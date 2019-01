Elbilene våre får materialer fra miljøversting

En tidligere versjon av denne saken hadde en Tesla-eier med i tittelen, noe som gjorde inngangen til saken upresis. Saken handler ikke om Tesla, men om en rekke bilprodusenter som handler med BASF. Derfor er teksten endret.

Like før helgen gikk alarmen på målestasjonen til Norsk institutt for luftforskning i Svanvik på grensa til Russland.

Da var lufta som kom fra det russiske industrikonsernet Nornickel så forurenset at Sør-Varanger kommune varslet folk i området på sms om å holde seg innendørs.

– Dette må bli stoppet.

Det sier Rune Rafaelsen, som er ordfører i Sør-Varanger kommune. Forurensingen har plaget innbyggerne i Sør-Varanger siden 80-tallet, og nå mener ordføreren det må legges press på flere.

– Norske myndigheter må henvende seg til russiske myndigheter, og også til de som gjør avtaler med Nornickel. Det er store internasjonale selskaper, som BASF.

Avtale med kjemisk gigantkonsern

Kun åtte kilometer fra norskegrensa i Finnmark har Nornickel sitt smelteverk. Selskapet er en verdensledende produsent av nikkel og palladium, og produserer store mengder platina og kobber.

Smelteverket på Kolahalvøya slipper årlig ut flere titalls tonn med svoveldioksid.

Det største kjemiske konsernet i verden, BASF, har inngått en avtale med Nornickel om kjøp av materialer. Disse skal brukes til å produsere bilbatteri til elbilmarkedet i Europa.

– Dette må bli stoppet, sier ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen om forurensningen som kommer inn over Norge fra smelteverket på Kolahalvøya. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi må kontakte de selskapene som gjør avtaler med dette konsernet. Som de som produserer bilbatterier med nikkel, enten det er Tesla eller Toyota, og si at de ikke må kjøpe fra Nornickel, for de er en av de største forurenserne i Arktis, sier Rafaelsen.

Han og andre aktører har prøvd å få svar fra blant annet Tesla om hvor de kjøper materialer til sine bilbatteri, men Tesla ønsker ikke å oppgi dette.

– Kjøpte jo elbil for at den skal være miljøvennlig

Ifølge Norsk elbilforening var det ved utgangen av 2018 totalt 200.000 elbiler og nesten 100.000 ladbare hybridbiler i Norge.

Jon Arne Pettersen i Lakselv i Vest-Finnmark er en dem som har kjøpt seg elbil – nettopp for å spare miljøet.

Jon Arne Pettersen tror flere elbilkjøpere er klar over at produksjonen av bilene skaper forurensning. Han tror derimot at elbiler i det store bildet, forurenser mindre enn for eksempel dieselbiler. Foto: PRIVAT

– Det er beklagelig at elbiler skal gi lokale forurensninger. Jeg har jo kjøpt elbil for at det skal være miljøvennlig og ikke forurense lokalt.

– Vi får håpe at myndighetene kan sette litt press på Russland, så de får renseanlegg på plass.

Pettersen mener bruk av elbil likevel er bedre enn om man kjører en dieselbil.

– Det er jo positivt totalt sett. Kjører man med dieselbil så legger den igjen en lokal forurensing der du er, spesielt når det er kaldt og vinter merker du det godt. Det slipper du med elbil.

– Det totale regnskapet er nok bedre med elbil enn det er med dieselbil.

Skal ta opp saken med Russland

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier han tar problemet til innbyggerne i Sør-Varanger på alvor og at han skal ta det opp med russiske myndigheter ved første anledning.

– Det går ikke an å overvurdere hvor alvorlig dette er. Hele det norske utslippet av svoveldioksid er på 15.000 tonn. I Nikel i fjor var utslippet på 72.000 tonn, så dette er store utslipp med store miljø- og helsekonsekvenser.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier han skal ta opp problemet med russiske myndigheter allerede den 19. februar. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Første muligheten jeg har til å ta dette opp med russiske myndigheter er i et møte i den norsk-russiske miljøkommisjonen i Moskva den 19. februar. Og dette kommer til å bli et viktig tema, bekrefter Elvestuen.

Til tross for at dette er et problem som har vart i flere tiår, har Elvestuen tro på at det kan la seg løse.

– I 2015 var det 115.000 tonn utslipp, nå er det 72.000 tonn og det er planer om å få det ned til 40.000 tonn. Det er fortsatt altfor høyt, men det er likevel en reduksjon, og vi må få det til å gå i riktig retning.