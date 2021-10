Den uoppklarte mordbrannen på fergen «Scandinavian Star» i 1990 skal igjen undersøkes. Det har politikerne i det danske Folketinget bestemt.

7. april 1990 oppsto flere branner om bord på danskebåten. Politiet konkluderte med at brannene var påsatt, men det er fortsatt uklart hvem som sto bak. 136 nordmenn omkom.

Sist fredag startet en ny arbeidsgruppe på sitt oppdrag. Eksperter skal granske hvem som var reell reder og eiere. Også teoriene om at brannen skyldtes forsikringssvindel skal sees nærmere på.

Den nye granskingen skjer etter at danske myndigheter har erkjent at dansk politi ikke gjorde en god nok etterforskning i 1990.

Denne oppsiktsvekkende erkjennelsen kommer etter at ulike justisministere og riksadvokater i Danmark gjennom en årrekke har hevdet det motsatte.

Ingen god etterforskning av reder

I 30 år har man diskutert hva dansk politi gjorde og ikke gjorde i månedene etter brannen i 1990. Mens norsk politi etterforsket selve brannen, skulle dansk politi se på eier- og forsikringsforhold.

Mange mener de burde undersøkt nøye hvorfor både salgssum og forsikringssum doblet seg en uke før tragedien.

Danske Henrik Johansen oppga at han var eier. Men han hadde ikke betalt for skipet da det brant. Og selskapet hans var ikke registrert hos danske myndigheter.

Omregistreringen i skipsregistrene var heller ikke skjedd. Likevel valgte dansk politi å stole på at Johansen var eier og den ansvarlige for skipet.

Dermed fikk Johansen også store skatteavskrivninger på «Scandinavian Star». Forsikringspengene gikk derimot til det amerikanske selskapet SeaEscape som skulle ha solgt skipet.

Johansen ble i 1993 dømt til fengsel i seks måneder som den ansvarlige for manglende sikkerheten om bord.

Henrik Johansen ble sammen med sin kompanjong og kapteinen på skipet dømt til maks-straff for manglende sikkerhet om bord. Foto: Mads Winther / nf / Polfoto / NTB scanpix

I 2016 gjennomgikk norsk politi mordbrannen på nytt. I den endelige henleggelsen skrev politiet at de ikke hadde vurdert hvem som hadde rederansvaret for skipet.

De pekte også på at dette var dekket gjennom den danske rettssaken fra 1993. Altså har ikke norsk politi undersøkt hvem som egentlig var ansvarlig for skipet.

I 2021 innrømmet danske myndigheter at heller ikke dansk politi har undersøkt dette spørsmålet godt nok.

Dermed står et sentralt spørsmål i tragedien fortsatt ubesvart: Hvem var egentlig ansvarlig for å sette skipet i drift?

Et skip under oppussing, med manglende sikkerhet og som ikke hadde hatt brannøvelser om bord.

Johansen innrømmet skatteutnytting

Den danske avisen Politiken kunne i januar avsløre hva Henrik Johansen fortalte i avhør med norsk politi i 2016. Der erkjente han samarbeid med rederiet SeaEscape om utnytting av det danske skattesystemet.

Han fortalte at han hadde investert i to andre skip som passiv eier. Selskapene SeaEscape og ISP sto for leie og driften av skipene «Scandinavian Song» og «Sun Fiesta».

Han sa også at «Scandinavian Star» var en ferdig «pakke» de kjøpte, med finansiering og management.

Spørsmålet er om han med ordet «management», mente driften av skipet. Altså at noen andre var ansvarlig for skipet. Det fulgte ikke norsk politi opp i avhøret.

Jan Harsem har i mange år vært leder for støttegruppen for de etterlatte. Han har i en årrekke stilt spørsmål ved om Johansen virkelig var den ansvarlige rederen.

Blant annet fordi en av SeaEscapes medeiere forklarte i konkursretten i Florida i 1991 at avtalene med Johansen var rene papirhandler.

Jan Harsem overlevde mordbrannen, og fikk reddet ut sin halvannet år gamle sønn. Hans gravide kone omkom. Foto: Espen Braata / VG

Videre peker Harsem på dansk-amerikaneren Niels-Erik Lund. Han hadde vært direktør for SeaEscape.

I 1990 var Lund styremedlem og fikk ansvaret for handelen med Johansen. Han skrev under på kontrakter og forsikringsutbetalinger.

Lund sto også som kontaktperson i Bahamas-registeret for «Scandinavian Star» da den brant.

– Det er riktig at jeg var oppført som kontaktperson på vegne av SeaEscape. Akkurat som jeg var for alle andre Miami-baserte DFDS- og SeaEscape-fartøyer, selv om jeg ikke var reder, svarer Lund til NRK.

Kan bli politietterforskning

Dette er noen av momentene den nye danske arbeidsgruppen skal se nærmere på. Den består av to advokater, en etterforskningsekspert og en professor innen sjørett.

Undersøkelsene til arbeidsgruppen skal om halvannet år bli til en utredning. Hvis nye momenter kommer fram kan det føre til at dansk politi iverksetter etterforskning av forhold som ikke er foreldet.

NRK har ikke fått svar fra Henrik Johansen på gjentatte henvendelser.