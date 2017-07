Hansa bytter ut pappkartonger med plastemballasje: – Ekstremt uheldig timing

Bryggeriet Hansa har skiftet emballasje på sine sekspakninger med øl. Papp har blitt til plast.

Det får miljøaktivister til å reagere.

Leder i Naturvernforbundet i Hordaland, Nils Tore Skogland, rister på hodet over det han ser i kjøleskapet på butikken.

– Det er en helt fullstendig feil retning å gå. Papir er noe som kan brytes ned i naturen. Plast har ingen måte å bli brutt ned i naturen på og kan ende hvor som helst, sier han.

Gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra i januar har skapt et enormt engasjement rundt plast og forsøpling av havet. Ifølge World Economic Forum vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050, dersom ingenting blir gjort.

Folk har møtt opp i hopetall for å rydde strendene, og bruken av plastemballasje blir stadig mer omdiskutert.

– Timingen er ekstremt uheldig, sier Skogland.

KRITISK: Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet i Hordaland mener at Hansa går baklengs inn i fremtiden med emballasjeskiftet deres.

Hevder de sparer miljøet

Hansa Borg bryggerier innrømmer at timingen kunne vært bedre.

– Vi følte at vi hadde mange gode miljøargumenter da vi tok den beslutningen. Det var før dette store fokuset på plast og forsøpling kom, sier Anette Karlsen, kommunikasjonsansvarlig hos Hansa Borg.

Hansa har alltid brukt pappemballasje til sitt øl, men Karlsen peker på at plast er normalen i bransjen, og at alle andre bryggeri gikk over til det for ett år siden. Hun mener at de har gjort riktig valg i emballasjeskiftet.

HANSA: Anette Karlsen i Hansa Borg bryggerier.

– Ved å benytte plastemballasje på noen av våre produkter, kunne vi redusere emballasjeforbruket vårt på cirka 50 prosent. De nye maskinene våre som pakker i plast er mindre energikrevende i bruk enn de gamle, og plasten som vi benytter er mindre energikrevende enn pappen, sier Karlsen.

Hansa Borg bryggerier setter sin lit til at forbrukerne tar sin del av ansvaret, og håper at plasten blir levert til gjenvinning i stedet for å kaste den i naturen.

– 95 prosent av nordmenn har et tilbud om gjenvinning av plast i sin kommune, poengterer hun.

FORBRUKERNE: Hansa Borg sier at de setter sin lit til at forbrukerne gir plasten til gjenvinning i stedet for å kaste den i naturen. Det hadde ikke denne øltørste Hansa-drikkeren på Kronstad i Bergen gjort.

– Å gå baklengs inn i fremtiden

Dette mener Skogland i Naturvernforbundet er et hult argument.

– Altså, plasten kan leveres tilbake igjen, og den kan da brukes på nytt. Men si at det du da lager av det gjenvunne er fleecegensere som da vaskes i vaskemaskinen og kommer ut igjen som mikroplast i havet. Da er du like langt, sier han.

Han mener at Hansa Borg burde tatt et større samfunnsansvar.

– Det er lett å skjønne at de med et veldig begrenset regnestykke kan si at det er noe de selv kan spare på, men tapet påfører de naturen rundt seg. Skaden er mye større enn innsparingen de selv får. Det er et eksempel på en veldig dårlig innovasjonsprosess som ikke kan fortsette på denne måten. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, sier han.