Kontrastfylt oktober – fra varmerekorder til bitende kulde

Denne oktobermåneden har du fått bruk for både stillongs og shorts. Med store temperatursvingninger har Sør-Norge fått oppleve både temperaturer godt over 20 grader og at gradestokken kryper langt under minus.

Den største temperaturforskjellen på samme sted i oktober hadde Folldal i Hedmark. Der varierte temperaturen med 41 grader.

– Forskjeller på mer enn 40 grader i oktober forekommer ikke så ofte, sier Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Største differansen i oktober på 45 år

Ifølge Mamen er dette den nest største differansen som er målt i en måned i Norge.

– Rekorden fra oktober ser ut til å være fra 1973, da Tynset hadde en differanse på 43,6 grader. Folldals 41,2 grader nå i år havner faktisk på 2. plass på denne listen, sier han.

Temperaturforskjeller i oktober. Kilde: Meteorologisk institutt Sted Min. temperatur Maks. temperatur Differanse Folldal -23 18,2 41,2 Skjåk -22,8 16 38,8 Tynset -19,8 18,5 38,3 Vang -22 16 38 Lesja -18,4 19,3 37,7 Røros -19,9 17,1 37

Selv om temperaturforskjellene har vært uvanlig store flere steder i landet, er det ikke unormalt at temperaturen svinger i oktober, ifølge meteorologene.

– Dette er nok ganske vanlig, og en av de faktorene som gjør været i Norge både spesielt og vanskelig å forutsi, sier Bjørn Hallvard Samset ved Meteorologisk institutt.

Temperaturforskjeller i oktober i de største byene. By Min. temperatur Maks. temperatur Differanse Oslo -2,2 17,8 20 Bergen -2,9 18 26,7 Trondheim -6,8 21,8 28,6 Stavanger -0,1 21,8 21,9 Tromsø -3,6 14,1 17,7 Kilde: Meteorologisk institutt.

Bergen hadde varmerekord

Temperaturforskjellene har også vært store andre steder i landet. Den 11. oktober ble det målt 23,8 grader i Bergen. Noen dager senere førte store nedbørsmengder til flom både på Voss og i Odda.

Den nest største temperaturdifferansen i oktober ble målt i Skjåk i Oppland med en differanse på 38,8 grader.

Det er oppsiktsvekkende, sier Hans Erik Kjosbakken fra Skjåk.

– I midten av oktober var jeg til fjells og da var det 15 varmegrader. Uken etter var det 21 minusgrader. Det pleier ikke å være slik, sier Kjosbakken.

Klimaendringene kan spille inn

Samset forklarer at de store variasjonene skyldes jetstrømmen, en sterk luftstrøm som blåser fra vest mot øst rundt 10–15 kilometer over oss.

– Er strømmen nord for oss blir det gjerne varmt, fordi varm luft fra lenger sør kan komme opp til Norge. Når den er sør for oss får vi kald, arktisk luft. Om høsten og våren ligger strømmen rett over oss, og gir veldig omskiftelig vær. Akkurat som vi har sett denne måneden, sier Samset.

Men han legger ikke skjul på at også klimaendringene kan spille inn.

– Vi jobber med å forstå hva en varmere verden har å si for hvor variabelt været blir, men enn så lenge har vi ikke svarene helt klare, sier han.

Norgesrekorden for temperaturdifferanse i samme måned er fra Tynset og ble målt i februar 1953. Da var differansen på hele 54,4 grader.