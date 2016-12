– Det har alltid vært slik at noen har bedre råd enn andre. Forskjellen fra før og nå er at det er større fokus på at det finnes alternativer der ute, som kanskje kan hjelpe nettopp deg, sier Kari Kjønaas Kjos.

Frp-politikeren er ikke bekymret over det flere mener er et klasseskille i det norske helsevesenet.

Det er et syn som får Ap-politiker Tove Karoline Knutsen til å reagere.

– Hvis det er sånn at kun noen få har råd til å betale for viktig medisin, har vi et helsevesen jeg ikke ønsker vi skal ha. Dette er noe som må være tilgjengelig for de som trenger det mest, uavhengig av økonomi, sier Knutsen.

Hun mener man må satse mer på helsevesenet, og investere mer i sykehusene og på forskning her hjemme.

Har uhelbredelig kreft

Tirsdag fortalte NRK om den kreftsyke firebarnsfaren Erling Abelsen i Sørfold som ikke har råd til å kjøpe en livsforlengende medisin. Han har er sjelden form for nyrekreft med spredning til skjelett og lunger.

Firebarnsfaren Erling Abelsen i Sørfold er en av dem som vil prøve en ny immunterapimedisin, som foreløpig ikke er godkjent for hans krefttype, nyrekreft. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Den kreftsykdommen jeg har er per definisjon uhelbredelig, så noe helbredelse er det neppe snakk om. Men jeg skulle gjerne forsøkt livsforlengende immunterapimedisin. Problemet er at det er dyrt. Privat vil det koste opp mot en million kroner for ett års behandling, sier Abelsen til NRK.

Han er ikke alene om å ha et sterkt ønske om å få prøve kreftmedisiner som dekkes av det offentlige i våre naboland, Sverige og Danmark, men ikke i Norge.

Ap-topp betaler selv

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland betaler selv for en dyr kreftmedisin, men hun liker det ikke.

– Dette er klasseskille, og jeg synes det er en helt feil utvikling at det er lommeboken som skal være avgjørende, uttalte hun til NRK mandag.

Sier nei

De offentlige utgiftene til nye medisiner har økt med flere hundre millioner kroner de siste årene, og det kommer stadig nye kostbare medisiner på markedet. Før de blir godkjent har noen råd til å betale selv, mens andre må bare må vente og håpe.

Det er det statlige Beslutningsforum som de siste årene har godkjent de dyre medisinene, og slik sørger for at tilbudet blir likt over hele landet.

– Det er umulig å unngå at noen har råd til å kjøpe nye, dyre medisiner før de blir godkjent, sier leder Kari Kjønaas Kjos i helsekomiteen på Stortinget. Foto: Frp

– Det er vanskelig å ikke kunne si ja til alle som vil prøve nye og kostbare kreftmedisiner, sier Lars Vorland, som er administrerende direktør i Helse Nord og leder i forumet.

Forumet har to ganger sagt nei til at norske sykehus kan ta medisinen i bruk, fordi de mener det er for dyrt.

Det er en riktig avgjørelse, mener lederen i helsekomiteen på Stortinget-

– Det finnes masse medisiner der ute i verden som kan kjøpes for penger som det offentlige aldri vil kunne tilby. Men alle skal være trygge på at vi ligger veldig i front på kreftbehandling i Norge. Flere ganger i året har vi tatt i bruk nye, dyre medisiner. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss, sier Kari Kjønaas Kjos.