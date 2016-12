– Det er helt nødvendig å ha et profesjonelt system for å vurdere hvilke medisiner vi skal ta i bruk i Norge. Hvis vi ikke har noen retningslinjer, vil produsentene i legemiddelindustrien se Norge som et land der de kan presse opp prisene, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han forsvarer beslutningen om å ikke tilby behandling med kreftmedisinen Kadcyla i det offentlige, fordi den blir vurdert som for dyr.

Slik blir det bestemt om et nytt legemiddel tas i bruk i Norge Ekspandér faktaboks Statens Legemiddelverk vurderer mange av de nyeste legemidlene som kommer på markedet. I tillegg blir også medisinsk utstyr, nye metoder og operasjoner vurdert av Kunnskapssenteret.

I vurderingen ser man på effekten av legemiddelen, og gjør en kostnadsanalysen for å beregne hva et kvalitetsjustert leveår vil koste med det nye tilbudet.

Deretter forhandler Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) om pris på legemiddelet med produsenten.

Når LIS og produsenten har forhandlet frem et tilbud, er det Beslutningsforum for nye metoder som tar den endelige avgjørelsen om legemiddelet skal tilbys av det offentlige helsevesenet.

Beslutningsforumet består av de fire direktørene for de redionale helseforetakene. Lars Vorland leder forumet. Kilde: Statens legemiddelverk

NRK fortalte mandag om fylkesordføreren i Hordaland som velger å betale for denne kreftmedisinen selv men kritiserer at den strenge norske prioriteringspolitikken skaper helsemessige klasseskiller.

Mer om debatten: Ap raser mot Frp – Vi kan ikke godta et klassedelt helsevesen

– Spørsmålet er hvor vi skal ta pengene fra. Det er mange pasientgrupper og mange nye metoder, og vi må hele tiden vurdere kostnadene opp mot effekten, sier Madsen.

Kritisk til hemmelige forhandlinger

Madsen mener prisen Norge har blitt tilbudt av legemiddelprodusenten Roche for Kadcyla er for høy, og er kritisk til at produsenten insisterer på hemmelige prisforhandlinger.

– Det at prisene på legemidler er hemmelige, gjør at det er vanskelig for hvert enkelt land å orientere seg om hvilke priser det er vanlig å få.

KRITISK: Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk kritiserer hemmelige forhandlinger med legemiddelfirmaer og frykter at andre land får bedre tilbud enn Norge på nye kreftmedisiner. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

Han sier det blir gitt store rabatter for legemidler i ulike land.

– Produsentene vet at Norge er et lite land med høyere betalingsvilje enn mange andre land. Derfor kan vi ikke gi etter for krav vi mener er for høye. Det vil undergrave hele forhandlingssystemet.

Roche: – Kjenner oss ikke igjen

Kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche kjenner seg ikke igjen i Madsens kritikk.

– Ikke-offentlige priser er en fordel for myndighetene som får et bedre pristilbud enn vi ellers kunne gitt, på grunn av effekter på internasjonale referansepriser og priskonkurranse ved anbud, sier Walen.

Les også: Milliardar i prisvekst for legemidlar

– Denne typen forhandlinger er vanlig i de fleste bransjer i Norge, også innen andre deler av helsevesenet. Det burde ikke være noe unntak for legemidler.

– Hvorfor kan ikke alle land få samme pristilbud?

– Fordi ulike land har ulike systemer og vurderinger av hva de ønsker å legge vekt på i prisforhandlinger, samt ulik moms og valutakurser. Vi har en felles utgangspris, og ønsker så å møte myndighetenes behov i hvert enkelt land.

Kadcyla (trastuzumabemtansin) Ekspandér faktaboks Medisinen Kadcyla er for kreftpasienter med HER2-positiv kreft.

Det er cirka 100 kvinner som får denne undergruppen av kreft hvert år.

Kadcyla er nå godkjent i Norge, men tilbys ikke av de offentlige sykehusene.

Det er en livsforlengende medisin, som ikke gjør pasienten frisk.

Prisen er rundt én million kroner i året, for hver pasient.

Walen forstår ikke Madsens påstand om at andre land får tilbud om lavere priser.

– Prisene er konfidensielle, og det han sier blir derfor bare spekulasjoner. Det er ikke grunn til å tro at Norge får høyere priser enn andre land, gitt at vi har én enkelt innkjøper av legemidler, referanseprising fra land med lavere kostnadsnivå og utstrakt bruk av anbudskonkurranser.