– Plussgradene har allerede begynt å komme – det har begynt å renne rundt omkring.

Seksjonsleder for trafikk og vei i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, er travel. For å si det mildt. Han har 35 lastebiler, gravemaskiner, traktorer og hjullastere under sin kommando.

Oppdraget: Å fjerne snøen fra gater og veier i oljebyen før regnet kommer.

– Vi får en enorm smelting hvis dette værvarselet slår an. Hovedfokuset er å fjerne snø sånn at vannet kan renne bort, sier han.

Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder for trafikk og vei i Stavanger kommune. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Nilsen ber også folk om å ta en kikk på gatesluket der de bor og ta bort snø.

– Kommunen har ikke sjans til å sjekke alle.

– Radikalt væromslag

Det er sendt ut flomvarsel på Sør- og Vestlandet. Det gjelder er fra ytterst i Sognefjorden i nord til Lillesand i sør og gjelder fra søndag morgen.

Flomvarsel søndag Foto: sKJERMDUMT FRA VARSOM.NO

Og mandag blir det enda våtere: Meteorologisk institutt melder på X at mange steder på Vestlandet kan få 60–80 mm på 24 timer, og noen steder omkring 100 mm.

– Det blir ruskevær med store konsekvenser, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Statsmeteorolog Per Egil Haga. Foto: Sophie Lorch-Falck

Og så kommer snøsmeltingen på toppen av dette: På Vestlandet er det meldt plussgrader helt opp til 800 meter.

Frost i bakken gjør at mye av vannet vil flyte oppå og lage overvann.

– Det blir et radikalt væromslag i Sør-Norge. Fra dette kalde været der snøen er en utfordring, til mildvær med de utfordringene det medfører med regn og smelting, sier han.

Også i Bergen jobbes det på spreng med å forberede seg til plussgradene: I hele natt har mannskap skuflet og kjørt bort snø fra gatene.

En brøytebil i gatene på Nygård i Bergen. Foto: NRK

– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute og vi kommer til å kjøre også det kommende døgnet, sier Tore Tysse, som er byggherrevakt i Statens vegvesen med ansvar for riks og europaveier i Bergen og mesteparten av Vestland fylke.

Han advarer mot svært krevende forhold på mange gang- og sykkelveger i regionen. Det ligger mye tung snø og det vanlige utstyret fungerer ikke skikkelig.

Snøen fra gatene i Stavanger tømmes til slutt i havet ved Mekjarvik. Du trenger javascript for å se video. Snøen fra gatene i Stavanger tømmes til slutt i havet ved Mekjarvik.

Ishålke

Men som om det ikke er nok: Før den tid kan regn finne på å fryse til is på bakken og virkelig gjøre livet surt for folk som skal gå eller kjøre bil.

Det er sendt ut gult farevarsel for is for ytre strøk på Vestlandet – fra Ålesund i nord til Egersund i sør. Fra og med søndag ettermiddag vil dette også gjelde indre strøk.

Farevarsel for is på Vestlandet.

Og fra mandag er det ventet skikkelig ishålke på Sørlandet og i sørlige deler av Østlandet.

– Det kan bli ganske alvorlig faktisk, sier Haga.

Det er videre sendt ut gult farevarsel for mye vind. Og så har NVE sendt ut farevarsel om snø- og jordskredfare i Rogaland og deler av Vestlandet og Agder.