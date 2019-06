«Bybanens mor» ble truet med seksuell trakassering og bedt om å begå selvmord

– Folk må gjerne være gnistrende uenige med meg, men slikt som dette er helt uakseptabelt, sier Tryti,

Torsdag 26. april 2017 demonstrerte bompengemotstandere utenfor bystyresalen i forbindelse med diskusjon om økte bompengesatser og innføring av en ytre bomring i Bergen.

Etter bystyremøtet gikk byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) ut og snakket med demonstrantene, men ble møtt med buing og skjellsord.

Da hun litt senere kom hjem, var et anonymt brev stukket inn gjennom brevsprekken.

Fikk trusselbrev og hull i vinduet

I brevet blir den erfarne politikeren skjelt ut på grunn av høye bompengekostnader og utbyggingen av en «meningsløs» bybane til Fyllingsdalen. Så tar budskapet en alvorlig vending:

For at verden skal bli mer rettferdig og for at også du skal forstå hvordan det føles å bli uskyldig plaget av ubrukelige maktbisbrukende politikere, ser vi oss nødt til å iverksette trakassering av deg. (...) Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken eller begår selvmord. Anonym brevskriver

Avslutningsvis lister avsenderen opp måter Tryti skal trakasseres på. Blant tingene som nevnes er utskjelling, plaging i eget hjem, hærverk, identitetstyveri og seksuell sjikanering.

Noen uker etter oppdager byråden og ektemannen det som ser ut som et kulehull i stuevinduet. Mannen kobler det umiddelbart til et smell han har hørt tidligere.

Selv er hun ikke i tvil om at det er en sammenheng mellom brevet og hullet.

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt og jeg går ikke alene i byen på kveldstid, sier Tryti til NRK.

– For meg opplevdes brevet som en del av bompengeaksjonen, spesielt fordi brevet går direkte på utvidelsen av bompengeringen og utbyggingen av Bybanen.

Byrådsleder Harald Schjelderup holdt pressekonferanse dagen etter om truslene, men ville da ikke si hvilken byråd det gjaldt.

Politiet sier i dag til NRK at de tar selvkritikk for ikke å ha opprettet undersøkelsessak, og vil vurdere å se på kulehull-episoden på nytt.

TRUSSELBREVET: «Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken, eller begår selvmord». Foto: Privat

Ble nektet av familien å gå i 17. mai-tog

Etter dette har Tryti også opplevd en økning utskjelling i sosiale medier, men også i konfrontasjoner og truende situasjoner ute i det offentlige rom. Byråden forteller at hun ukentlig blir utsatt for ubehagelige opplevelser på gaten.

– Folk blir aggressive når de ser meg. kommer helt inntil meg og snerrer ting om bompenger og bybane. Flere ganger har jeg vært nødt til å kaste meg inn i en drosje for å komme meg vekk og trygt hjem.

I år ba familien henne droppe å gå i tog både 1. mai og 17. mai av hensyn til hennes egen sikkerhet.

Byråden dro likevel til Bergen sentrum på nasjonaldagen på ettermiddagen, men sier hun ble utsatt for mye trakassering.

– I tillegg er det personer som følger etter meg. De går etter meg på gaten og står utenfor og venter når jeg har vært på møter. Det er ganske ubehagelig, sier Tryti.

HØRTE SMELL: Et par uker etter trusselbrevet, oppdaget Tryti og hennes mann dette hullet i stuevinduet. Ektemannen koplet umiddelbart hullet til et smell han hadde hørt en tid tidligere. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Derfor står hun frem

61-åringen sier at hun nå velger å stå frem etter at ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), fortalte om at både hun og familien er blitt utsatt for trusler, trakassering og vold på grunn av hennes engasjement i bompengesaken.

Tirsdag morgen fortalte også Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) om hvordan hun våren 2017 ble truet etter at hun tok inn en flyktning som praktikant på rådhuset.

– Jeg har ikke villet gi disse folkene oppmerksomhet. Men nå er det så mange historier nasjonalt at dette er blitt en trussel mot demokratiet. Ungdom og småbarnsforeldre skal kunne tørre å være politikere, sier Tryti.

– Jeg vil bidra til å kaste lys over at det er miljø og personer der ute som tar i bruk midler som bryter både med demokratiet og rettssamfunnet for å vinne frem med meningene sine.

BLE BUET UT: Her måter Anna Elisa Tryti og hennes daværende politiske rådgiver Peter Hatlebakk bompengemotstandere utenfor Gamle rådhus 26. april 2017. Tryti fant trusselbrevet hjemme senere samme kveld. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Mottok ny trussel like før pressekonferanse

Byråden kalte derfor inn til pressekonferanse på sitt kontor tirsdag morgen. Da Tryti kom på jobb for å forberede seg til møtet med NRK og de øvrige mediene, lå et anonymt håndskrevet brev og ventet på henne.

Aksjoner mot Bomringen vil bli utvidet og intensivert. Dette vil også omfatte privatpersoner. Anonym brevskriver

– Siden brevet er sendt til meg, er det vel naturlig å tenke at jeg er en av disse privatpersonene, sier Tryti, som sier brevet er anmeldt og overlevert til politiet for undersøkelser.

Trusselbrevet fra 2017 ble undersøkt av Kripos for DNA og fingeravtrykk, men det ble ikke funnet noe som ga politiet grunnlag for konkret mistanke mot noen. Saken ble derfor henlagt .

SNAKKER UT ETTER TO ÅR: Bytutviklingsbyråden i Bergen har vært i hardt vær tidligere, men en ny hverdag begynte da hun i april 2017 mottok et trusselbrev. Tirsdag fortalte hun om truslene på en pressekonferanse. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Følte meg latterliggjort av politiet

Det samme skjedde med anmeldelsen av kulehullet i vinduet hjemme hos Tryti.

Byråden reager sterkt på måten politiet håndterte den saken på.

– Da opplevde jeg at vi ble latterliggjort. Politiet mente hullet skyldtes fugler eller barns lek med softgun, og det ble ikke sett i sammenheng med truslene jeg hadde mottatt. PST nasjonalt har sagt at man må ta trusler mot politikere alvorlig, og det er jeg glad for. Men da må politiet ha en helt annen oppfølging av slike saker, sier Ap-politikeren.

– En kan jo bare prøve å tenke seg hvordan det er å bo med ungdommer i et hus som har kulehull i vinduet.

TAR KRITIKK: Politiinspektør Olav Valland sier anmeldelsen av kulehullet burde vært undersøkt grundigere før saken ble henlagt.

Politiet tar selvkritikk

Politiinspektør Olav Valland, som er leder for politiets driftsenhet i Bergen, tar selvkritikk på vegne av politiet og karakteriserer håndteringen av akkurat denne saken som «uheldig».

– Her må vi ta kritikk for at det ikke ble opprettet en undersøkelsessak. Vi sendte ut to medarbeidere for å se på skaden, og deres konklusjon var at det vanskelig kunne være et kulehull. Hvorvidt det var riktig eller ikke er vanskelig å ha en formening om. men vi burde ha opprettet undersøkelsessak. Så jeg respekterer hennes opplevelse og syns det er uheldig, sier Valland til NRK.

Han sier det kan bli aktuelt å se på kulehull-episoden på nytt.

Politiinspektøren mener ellers at truslene mot Tryti er fullstendig uakseptable.

– Vi ser svært alvorlig på all form for trusler og ulovlig form for påvirkning av samfunnsdebattanter. Derfor har vi også tatt trusselsituasjonen mot Tryti på alvor og iverksatt tiltak som voldsalarm og økt patruljering i området hun bor i, sier Valland.

GIR SEG IKKE: Byråden forteller at et brennende engasjement for klima og miljø har gitt henne lyst til å fortsette i politikken. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Kampen for klima og miljø veier tyngst

Tryti er kjent som «Bybanens mor» i Bergen og har kjempet for utslippsreduserende trafikktiltak i Bergen siden tidlig på nittitallet. Denne uken ble Bergen hedret med Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, blant annet for reduksjon i klimautslippene, noe 61-åringen finner stor glede i.

Byutviklingsbyråden hadde egentlig tenkt å vente med å fortelle om truslene til hun var ferdig som politiker. Men Tryti har ingen planer om å gi seg med det første.

Et brennende engasjement har vært det som har fått henne til å fortsette i politikken til tross for trusler, trakassering og sjikane.

– Jeg har valgt å fokusere på andre trusler, nemlig truslene mot klimaet og miljøet. Der har vi oppnådd fantastiske resultater de siste årene, og det er jeg veldig fornøyd med.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Det har vært en helhetsvurdering, hvor truslene mot klimaet har veid tyngst.

– Du har vært aktiv i politikken i to perioder, både nå og på nittitallet. Hva har skjedd siden den gang?

– Facebook, internett og kommentarene som kommer der. Det oppleves langt mer intenst og har på en måte skapt et slags møterom for de misfornøyde. Nå for tiden er det kun bompenger og bybane det handler om.

– Hva tenker du om retorikken som har vært brukt i bompengekampen?

– Det er viktig at de som har aksjonene oppfordrer deltakerne sine til å spille på den demokratiske banehalvdelen. Jeg er glad for at de nå har fått sitt eget parti, og jeg har fått med meg at de har tatt avstand fra denne typen trusler. Jeg vil oppfordre dem til å ha et sterkt blikk på dette også i tiden fremover.