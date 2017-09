Høyre vant slaget om Vestlandet: – Folk trodde mer på Erna enn Jonas

Ap-leder Jonas Gahr Støre valgte å legge valgkampstarten til Vestlandet og Bergen.

– Jeg tror vi må trekke lærdommer av at vi kanskje ikke har vært nok til stede for de utfordringene Vestlandet slet med, sa Støre til NRK i juni.

Men resultatene fra stortingsvalget viser med all tydelighet at Ap ikke har lyktes i å overbevise velgerne om at det er de som har løsningene.

Høyre har vunnet det viktige slaget om Vestlandet.

Begge partier går tilbake i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Men Ap taper mest – og får under 25 prosents oppslutning i samtlige fire vestlandsfylker.

I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane mister de henholdsvis hver sjette og åttende velger sammenlignet med stortingsvalget i 2013.

Fylkesvis partioppslutning for Arbeiderpartiet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT Fylke Endring Stemmer Hedmark 35,6 −7,6 7.6 prosentpoeng ned fra 2013 39 886 39886 stemmer Oppland 35,2 −5,8 5.8 prosentpoeng ned fra 2013 37 547 37547 stemmer Nord-Trøndelag 34,2 −7,7 7.7 prosentpoeng ned fra 2013 26 408 26408 stemmer Sør-Trøndelag 32,8 −3,8 3.8 prosentpoeng ned fra 2013 58 826 58826 stemmer Østfold 32,1 −2,8 2.8 prosentpoeng ned fra 2013 51 039 51039 stemmer Finnmark 32,0 −7,8 7.8 prosentpoeng ned fra 2013 12 172 12172 stemmer Telemark 32,0 −4,7 4.7 prosentpoeng ned fra 2013 30 517 30517 stemmer Buskerud 28,4 −3,4 3.4 prosentpoeng ned fra 2013 42 584 42584 stemmer Oslo 28,4 −2,0 2 prosentpoeng ned fra 2013 103 266 103266 stemmer Vestfold 28,0 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 38 731 38731 stemmer Akershus 26,3 −2,1 2.1 prosentpoeng ned fra 2013 87 057 87057 stemmer Nordland 26,1 −9,0 9 prosentpoeng ned fra 2013 34 507 34507 stemmer Aust-Agder 25,5 −2,5 2.5 prosentpoeng ned fra 2013 16 234 16234 stemmer Sogn og Fjordane 24,5 −3,5 3.5 prosentpoeng ned fra 2013 14 907 14907 stemmer Troms 24,1 −7,0 7 prosentpoeng ned fra 2013 21 444 21444 stemmer Hordaland 22,9 −2,0 2 prosentpoeng ned fra 2013 67 307 67307 stemmer Rogaland 22,4 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 55 479 55479 stemmer Møre og Romsdal 21,3 −3,9 3.9 prosentpoeng ned fra 2013 30 697 30697 stemmer Vest-Agder 21,0 −2,8 2.8 prosentpoeng ned fra 2013 20 972 20972 stemmer

– Folk har følt at Erna har styrt klokt

Førsteamanuensis ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Terje Knutsen, mener Arbeiderpartiet har bommet på deler av retorikken i valgkampen.

– De har for så vidt argumentert godt for hvorfor de vil ha økte skatter, men jeg tror at debatten om Norge som et kaldere samfunn under Erna Solberg ikke har fungert skikkelig, sier valgforskeren.

GÅR TILBAKE I HJEMKOMMUNEN: Magne Rommetveit fra Stord, Aps toppkandidat i Hordaland. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg tror veldig mange har følt at Erna Solberg har styrt Norge rimelig klokt og kompetent nå i fire år. Og så har de også trodd på det hun sier om at optimismen er på vei tilbake, også i næringslivet på Vestlandet, mener Knutsen.

Valgforskeren mener det er illustrerende at folk på Stord, som har mange industri- og oljerelaterte arbeidsplasser, stemte Høyre frem, og Ap tilbake, til tross for at Arbeiderpartiets førstekandidat i Hordaland kommer fra kommunen.

– Kanskje fordi de ser at en del oljerelaterte jobber kommer tilbake, eller man finner andre industriarbeidsplasser. Så jeg tror vel folk har stemt for Solbergs og Høyres budskap.

TAPTE I VEST: Hadia Tajik på Aps valgvake i Stavanger sammen med skuespiller og lokalpolitiker Kristoffer Joner. Ap-nestlederen mener det har vært vanskelig å få frem budskapene i valgkampen. Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

– Trodde mer på Erna

– Folk på Vestlandet har rett og slett trodd mer på Erna enn Jonas?

– Ja, det kan virke sånn. Nå har jo Arbeiderpartiet alltid slitt på Vestlandet, og det er jo en del strukturelle grunner til det. De har pleid å ha gode resultater i industrikommunene, men nå har vi sett en generell tilbakegang på typisk tre til fem prosent over nesten hele fjølen, sier Knutsen.

Ove Trellevik, Høyres andrekandidat i Hordaland, er klar for sin andre stortingsperiode etter nattens valgresultater. Han er ikke i tvil om hvem som ble seierherren i «slaget om Vestlandet».

– Det vant absolutt Høyre. Vi ser at vi går ned i Oslo og Akershus, så det er der vi sliter, men her på Vestlandet har vi absolutt holdt stand, sier Trellevik.

– Dette vitner om at myten om at distriktene har tapt under denne regjeringen, er feil. Det er ikke det innbyggerne har følt, mener han.

TROR OGSÅ KRF HAR LØFTET HØYRE: – Jeg tror nok en del velgere som føler veldig sterkt at KrF er et borgerlig parti, har søkt til andre partier som de har ment har vært et tryggere alternativ, som Frp og Høyre, sier valgforsker Terje Knutsen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Tajik: – Tungt å komme fram

Ap-nestleder og førstekandidat i Rogaland, Hadia Tajik, sier de har prøvd å fremme et optimistisk budskap rundt oljenæringen, men samtidig fokusert på å bruke kompetansen til å bygge nye næringer.

– Det kan være at vi ikke har klart å beskrive hverdagen på en måte som folk kjenner seg ordentlig igjen i, sier Tajik.

Hun mener samtidig det har vært vanskelig å få frem budskapene.

– Det har vært tungt å komme fram med politiske budskap i en valgkamp som nesten hver eneste dag har handlet mest om meningsmålinger og lite om politikkens innhold, sier hun.

UT MOT HAREIDE: KrFs andrekandidat i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg.

KrF: – Vi åpnet for Ap, og det har velgerne sagt nei til

UiB-forsker Terje Knutsen tror KrF, som også taper terreng i vest, kan ha bidratt til Høyre-suksessen – nettopp ved ikke å ta nok avstand til Arbeiderpartiet.

– Det har vært litt frem og tilbake med hvilke regjeringsalternativer KrF vil støtte. Jeg tror nok en del velgere som føler veldig sterkt at KrF er et borgerlig parti, og holder til på den siden, har søkt til andre partier som de har ment har vært et tryggere alternativ, som Frp og Høyre, sier Knutsen.

KrF-leder Knut Arild Hareides andrekandidat i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, skylder nedgangen på at partiet ikke tidligere avklarte at de ønsker Erna Solberg (H) som statsminister.

– Den beskjeden burde kommet to-tre uker før, slik at den kunne nådd flere av dem som forhåndsstemte, mener Nyborg, som også tror partiet har tapt velgere til Høyre grunnet uklarheten.

– Vi åpnet for Ap, og det har våre velgere sagt nei til, sier hun.