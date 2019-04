Vurderer bompenger for elbiler på E6

– Det jeg er redd for er at de som er i ferd med å kjøpe seg en elbil ombestemmer seg. Hvis man ødelegger de gode incitamentene som har vært, er man med på å gjøre det vanskeligere for mange familier å få seg en elbil, sier Eivind Falk.

Vi treffer han på en av Lillehammers ladestasjoner, rett ved siden av en trafikkert E6. Lederen i Mjøsen og omegn elbilforening er opprørt.

– Dette vil utsette det grønne skiftet kraftig i vår region, der elbilandelen er lavest i landet etter Finnmark.

FRUSTRERT: Leder i Mjøsen og omegn el-bilforening, Eivind Falk, lader opp til kamp for å forsvare elbilfordelene i Innlandet. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Vanskelig sak

Det er fylkesrådmannen i Oppland som har kommet med forslaget om at også elbiler bør betale for seg i bomstasjonene opp gjennom Gudbrandsdalen.

Men da fylkesutvalget i Oppland behandlet saken i dag, spilte de ballen tilbake til nasjonale myndigheter. Politikerne mener premisset var en helhetlig utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen, og at prosjektet må fullføres før det kan være aktuelt å endre bompengesatsene.

Dermed unngår de å ta stilling til om elbiler skal betale eller ikke. I denne omgang.

Neste uke skal Fylkestinget behandle saken.

En av årsakene til forslaget er at det kommer inn for lite bompenger til å betale for vegen, som ennå bare står halvferdig. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Arbeiderpartiet synes saken er vanskelig.

– Jeg er positiv til å ha virkemidler som får ned utslippene i trafikken, men når andelen elbiler øker må vi etter hvert også innføre bompenger for dem, sier Hagen.

La Oslo-folket betale

FOR TIDLIG? Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), synes saken han og kollegaene skal diskutere nå er vanskelig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Innlandet er blant regionene i Norge med lavest andel elbiler, bare 2,6 % mot et landsgjennomsnitt på 7,7 %.

Flere må betale bompengeavgift etter at regjeringen åpnet for muligheten til å redusere godene elbileiere har hatt i flere år. I Hordaland, Rogaland, Oslo og i Troms er det allerede fatta vedtak om å innføre bompengebetaling. I Oslo må elbil-eiere betale fra og med 1. juni.

Dette liker fylkesordføreren i Oppland.

– Jeg tror mange er opptatt av at elbileiere også skal betale ned på veien vi kjører på etter hvert, men det er viktigere at man begynner med dette i Oslo der det er mange elbiler, sier Even Aleksander Hagen.

FORDELER: Elbiler har mange fordeler. Blant annet har de til nå kunnet kjøre gratis i bomringer. Nå er det flere steder som innfører avgifter også for elbiler. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kritiserer sine egne

Lederen i el-bilforeninga i Mjøsområdet, som også er en profilert Høyre-politiker på Lillehammer, retter en dårlig skjult kritikk mot egen regjering.

– At man åpner for at kommuner og fylkeskommuner kan ta halv pris i bom og ferge for elbiler, utnyttes noen steder. Det bremser det grønne skiftet og jeg mener dette er en stor bommert av regjeringen, sier Eivind Falk.

– Men bør ikke også elbileiere være med å betale for veier som de bruker?

– Jo, det tror jeg er helt riktig – på sikt! Men forslaget om bompenger på E6 nå er for mye og altfor tidlig.