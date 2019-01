Var pelsdyraktivist, nå er Ingvild (51) pelsdyrbonde

En gang var 51-åringen fra Oslo dyrevernsaktivist og sterkt imot pelsdyroppdrett. Hun viser fram en tatovering på skulderen av en pandabjørn fra denne tiden.

– Jeg var ikke så veldig kunnskapsrik den gangen, sier Ingvild Skedsmo i dag.

PELS OG PANDA: Pelsdyrbonden har en fortid som dyrevernsaktivist, noe pandaen hun har tatovert på skulderen forteller om. – Dette var den første tatoveringen min, sier Ingvild Skedsmo. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun besøkte flere pelsdyrgårder, for å se «hvilke mennesker som kan ha dyr i bur og se på lidelsen og torturen».

– Jeg endra veldig fort synspunkt. Det var noe helt annet enn jeg hadde forestilt meg.

Hun snudde helt, ville bli pelsdyrbonde selv og satset alt.

I 2012 flyttet hun til Toten, startet på agronomutdanning, tok opp millionlån og bygde sin egen pelsdyrgård. Planen var å investere videre.

Det kom helt uventa på henne da Venstre fikk gjennomslag for forbud mot pelsdyroppdrett i regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018.

– Mistet livsverket med et pennestrøk

Bare et år tidligere hadde Stortinget vedtatt at næringen skulle få fortsette, og optimismen i pelsdyrnæringa var stor. Flere – blant dem Ingvild – satte i gang store byggeprosjekter.

– Jeg mistet livsverket mitt med et pennestrøk. Plutselig var det jeg hadde bygd opp verdt ingen ting. Sjokket var så stort at jeg ble syk, sier Ingvild Skedsmo.

Hun forteller om et år der hun har vært «langt nede i kjelleren», om at banken har sagt stopp og at hun kan gå konkurs. Alenemoren har høy gjeld etter investeringene hun har gjort. Hun er bekymra for om hun får seg ny jobb.

– Jeg tror ikke jeg har klart å ta det helt inn over meg ennå.

DYREPLAGERI?: Dyrevernerne mener pelsdyrene lider i bur. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Samtidig klamrer hun seg til et håp. Forbudet er ikke vedtatt, og forhandlingene mellom KrF og regjeringen er i sluttspurten på Granavollen.

– Tre av de fire partiene har gått til valg på at de ikke skal avvikle næringen. Hvis det blir forbud, vil det for ettertida stå som et skoleeksempel på at politikere ikke er til å stole på, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Erstatningen som så langt er skissert på 365 millioner kroner, er milevis fra pelsdyralslagets foreløpige beregning på 2,3 milliarder kroner.

Forsvarer forbudet

DYREVERNER: Siri Martinsen er leder i NOAH for dyrs rettigheter. Foto: Bente Isefjær / NOAH

SKADER: Dyrevernere har dokumentert skadde dyr ved flere av sine aksjoner. Foto: Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har i flere tiår kjempet for at det skal bli forbudt med pelsdyroppdrett i bur.

Siri Martinsen tror ikke regjeringen kan snu.

– Det er helt utenkelig, da forsvinner all politisk troverdighet. Dette var en stor seier for Venstre, og det er mange også i de andre tre partiene som ønsker et forbud.

Saken er ute på høring nå, og Martinsen forventer at forbudet blir vedtatt av Stortinget. Det kan skje før sommeren.

– Dette er det eneste riktige. De faglige rådene fra veterinærmiljøer er veldig klare, disse dyrene får ikke utløp for sine behov i bur.

– Vi vet ikke hva som skjer

Ingvild Skedsmo er på besøk på pelsdyrgården til kollegene Mari og Ole Jonny Indergård.

Hun var så langt nede i høst at hun innså at hun måtte levere fra seg dyrene. Hun valgte å beholde 750 avlsdyr, som nå er plassert på flere andre pelsdyrgårder i håp om at produksjonen har en framtid.

– Jeg får ta dem tilbake når det er over. Altså, hvis vi får fortsette, korrigerer hun seg selv.

PÅ PAUSEROMMET: Ingvild Skedsmo sammen med pelsdyrkollegene Mari og Ole Jonny Indergård. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Praten går rundt bordet på pauserommet. Hvis det blir forbud må de rive anlegget. De ser ingen annen framtid i landbruket.

– Å starte en ny type produksjon er vanskelig og dyrt og det er overproduksjon på de fleste dyreslag. Vi må nok dessverre si farvel til arbeidsplassene og skaffe oss annen jobb, sier Mari Indergård.

Ingvild Skedsmo er en av de fem pelsdyrbøndene som har gått til sak mot staten. Helomvendingen fra stortingsvedtaket i 2017 til regjeringsplattformen året etter er i strid med grunnloven, mener de.

Om kort tid får de vite om retten skal behandle saken.

– Det er håpløst å drive næring i Norge hvis det skal være slik. Hvilken næring blir den neste de ikke liker og vil legge ned?

De er spent på utfallet av regjeringsforhandlingene. De gir ikke opp før forbudet er endelig vedtatt.

– Vi vet ikke hva som skjer, men i denne næringa er vi vant til det, sier de tre rundt pausebordet på pelsdyrfarmen.