra en moské i Christchurch i ambulanse. I tillegg til 49 drepte, blir minst 48 personer behandlet for skuddskader. Foto: Stringer / Reuters

– Hele universitetet var i «lock-down»

NRK har vært i kontakt med ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. De forteller at det er to norske studenter i Christchurch for tiden. Begge skal etter forholdene ha det bra.

En av dem er 22 år gamle Ingrid Nikoline Sand fra Kongsberg, som har vært på utveksling i en måned.

Hun skjønte at noe skjedde da hun fikk et varsel på en sikkerhets-app på telefonen. Den fortalte at universitetsområdet var under «lock-down», og at alle måtte holde seg inne.

– Jeg var på hybelen min. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd da, forteller hun.

Etter hvert samlet flere av studentene seg for å snakke om det som hadde skjedd.

– Mange hadde behov for å være med hverandre og prate og dele tanker om dette. Det er jo et sjokk, og det føles uvirkelig, sier Sand.

Også hun var særlig overrasket over at dette kunne skje på New Zealand.

– Inntrykket vi har hatt er at New Zealand er et trygt land. Derfor er det uvirkelig at det skulle skje her i landet, og såpass nært der hvor vi er, sier hun.

Åtte år siden jordskjelvkatastrofen

– Dette var det siste vi trengte her i Christchurch, sier Svanaug Nilsen.

Hun tenker på jordskjelvene som rammet byen i 2011, hvor nesten 200 mennesker omkom. Etter åtte år med gjenoppbygging, hadde livet i byen begynt å normalisere seg.

– Det hadde blitt godt å leve her igjen etter jordskjelvet. Da føles det som et ekstra slag i ansiktet når noe slikt skjer, forteller hun.