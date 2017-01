Branneksperter om «Scandinavian Star»: - Kriminell sabotasje

Håkon Winterseth og Ståle W. Eilertsen i selskapet Firesafe har på oppdrag for Stortingets granskingskommisjon gått dypere inn i brannkatastrofen, som krevde 159 menneskeliv i 1990, enn noen andre har gjort.

De to slår ifølge Bergensavisen fast at brannen ombord på «Scandinavian Star» ikke kan ha skjedd uten aktive sabotører ombord. (Artikkelen er del av avisens betalingstjenester.)

Fakta om Scandinavian Star-ulykken Ekspandér faktaboks * Ferja Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo – Frederikshavn fredag 6. april 1990. På den første turen brøt det ut brann. 159 personer omkom, de fleste var nordmenn. * Brannen startet trolig ved 2-tiden natt til lørdag 7. april. De første meldingene gikk ut på at alle var reddet. Noen timer senere ble det klart at et stort antall mennesker ikke hadde kommet seg ut. Skipet ble trukket til Lysekil i Sverige, der de omkomne ble hentet ut og identifisert. * Det ble funnet flere mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble stilt for retten og dømt til korte straffer. * En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. En politirapport i 2014 slår fast at det ikke var grunnlag for å utpeke ham som gjerningsmann, selv om det var grunnlag for å mistenke ham. * I ettertid er det kommet fram nye opplysninger, og Støttegruppen for overlevende og pårørende har krevd ny etterforskning. Undersøkelser viser at det var flere branner som startet på flere forskjellige steder i skipet, og på forskjellige tidspunkter. * I februar 2016 uttaler den tidligere sjøfartsinspektøren Flemming Thue Jensen at det var to av mannskapsmedlemmene som sto bak brannen. Også tidligere er det kommet påstander om dette.

Avviser politiets teorier

Rapporten konkluderer med at det hele skyldes kriminell sabotasje og hevder politiet tar feil i sine teorier.

De to mener nemlig at følgebranner, som følge av brannspredning via varme i skipets konstruksjon, ikke er fysisk mulig.

– At brannen skal ha ventet i over 20 timer for så å ha hoppet inn midt i skipet 26 meter lenger fremme med uskadde områder mellom, under og over vil ganske enkelt stride mot naturlovene.

– Det minner mest om Ali Baba og de 40 røverne. Det er en ordentlig røverhistorie. Utrolig at slike ting får versere, sier Håkon Winterseth til BA.

Minst sju arnesteder

Mens det tidligere har vært påvist minst fire uavhengige arnesteder, slår de to branntekniske rådgiverne fra Bergen fast at tallet er minst sju.

Winterseth og Eilertsen arbeidet tidligere på frivillig basis for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star». Bestillingen fra Stortinget har gjort at de for første gang har fått betalt for arbeidet sitt.

Rapporten er allerede overlevert til Stortingets granskingskommisjon. Den ledes av sorenskriver Frank K. Olsen, og skal etter planene levere sin rapport til Stortingets presidentskap innen 1. juni i år.

Henlagt i august

Politiet henla sin etterforskning av brannen på «Scandinavian Star» i august i fjor på grunn av mangel på bevis. Her blir det konkludert med at det ikke foreligger bevis for sabotasje eller forsikringssvindel. To tidligere ansatte i SINTEF, Øystein Jæger Meland og Kjell Schmidt Pedersen, stod bak denne rapporten, som politiet bygget mye av sin konklusjon på.

– Jeg har ikke lest den nye rapporten. Vi utelukker ikke sabotasje, men står fortsatt fast på det vi har levert, sier Kjell Schmidt Pedersen til BA.

Hans samarbeidspartner, Øystein Jæger Meland, ønsker ikke å kommentere saken så lenge han ikke har lest den nye rapporten fra Firesafe. Heller ikke politiet i Oslo ønsker å kommentere saken.

– En skandale

Advokat Sigurd Klomsæt representerer femti pårørende og etterlatte etter brannen på «Scandinavian Star». Han har ikke lest den nye rapporten, men kaller etterforskningen av saken for en kjempeskandale:

– Dette handler om den største massedrapssaken i fredstid, og en stat som har sviktet fullstendig, sier Klomsæt til BA.

Politiets henleggelse er påklagd og er foreløpig til behandling hos statsadvokaten.