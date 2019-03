Australias statsminister etter moské-terror: Den mistenkte er høyreekstrem

Opplysningene om den mistenkte gjerningsmannen kommer etter to terrorangrep under fredagsbønnen i to forskjellige moskeer i byen Christchurch på New Zealand fredag lokal tid.

Politiet bekrefter på en pressekonferanse at minst 49 mennesker er drept. I tillegg skal mer enn 20 personer være alvorlig skadd.

Én av mennene som ble pågrepet etter angrepet er nå siktet for drap. Politiet ønsker foreløpig ikke å navngi den siktede.

– Terrorangrepet var godt planlagt, slår den newzealandske statsministeren Jacinda Ardern fast.

Ardern sier videre at to eksplosiver som skal ha vært festet på de mistenktes kjøretøy har blitt lokalisert og uskadeliggjort. Statsministeren skal være på plass i Christchurch så snart som mulig.

Trusselnivået på New Zealand er nå hevet til kritisk.

Over 20 personer skal være alvorlig skadd etter terrorangrepene. Foto: Stringer . / Reuters

Mistenkte skal ha lagt ut manifest

Fire personer, tre menn og en kvinne, ble først pågrepet etter skyteepisodene. En av dem er løslatt.

Én av de pågrepne skal være den australske statsborgeren Brenton Tarrant, som er mistenkt for å stå bak angrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal ingen av de pågrepne ha stått på myndighetenes liste over mistenkte terrorister.

– Disse menneskene har det jeg vil beskrive som ekstremistiske holdninger, som ikke har noen plass i New Zealand eller i verden, sier statsminister Ardern.

– Våre verdier vil ikke la seg rokke av dette angrepet.

Politioverbetjent Mike Bush utelukker ikke at det kan være snakk om flere involverte gjerningspersoner.

Den australske statsministeren Scott Morrison bekrefter at den mistenkte gjerningspersonen er en australsk høyreekstrem, voldelig terrorist. Ifølge Radio New Zealand skal han være pågrepet.

Den angivelige gjerningsmannen skal ha filmet seg selv mens han utførte angrepene og lagt ut videoen i sosiale medier. Foto: Social Media / Reuters

Morrison sier videre at det ligger et manifest ute, publisert av det som angivelig er den australske mannen. I dokumentet står det at han begynte å planlegge angrepet for to år siden, melder BBC.

I dokumentet gir mannen uttrykk for å være svært kritisk til ikke-europeisk-innvandring til vestlige land. Han skriver at han ikke tilhører noen spesiell gruppe og at han ikke kommer til å angre sine handlinger.

Ifølge nyhetsbyrået AP kom den 28 år gamle australieren til New Zealand for å planlegge og gjennomføre angrepet.

Den ene skytingen fant sted i Al Noor-moskeen i byen Christchurch på New Zealand fredag formiddag. 30 mennesker skal ha blitt drept her. Foto: Stringer / Reuters

Advarer mot brutale videoopptak

Myndighetene på New Zealand advarer om at det finnes opptak av skytingen, som angivelig skal være filmet av gjerningspersonen og blitt spredt i sosiale medier.

De sier at bildene er forferdelige og oppfordrer folk til å ikke dele opptaket videre.

Videoen viser en glattbarbert hvit, korthåret mann som kjører til en moské der han begynner å skyte idet han går inn i bygningen.

Politiet bekrefter skyting på New Zealand – flere meldes skutt i moské. Du trenger javascript for å se video. Politiet bekrefter skyting på New Zealand – flere meldes skutt i moské.

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, sier at dette er en av de mørkeste dagene i landets historie.

– Det som har skjedd her er en ufattelig voldshandling, sa hun på en pressekonferanse. Hun sa videre at det er mye som fremdeles er uklart rundt hendelsen.

Kartet viser hvor de to moskeene som ble angrepet ligger i den newzealandske byen Christchurch. Minst 41 ble drept i Al Noor-moskeen, mens sju ble drept i moskeen på Linkwood Avenue. En person døde på sykehus.

Solberg: Må bekjempe ekstremisme

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin medfølelse overfor pårørende til de drepte etter terrorangrepene.

– Selv om det er på andre siden av jorda er det en sterk påminning om hvor viktig det er å bidra til å få ned spenninger, jobbe mot ekstremisme og ha solidaritet med hverandre når noe sånt skjer.

– Vi har fått vite at gjerningsmannen skal ha lagt ut et manifest på 40 sider, hva tenker du om det?

– Det gir dessverre assosiasjoner til en situasjon i Norge som er et av de verste punktene i vår tid. Det viser at det internasjonale arbeidet mot ekstremisme er ekstremt viktig.